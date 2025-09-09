România, a doua cea mai mare alocare din UE în programul SAFE - Împrumuturi pentru armament și industria de apărare
Postat la: 09.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Uniunea Europeană a anunțat astăzi distribuirea sumelor în cadrul noului program SAFE (Securing the EU Defence Industrial Capabilities), un instrument financiar de 150 de miliarde de euro destinat consolidării industriei europene de apărare. Potrivit surselor TVR INFO, România ar urma să primească 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare după Polonia.
Programul SAFE a fost creat pentru a sprijini statele membre în investiții masive în producția de echipamente de apărare, ca răspuns la tensiunile geopolitice și la nevoia urgentă de modernizare a capacităților militare. Prin acest mecanism, Uniunea Europeană va pune la dispoziție până la 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi pe termen lung, la costuri competitive. Fondurile vor fi accesate pe baza unor planuri naționale și vor trebui rambursate de către statele beneficiare.
Pentru a evita fragmentarea pieței europene și pentru a crește interoperabilitatea, țările participante vor fi încurajate să realizeze achiziții publice comune, implicând cel puțin două state membre. În anumite situații, pentru o perioadă limitată, vor fi eligibile și achizițiile efectuate de un singur stat membru.
Alocarea de 16,68 miliarde de euro pentru România este o oportunitate strategică majoră pentru industria națională de apărare, dar și pentru creșterea capacităților operative ale Armatei. Fondurile pot fi direcționate către producția și achiziția de echipamente moderne, reducerea dependenței de importuri extra-comunitare și consolidarea rolului României ca pilon de securitate la frontiera estică a Uniunii Europene și a NATO.
De asemenea, programul SAFE are în vedere și posibilitatea de sprijin pentru Ucraina, prin implicarea industriei europene în furnizarea de echipamente necesare apărării acesteia. Prin volumul său, noul program reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente financiare lansate de Uniunea Europeană pentru domeniul apărării, iar România se află printre principalii beneficiari.
Comisia Europeană a adoptat astăzi alocarea tentativă a celor 150 de miliarde de euro destinați întăririi capacității de apărare a Uniunii, prin programul SAFE - Security Action for Europe. Potrivit anunțului oficial, 19 state membre și-au exprimat intenția de a participa, iar solicitările depășesc deja bugetul disponibil. România se află printre statele cu cele mai mari sume atribuite, beneficiind de 16,68 miliarde de euro.
SAFE va furniza împrumuturi pe termen lung, cu dobânzi competitive, însoțite de o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursare. Instrumentul include și opțiunea de acorduri bilaterale cu state terțe, pentru a extinde eligibilitatea și pentru a susține Ucraina încă de la început, prin asocierea industriei sale de apărare.
Statele membre trebuie să elaboreze planurile naționale de investiții până la sfârșitul lunii noiembrie 2025, descriind modul în care vor utiliza fondurile. Comisia va evalua aceste planuri, iar primele plăți sunt programate pentru începutul anului 2026.
SAFE face parte din pachetul Readiness 2030, o inițiativă europeană ambițioasă pentru creșterea investițiilor comune în apărare. Programul permite și participarea Ucrainei, țărilor EFTA/SEE, statelor candidate la aderare și celor cu parteneriate de securitate și apărare cu UE, care vor putea contribui la cererea agregată și vor avea acces la achiziții comune.
