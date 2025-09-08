Elena Udrea, primul interviu după eliberare: "I-am spus lui Băsescu că tandemul Kovesi-Coldea conduce România"

Elena Udrea a acordat primul interviu după ieșirea din închisoare, la Realitatea PLUS, unde a făcut o serie de acuzații explozive la adresa unor foști oficiali din servicii, justiție și mediul politic. Fostul ministru al Turismului a vorbit despre dosarele sale, relația cu SUA și presiunile care, susține ea, au dus la condamnarea și fuga sa din țară.

Udrea a declarat că a decis să plece din România în aprilie 2022, după ce ar fi primit două telefoane în noaptea dinaintea condamnării. „Mi s-a spus că se va redeschide dosarul și că se fac presiuni uriașe să nu se respecte decizia CCR. Apoi am primit alt telefon în care mi s-a spus: «pleacă, pentru că face presiuni Kovesi»", a povestit aceasta. Fostul ministru afirmă că a plecat în dimineața zilei de 7 aprilie „exact așa cum era îmbrăcată", după ce și-a dus copilul la grădiniță.

Ea a susținut că a plătit prejudiciul din „Gala Bute", dar că statul i-ar fi pus sechestru pe bunuri mult mai mari decât suma reținută în dosar: „Pentru două milioane, mi s-au oprit bunuri de 15 milioane".

Udrea a reiterat acuzațiile potrivit cărora Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi ar fi condus „statul paralel" și ar fi influențat decizii politice și judiciare. „Eu mă lupt cu statul paralel din 2014. I-am spus lui Băsescu că tandemul Kovesi-Coldea conduce România. Ei aveau informațiile, aduceau acuzațiile, iar judecătorii executau", a spus aceasta.

Fostul ministru a mai declarat că, în 2014, Coldea i-ar fi confirmat direct că știe ce o așteaptă și că îi reproșa sprijinul pentru Alina Bica. „Coldea a acceptat să joace un rol cu beneficii enorme, cu conexiuni folosite în interes personal", a acuzat Udrea.

Udrea a afirmat că a intrat în vizorul unor oficiali americani încă din perioada când era ministru, după ce ar fi refuzat să sprijine interese economice ale unor companii apropiate de SUA. „Conflictul cu ambasadorul Mark Gitenstein a devenit fatal. El a încercat să mă oprească să schimb legea publicității stradale, care deranja firme americane. Supărat, m-a reclamat inclusiv la președinte. Când a ajuns ambasador la UE, am realizat că dosarul meu nu va mai fi rejudecat", a spus Udrea.

Ea a susținut că administrația americană democrată, inclusiv familia Biden, ar fi avut interese economice în România și că a fost contactată chiar de FBI. „Există documentări la care particip și acum, legate de afacerile familiei Biden și banii din Ucraina plimbați prin România", a declarat Udrea, precizând că își pune speranțele în revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Elena Udrea a descris modul în care, după 2009, „sistemul" ar fi construit un plan pentru a controla România. Acesta ar fi avut două direcții: slăbirea PSD prin dosare deschise baronilor locali și preluarea presei, exemplificată prin atacurile asupra lui Dan Voiculescu.

Despre campania prezidențială din 2014, Udrea a afirmat că scoaterea în spațiul public a unor dosare și fotografii compromițătoare a fost „un plan orchestrat de Coldea și Ponta", menit să o scoată din cursa pentru turul doi. Ea a adăugat că apariția lui Klaus Iohannis în postura de candidat ar fi fost decisă „din afară", iar Vasile Blaga ar fi fost obligat să sacrifice PDL pentru fuziunea cu PNL.

Udrea a spus că înțelege altfel acum mecanismele prin care a fost eliminată din viața politică. „Alternativa cu mine președinte și Băsescu rămas în politică i-a speriat pe cei care aveau alte interese. Prin servicii și justiție, sistemul sorosist a distrus clasa politică și a pus la conducere oameni obedienți și slab pregătiți", a declarat ea.

Fostul ministru și-a exprimat speranța că va avea parte de o judecată corectă în dosarele sale și a anunțat că va continua să vorbească despre ceea ce numește „abuzurile statului paralel".