Aurul digital ar putea zgudui în curând piaţa metalelor preţioase din Londra

Londra, cu o piaţă a aurului evaluată la 930 de miliarde de dolari, s-ar putea confrunta cu o schimbare "transformatoare", pe măsură ce Consiliul Mondial al Aurului (World Gold Council - WGC) încearcă să digitalizeze metalul preţios.

Miercuri, WGC - organizaţia care reprezintă industria aurului - a lansat o propunere pentru introducerea "Pooled Gold Interest" (PGI), tokenuri digitale garantate cu lingouri de aur fizic păstrate în Londra. Acestea ar permite tranzacţionarea fracţiunilor din lingouri de 400 de uncii şi utilizarea lor ca garanţii financiare.

"Aceasta este o modalitate prin care investitorii pot deţine o reprezentare digitală a aurului, cu drepturi legale clare şi încrederea că aurul se află efectiv în seifuri", a declarat Mike Oswin, şeful global pentru structură de piaţă şi inovaţie la WGC, pentru CNBC.

Noua formă digitală ar urma să creeze "un al treilea pilon" al tranzacţiilor cu aur, alături de sistemele deja existente - aurul alocat (deţinerea unor lingouri sau monede specifice) şi aurul nealocat (cel mai răspândit, unde investitorii au doar o creanţă asupra unei cantităţi de aur).

Avantajul PGI ar fi mobilitatea ridicată, aurul putând fi folosit ca garanţie la fel de simplu ca obligaţiunile sau numerarul.

Deşi scopul iniţial este utilizarea ca garanţie financiară, PGI ar putea deschide accesul către alte forme de tranzacţionare. WGC nu exclude ca, în viitor, aceste tokenuri să fie folosite chiar şi pentru decontarea contractelor futures.

În prezent, piaţa "Loco London" - aur păstrat în seifurile din capitala britanică - deţine aproape 8.800 de tone de aur, cu o valoare de peste 927 miliarde de dolari.

Totuşi, unii analişti rămân sceptici. Russ Mould, director de investiţii la AJ Bell, avertizează că pasionaţii de aur ar putea respinge ideea, preferând aurul fizic, care îşi păstrează atractivitatea tocmai prin natura sa tangibilă şi lipsa de complexitate financiară.

"Aurul este văzut ca o protecţie împotriva instabilităţii şi a pierderii de încredere. Orice formă de digitalizare riscă să introducă exact elementele de care investitorii caută să se ferească", a subliniat el.