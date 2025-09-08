Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Postat la: 08.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, Muntele Sinai, este transformat într-un mega-resort de lux, în ciuda protestelor internaționale. Beduinii locali au fost evacuați, taberele lor turistice și chiar mormintele lor relocate, în timp ce autoritățile egiptene continuă construcția hotelurilor.
Ani la rând, vizitatorii urcau pe Muntele Sinai împreună cu un ghid beduin pentru a privi răsăritul peste peisajul stâncos și nealterat sau pentru a participa la alte drumeții conduse de beduini.
Acum, unul dintre cele mai sacre locuri din Egipt - venerat de evrei, creștini și musulmani - se află în centrul unei dispute aprinse privind planurile de transformare într-un mega-proiect turistic, potrivit bbc.com.
Cunoscut local sub numele de Jabal Musa, Muntele Sinai este locul în care Moise ar fi primit Cele Zece Porunci. Mulți cred, de asemenea, că acesta este locul unde, conform Bibliei și Coranului, Dumnezeu i-a vorbit profetului din tufa aprinsă.
Mănăstirea Sfânta Ecaterina, din secolul al VI-lea, condusă de Biserica Ortodoxă Greacă, se află tot aici - și se pare că toți călugării vor rămâne, după ce autoritățile egiptene, sub presiune grecească, au negat că ar dori închiderea ei.
Cu toate acestea, există încă îngrijorări profunde cu privire la modul în care această locație izolată, situată în deșert - un sit UNESCO patrimoniu mondial, care cuprinde mănăstirea, orașul și muntele - este transformată. Se construiesc hoteluri de lux, vile și piețe comerciale.
Aici trăiește și o comunitate tradițională beduină, tribul Jebeleya. Tribul, cunoscut ca „Gardienii Sfânta Ecaterina", și-a văzut casele și taberele turistice eco demolându-se cu puțin sau fără compensație. Ei au fost chiar obligați să mute corpuri din mormintele din cimitir pentru a face loc unui nou parc auto.
Proiectul a fost prezentat ca fiind unul de „dezvoltare sustenabilă" necesară, care va stimula turismul, dar a fost impus beduinilor împotriva voinței lor, spune Ben Hoffler, scriitor britanic de turism care a lucrat îndeaproape cu triburile din Sinai.
„Aceasta nu este dezvoltarea pe care o văd sau o cer Jebeleya, ci cum arată atunci când este impusă de sus pentru a servi interesele străinilor în defavoarea comunității locale", a declarat el pentru BBC.
„Se construiește o nouă lume urbană în jurul unui trib beduin cu moștenire nomadă. Este o lume de care ei au ales întotdeauna să rămână detașați, la a cărei construcție nu au consimțit și care le va schimba locul în propria lor patrie pentru totdeauna", a adăugat el.
Localnicii, aproximativ 4.000, nu sunt dispuși să vorbească direct despre schimbări.
Până în prezent, Grecia este puterea străină cea mai vocală în privința planurilor egiptene, datorită legăturii sale cu mănăstirea.
Tensiunile dintre Atena și Cairo au escaladat după ce o instanță egipteană a decis în mai că Mănăstirea Sfânta Ecaterina - cea mai veche mănăstire creștină folosită continuu în lume - se află pe teren de stat.
După o dispută care a durat decenii, judecătorii au spus că mănăstirea are dreptul doar de „utilizare" a terenului pe care se află și a siturilor arheologice și religioase din jur.
Arhiepiscopul Ieronymos II din Atena, șeful Bisericii Greciei, a denunțat rapid decizia.
„Proprietatea mănăstirii este confiscată și expropriată. Acest far spiritual al Ortodoxiei și Hellenismului se află acum sub o amenințare existențială", a declarat el într-un comunicat.
Într-un interviu rar, arhiepiscopul Damianos, care a condus mănăstirea de mult timp, a spus pentru un ziar grec că decizia reprezintă „o lovitură gravă pentru noi... și o rușine". Modul în care a gestionat situația a dus la diviziuni între călugări și la decizia sa recentă de a demisiona.
Patriarhia Ortodoxă Greacă a Ierusalimului a subliniat că locul sfânt - asupra căruia are jurisdicție ecleziastică - a primit un act de protecție din partea Profetului Muhammad însuși.
Ea a declarat că mănăstirea bizantină - care adăpostește și o mică moschee construită în perioada Fatimidă - „reprezintă un simbol al păcii între creștini și musulmani și un refugiu al speranței pentru o lume cufundată în conflicte".
În timp ce hotărârea judecătorească controversată rămâne în vigoare, diplomația a dus la o declarație comună între Grecia și Egipt, asigurând protecția identității și patrimoniului cultural al Mănăstirii Sfânta Ecaterina.
Egiptul a început în 2021 proiectul de stat „Marea Transfigurare" pentru turiști. Planul include deschiderea de hoteluri, eco-lodge-uri și un mare centru pentru vizitatori, extinderea micuțului aeroport din apropiere și un teleferic până la Muntele Moise.
Guvernul promovează dezvoltarea ca pe „darul Egiptului pentru întreaga lume și toate religiile".
„Proiectul va oferi toate serviciile turistice și de agrement pentru vizitatori, va promova dezvoltarea orașului [Sfânta Ecaterina] și a zonelor înconjurătoare, păstrând în același timp caracterul ambiental, vizual și patrimonial al naturii neatinse, și va oferi cazare pentru cei care lucrează la proiectele Sfânta Ecaterina", a declarat anul trecut ministrul locuințelor, Sherif el-Sherbiny.
Deși lucrările par să fi fost temporar suspendate din cauza problemelor de finanțare, Câmpia el-Raha - cu vedere către Mănăstirea Sfânta Ecaterina - a fost deja transformată. Se construiesc noi drumuri.
Aceasta este zona unde urmașii lui Moise, israeliții, așteptau după ce acesta a urcat pe Muntele Sinai. Criticii spun că valoarea naturală specială a zonei este distrusă.
UNESCO subliniază valoarea universală excepțională a sitului, menționând că „peisajul montan accidentat din jur... formează un cadru perfect pentru Mănăstire" și că „amplasarea sa demonstrează o încercare deliberată de a stabili o legătură intimă între frumusețea naturală și izolare, pe de o parte, și angajamentul spiritual al omului, pe de altă parte".
În 2023, UNESCO și-a exprimat îngrijorarea și a cerut Egiptului să oprească dezvoltările, să le verifice impactul și să producă un plan de conservare. Acest lucru nu s-a întâmplat.
În iulie, World Heritage Watch a trimis o scrisoare deschisă cerând Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO să includă zona Sfânta Ecaterina pe Lista Siturilor Patrimoniu Mondial aflate în Pericol.
Campaniștii au apelat și la Regele Charles, patron al Fundației Sfânta Ecaterina, care strânge fonduri pentru conservarea și studiul patrimoniului mănăstirii, inclusiv colecția sa de manuscrise creștine valoroase. Regele a descris situl ca „o mare comoară spirituală care trebuie păstrată pentru generațiile viitoare".
Mega-proiectul nu este primul din Egipt criticat pentru lipsa de sensibilitate față de istoria unică a țării.
Dar guvernul vede aceste scheme grandioase ca esențiale pentru revitalizarea economiei slăbite.
Sectorul turistic egiptean, odată prosper, începuse să-și revină după efectele pandemiei de Covid-19, dar a fost lovit de războiul brutal din Gaza și de un nou val de instabilitate regională. Guvernul și-a declarat obiectivul de a atrage 30 de milioane de vizitatori până în 2028.
Sub guvernele succesive, dezvoltarea comercială a Sinaiului a fost realizată fără consultarea comunităților beduine indigene.
Peninsula a fost capturată de Israel în timpul Războiului de Șase Zile din 1967 și returnată Egiptului după ce cele două țări au semnat un tratat de pace în 1979. Beduinii s-au plâns de atunci că sunt tratați ca cetățeni de mâna a doua.
Construcția destinațiilor populare de pe Marea Roșie, inclusiv Sharm el-Sheikh, a început în Sinaiul de Sud în anii 1980. Mulți văd asemănări cu ceea ce se întâmplă acum la Sfânta Ecaterina.
„Beduinii erau oamenii regiunii, ghizii, muncitorii, oamenii de închiriat. Apoi a venit turismul industrial și au fost împinși înapoi - nu doar din afaceri, ci fizic", spune jurnalistul egiptean Mohannad Sabry.
Așa cum s-a întâmplat cu zonele de pe Marea Roșie, se așteaptă ca egiptenii din alte părți ale țării să fie aduși să lucreze la noul proiect de la Sfânta Ecaterina. Cu toate acestea, guvernul afirmă că „modernizează" și zonele rezidențiale beduine.
Mănăstirea Sfânta Ecaterina a supraviețuit multor răsturnări de-a lungul a peste 1.500 de ani, dar când cei mai vârstnici călugări s-au mutat inițial aici, era încă un refugiu izolat.
Aceasta a început să se schimbe pe măsură ce extinderea stațiunilor de pe Marea Roșie a adus mii de pelerini pentru excursii de o zi.
În ultimii ani, mulțimi mari se adunau adesea să vadă ceea ce se spune că sunt rămășițele tufișului aprins sau să viziteze muzeul care expune pagini din Codex Sinaiticus - cea mai veche copie aproape completă a Noului Testament scrisă de mână.
Acum, chiar dacă mănăstirea și semnificația profund religioasă a locului vor rămâne, împrejurimile și modurile de viață care au durat secole par destinate să fie schimbate ireversibil.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
ADIO coif de la Coțofenești. Procurorii olandezi au renunțat la acuzațiile împotriva a trei suspecți în cazul furtului tezaurului DACIC
Procurorii olandezi au anunțat retragerea acuzațiilor impotriva a trei suspecți in cazul furtului coifului de aur de la ...
-
O ipoteză deloc de neglijat: Ce dezastre naturale ar putea avea loc dacă rotația Pământului s-ar accelera
Zilele par din ce in ce mai scurte - și nu este doar o impresie. Potrivit oamenilor de știința, in vara anului 2025, Pam ...
-
Molecule produse doar de organisme vii, pe o exoplanetă aflată la 124 de ani-lumină de Pământ. Am putea fi în fața celei mai importante descoperiri din istorie
Oamenii de știința au detectat pentru prima data pe exoplaneta K2-18b molecule care, pe Pamant, sunt produse doar de org ...
-
Aurul digital ar putea zgudui în curând piaţa metalelor preţioase din Londra
Londra, cu o piata a aurului evaluata la 930 de miliarde de dolari, s-ar putea confrunta cu o schimbare "transformatoare ...
-
Viitorul lui Zelenski. Ce s-ar putea întâmpla cu președintele ucrainean după încheierea războiului
Viitorul lui Volodimir Zelenski reprezinta un subiect pentru dezbaterea publica, in contextul negocierilor de pace iniți ...
-
Sărbătoare mare la români. Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică, ziua care marchează hotarul dintre vară și toamnă
Creștinii sarbatoresc luni, 8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica, zi care marcheaza inceputul cu ...
-
Operațiune majoră de spionaj: Un mail suspect a încins relațiile dintre SUA și China
Autoritatile americane investigheaza un e-mail fals, pretins a fi trimis de un legislator republican, care continea malw ...
-
Elena Udrea, primul interviu după eliberare: "I-am spus lui Băsescu că tandemul Kovesi-Coldea conduce România"
Elena Udrea a acordat primul interviu dupa ieșirea din inchisoare, la Realitatea PLUS, unde a facut o serie de acuzații ...
-
Premieră la Vatican: Pelerinaj pentru catolicii din comunitatea LGBT+
Pentru prima data, un grup de peste 1.400 de catolici care fac parte din comunitatea LGBT+ și apropiații lor participa, ...
-
Mizele secrete ale inteligenței artificiale și culisele luptei pentru supremația în domeniul AI
Daca vrei sa afli care au fost primele erori ale lui ChatGPT, de ce a fost comparat cu un medicament scos pe piața pentr ...
-
Pelerinajul evreilor ultra-ortodocși în Ucraina în pericol după eșuarea negocierilor cu Republica Moldova. România ar putea deveni o rută de tranzit
Guvernul de la Ierusalim se afla intr-un impas in negocierile cu Moldova privind finanțarea și funcționarea unui termina ...
-
Eclipsă totală de Lună, duminică, pe cerul României: Observatorul Astronomic face anunțul momentului
Momente speciale pe cerul Romaniei. O eclipsa totala de luna va avea loc in aceasta seara. Observatorul Astronomic "Amir ...
-
Incredibil: Procurorii vor verifica medicii antivacciniști. „Este inacceptabil să promoveze în spațiul public informații care nu sunt verificate medical."
Ministrul Sanatații, Alexandru Rogobete, a declarat, duminica, 7 septembrie, ca va fi trimis catre Parchet raportul pe c ...
-
Românul care a șocat SUA. Fura într-un mod ingenios și avea zeci de mandate de arestare pe numele său. „Nu mai văzusem așa ceva până acum"
Un cetațean roman, cautat intr-un caz de furt ilegal de bani in nordul Texasului, a fost arestat recent in zona Houston. ...
-
Noul bilanț după valul de lovituri cu sute de drone rusești în Kiev. Guvernul a luat foc. Ar fi cel mai mare atac cu drone de până acum
O dimineața de groaza a cuprins capitala Ucrainei. Sediul Guvernului de la Kiev a fost lovit de armata rusa in cel mai c ...
-
Mașina îți va spune singură dacă ești prea bătrân ca să mai conduci. Un gigant auto din SUA a brevetat sistemul care te judecă în mers
Pana la ce varsta poate o persoana sa conduca in siguranța este o discuție aprinsa in foarte multe țari de pe glob, care ...
-
Polițist înjunghiat, în timp ce a fost chemat să aplaneze un conflict într-un spital. De la ce a pornit scandalul
Un polițist din Hunedoara a fost ranit, dupa ce a fost injunghiat cu un cuțit, in timpul unei intervenții la spitalul di ...
-
Declaratie virală a Melaniei trup de la Casa Albă: "Roboții sunt deja aici!"
Melania Trump, Prima Doamna a Statelor Unite, a avut joi o apariție publica rara la Casa Alba. Ea a declarat ca „r ...
-
Autoritățile americane se pregătesc să dezvăluie sursa autismului - Un medicament banal și lipsa unei vitamine
Un viitor raport al Departamentului pentru Sanatate și Servicii Umane din SUA va face probabil legatura intre dezvoltare ...
-
Viață veșnică cu transplanturi de organe: Se poate realiza ceea ce au vorbit Vladimir Putin și Xi Jinping?
Este posibil sa ajungi nemuritor cu ajutorul transplanturilor de organe, se intreaba jurnaliștii de la BBC, dupa ultimel ...
-
România, noul magnet pentru forța de muncă din Asia! Topul țărilor care trimit cei mai mulți angajați - unde lucrează și cât câștigă
Romania continua sa fie o destinație tot mai cautata de muncitorii straini, atat necalificați, cat și specialiști inalt ...
-
Trupele speciale americane au suferit un eșec major în Coreea de Nord. Misiunea secretă care nu trebuia deconspirată a iesit la iveală
O operațiune de mare risc, aprobata direct de președintele Donald Trump in 2019, a vizat obținerea unui avantaj strategi ...
-
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată"
Mulți romani care revin din strainatate cu gandul de a-și continua viața in țara se confrunta cu o realitate care le las ...
-
Cum a ajuns o tânără de 23 de ani să fie condamnată la închisoare pe viață în Dubai: „A făcut o greșeală prostească"
O tanara britanica de 23 de ani a primit recent o sentința de inchisoare pe viața in Dubai. Mama ei susține ca fata a co ...
-
Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate". Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața
Președintele rus Vladimir Putin a fost surprins meditand asupra nemuririi cu omologul sau chinez, Xi Jinping, dar fascin ...
-
Cercetătorii au descoperit ce se află în centrul Pământului
O echipa internaționala de cercetatori a folosit simulari pe scara atomica pentru a investiga formarea nucleului solid a ...
-
Și-a pălmuit partenera până la moarte, după o partidă de amor nebun, apoi i-a aprins o lumânare la cap: Amorez trimis ani grei la închisoare
Un caz șocant a cutremurat comunitatea din comuna Balțați, județul Iași. Un barbat a fost condamnat la 18 ani de inchiso ...
-
Soluții moderne pentru încălzirea locuinței
Încalzirea casei nu mai inseamna doar un calorifer clasic și un boiler pe gaz. Tehnologia moderna a adus soluții i ...
-
Un astrofizician de top readuce în discuție existența lui Dumnezeu prin constantele universului care sunt "reglate" cu precizie pentru a rezulta viața
Într-o lume tot mai dominata de explicații științifice, una dintre cele mai profunde intrebari ale existenței cont ...
-
Reincarnarea in dezbatere: Un reputat psihiatru aduce dovezi ca semnele din naștere sunt amprente ale sufletului din vieți anterioare
Dr. Ian Stevenson, medic psihiatru reputat, a cercetat de-a lungul vieții amintirile copiilor din vieți anterioare. A aj ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu