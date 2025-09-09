Google trage un semnal de alarmă: internetul se prăbușește! Ce contribuie, zi de zi, la acest lucru

Google a ajuns să confirme ceea ce mulți editori și specialiști observau deja: internetul deschis intră într-un declin accelerat. Într-un document depus recent în instanță, compania a recunoscut că transformările tehnologice și schimbările în obiceiurile utilizatorilor schimbă modelul clasic al webului, unde site-urile își atrăgeau traficul prin motorul de căutare.

Declarația vine în contextul procesului deschis de Departamentul de Justiție al SUA, care acuză Google de monopol pe piața publicității online și cere divizarea afacerii. Gigantul tech susține, însă, că o astfel de măsură ar accelera prăbușirea ecosistemului digital de care depind financiar numeroase publicații.

Tot mai multe voci acuză că motorul de căutare favorizează acum răspunsurile sintetizate de inteligența artificială în detrimentul trimiterilor către site-uri. Aceste AI Overviews oferă utilizatorilor informații direct în pagină, fără ca aceștia să mai acceseze surse externe. Rezultatul? Scăderi masive de trafic pentru bloguri, forumuri și publicații independente.

Situația este cu atât mai delicată cu cât răspunsurile generate de AI nu sunt întotdeauna complete sau corecte și, de multe ori, nu sunt însoțite de surse clare. Astfel, utilizatorii primesc informații rapide, dar potențial inexacte, în timp ce creatorii de conținut pierd din vizibilitate și venituri.