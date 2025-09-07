Pelerinajul evreilor ultra-ortodocși în Ucraina în pericol după eșuarea negocierilor cu Republica Moldova. România ar putea deveni o rută de tranzit
Guvernul de la Ierusalim se află într-un impas în negocierile cu Moldova privind finanțarea și funcționarea unui terminal temporar propus la Aeroportul Chișinău, destinat să faciliteze zborurile pentru mii de credincioși hasidici care se îndreaptă spre Uman, Ucraina, pentru pelerinajul de Rosh Hashanah (Anul Nou ebraic, 22 - 24 septembrie 2025) la mormântul rabinului Nachman din Breslev.
Rabinul Nachman (1772 - 1810) a fost fondatorul mișcării hasidice Breslev foarte răspândită în estul Europei înainte de Holocaust. Oficialii israelieni au propus alocarea a 10 milioane de shekeli (2,55 miloane Euro) pentru a acoperi cererile Moldovei, ca parte a unei operațiuni mai ample de 20 de milioane de shekeli, care include construirea terminalului, securitatea, poliția, transportul, serviciile de alimentație și personalul. Numai terminalul este estimat să coste aproximativ 8,7 milioane de shekeli. Israelul ar urma să trimită, de asemenea, zeci de agenți de securitate, polițiști și translatori pentru a sprijini operațiunea.
Cu toate acestea, autoritățile moldovene au adăugat noi condiții la acord, inclusiv plata imediată înainte de începerea zborurilor și cerința ca echipamentele finanțate de Israel să rămână în Moldova. Aceste prevederi au escaladat tensiunile și au determinat luarea în considerare a unor rute alternative prin România. În cadrul unei discuții extraordinare la care au participat miniștri din cinci departamente ale guvernului israelian, inclusiv din cabinetul prim ministrului Benjamin Netanyahu, statul a acceptat să aloce bugetele necesare pentru a satisface cererile Moldovei. Cu toate acestea, a fost constituită o echipă de negociere dedicată pentru a finaliza detaliile.
Liderul partidului Shas (ultra-ortodox sefard/oriental), Aryeh Deri, deși nu este membru al guvernului, a susținut cu tărie aprobarea finanțării. El a propus, de asemenea, să se permită bărbaților ultra-ortodocși care nu s-au înrolat în armată să călătorească pentru pelerinaj, argumentând că este vorba de o călătorie religioasă. Procurorul general Gali-Baharav Miara și-a exprimat îngrijorarea, invocând riscul de a permite persoanelor fizice să eludeze obligațiile de serviciu.
Deri a respins propunerea de a percepe o taxă per pasager (aproximativ 330 Shekeli fiecare) pentru a compensa costurile, insistând ca statul să își asume întreaga responsabilitate financiară, având în vedere mijloacele modeste ale pelerinilor. El a invocat călătoria spirituală mult așteptată a acestora și a argumentat: „De ce nu ar trebui statul să finanțeze acest lucru?" În ciuda presiunilor din partea tuturor partidelor, premierul Netanyahu s-a alăturat poziției lui Deri împotriva impozitării. Shas are 11 deputați din 120 în Knesset și fără sprijinul acestuia și a partidului Unitatea Torei (ultra-ortodox așkenaz, 7 deputați) guvernul s-ar prăbuși.
Cu toate acestea, cererile suplimentare din partea Moldovei au încetinit progresul, ridicând îndoieli cu privire la posibilitatea realizării integrale a proiectului terminalului, dar oficialii israelieni nu au exclus posibilitatea de a spori accesul prin rute alternative, cum ar fi România. Ministra transporturilor Miri Regev a menționat România ca posibilă rută pentru pelerini. Dar în 2024 numeroși ultra-ortodocși au fost blocați în aeroportul Bacău, atunci când Moldova a blocat accesul spre Uman. La sfârșitul lunii august presa israeliană a relatat că, la rândul ei, Ucraina nu va permite pelerinajul la Uman pe motive de securitate legate de războiul de agresiune al Rusiei.
