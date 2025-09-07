Noul bilanț după valul de lovituri cu sute de drone rusești în Kiev. Guvernul a luat foc. Ar fi cel mai mare atac cu drone de până acum

O dimineață de groază a cuprins capitala Ucrainei. Sediul Guvernului de la Kiev a fost lovit de armata rusă în cel mai cumplit atac cu drone de până acum. Peste 800 de aparate au brăzdat cerul în timpul nopții, transformând orașul într-un câmp de foc și ruină.

Pentru prima dată de la începutul războiului, clădirea Executivului a fost ținta bombardamentelor. Incendiul izbucnit la sediul guvernului a fost doar una dintre tragediile acestei nopți. Timour Tkacenko, șeful administrației militare din Kiev, a denunțat atacurile: Rusia a lovit „deliberat şi conştient ţinte civile" în capitală.

Bilanțul este cutremurător: trei morți și 18 răniți. Printre victime - un nou-născut.

„O tânără care locuia la etajul șase, care născuse recent, a fost aruncată în stradă de suflul exploziei. A fost găsită la ora 5 dimineața sub dărâmături. Copilul a fost de asemenea găsit mort", a povestit Inna, locatară din districtul Sviatoșinski, pentru publicația Kyiv Independent.

Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat nu mai puțin de 805 drone de tip Shahed, catalogând ofensiva drept cea mai mare de la declanșarea războiului pe scară largă. În capitală, o femeie vârstnică a murit într-un adăpost din districtul Darnyțki, în timp ce în Pecherski o clădire guvernamentală a fost cuprinsă de flăcări.

Valul de atacuri nu s-a limitat la Kiev. Ținte au fost și orașele Kremenciuk și Krivoi Roig din centrul țării, dar și Odessa. În nord-est, un raid aerian asupra regiunii Sumî, aproape de graniță, a dus la un mort și mai mulți răniți. În Zaporojie, sâmbătă seara, dronele rusești au rănit cel puțin 15 persoane. „Patru dintre victime au fost spitalizate", a declarat Ivan Fedorov, șeful administrației militare, care a publicat imagini cu blocuri rezidențiale devastate.