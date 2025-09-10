Un expert dezvăluie adevărul de la Casa Albă: Eroarea istorică a lui Trump în confruntarea cu Putin
Postat la: 10.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Au trecut 42 de zile de când președintele Donald Trump a dat Rusiei un ultimatum de 10 până la 12 zile pentru a accepta un armistițiu în Ucraina sau pentru a se confrunta cu „consecințe foarte grave" și 229 de când a preluat mandatul, lăudându-se că ar putea pune capăt războiului în 24 de ore. Dar eșecul lui Trump de a-l opri pe Putin este o eroare istorică, pe care președintele SUA pare să nu fie dispus să o corecteze, dezvăluie Mark Champion, adevărul de la Casa Albă.
Expertul susține că rezultatele lui Trump de până acum sunt doar o escaladare brutală a invaziei rusești. Așadar, ce va fi necesar pentru ca Trump să-și ducă la bun sfârșit amenințările repetate, făcute din nou săptămâna trecută, de a începe atât cu frumosul, cât și cu urâtul în relațiile sale cu Vladimir Putin?, se întreabă autorul într-o analiză din Bloomberg.
Ați putea crede că acel moment se apropie. La Beijing, Putin părea să-l trolleze pe Trump, în timp ce admira o paradă militară cu arme chinezești îndreptate clar spre Taiwan și protectorul său american. Ca o măsură suplimentară, l-a invitat pe nord-coreeanul Kim Jong Un să se plimbe cu el în limuzina sa blindată Aurus Senat, imitând gestul lui Trump cu doar câteva săptămâni înainte în Alaska, când a făcut același lucru pentru liderul rus în Cadillac-ul prezidențial american de 10 tone, cunoscut sub numele de „Bestia".
Acest lucru l-a iritat pe președintele american, judecând după reacția lui Trump pe Truth Social. În weekend, Putin a continuat, lansând o salvă record de peste 800 de drone și rachete asupra Ucrainei și, pentru prima dată, lovind principala clădire guvernamentală din Kiev.
De la inaugurarea sa, Trump i-a oferit lui Putin cea mai mare parte a ceea ce își dorește în Ucraina. L-a flatat, a dat vina pe propria țară pentru invazia neprovocată a Rusiei, a retras finanțarea ajutorului militar pentru Kiev și chiar - conștient sau nu - a ajutat Rusia să recupereze teritorii pierdute prin tăierea accesului Ucrainei la informațiile americane în momentul critic.
Așadar, ce mai poate încerca Trump în mod plauzibil înainte de a recunoaște ceea ce ar fi trebuit să fie clar de la început: că Putin nu este interesat de pace decât dacă aceasta implică capitularea Ucrainei și retragerea Europei? Acum, în timp ce președintele SUA spune din nou că trebuie să aștepte și să vadă ce vrea Putin (cu adevărat?), Rusia, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, a adunat 100.000 de soldați pentru o nouă ofensivă de a cuceri orașul minier strategic Pokrovsk, din provincia Donețk din estul Ucrainei.
Toate acestea au fost prezise cu mult timp în urmă. Am anunțat din Pokrovsk, la scurt timp după alegerile lui Trump din noiembrie 2024, pentru a avertiza exact împotriva cursului pe care l-a urmat, îndemnându-l în schimb să folosească pârghia considerabilă pe care ar avea-o ca președinte pentru a-l convinge pe Putin să înceapă discuții de pace autentice.
Aceasta rămâne cea mai bună cale de acțiune atât pentru Europa, cât și pentru SUA, ca să nu mai vorbim de Ucraina, dar nu există niciun semn că Trump este interesat. Când a sunat joi să vorbească cu liderii europeni și cu Zelenski, în timp ce încercau să pună la punct planuri pentru o forță internațională care să mențină orice pace intermediată de SUA, Trump părea mai interesat să se asigure că nu va fi învinovățit atunci când nu va mai apărea la un alt summit.
Se pare că Trump și-a exprimat frustrarea față de apelul conform căruia Europa încă cumpăra petrol din Rusia. El i-a îndemnat să se oprească și să preseze China să facă același lucru, la fel cum SUA presau India cu tarife punitive. Acest lucru este ciudat din mai multe motive.
În primul rând, deși este adevărat că Europa continuă să cumpere petrol din Rusia, o lacună în acest sens este astupată, iar majoritatea este cumpărată direct de doar două țări - Ungaria și Slovacia - ca urmare a unei scutiri pe care au obținut-o în schimbul neblocării unei interdicții din partea UE. Ambele țări sunt conduse de lideri populiști, prietenoși cu Putin, ostili majorității UE și apropiați de Trump. Dacă cineva îi poate convinge pe Viktor Orban și Robert Fico să renunțe la petrolul lor ieftin, rusesc, prin conducte, acela este cel de-al 47-lea președinte al SUA.
În mod similar, Trump nu a încercat să forțeze China să oprească importurile de petrol rusesc pentru că, așa cum îi place să spună, nu are cărțile necesare. A descoperit deja în primele runde ale unui război tarifar cu Beijingul că președintele Xi Jinping are prea multe modalități de a riposta. Dacă SUA nu sunt suficient de puternice pentru a-l forța pe Xi, atunci Europa cu siguranță nu este, după cum Trump știe cu siguranță.
Dar dacă acestea sunt doar scuze pentru inacțiune, ce explică alegerea lui Trump de a se împotrivi în relațiile cu Moscova? Un răspuns este că pur și simplu s-a încurcat, la fel cum a făcut și în cazul dosarelor Epstein. După ce și-a înfuriat baza electorală cu acuzația că democrații ascund o listă de persoane cărora Jeffrey Epstein le-a oferit fete minore, Trump a plătit un preț politic atunci când administrația sa a declarat că a căutat peste tot și nu a găsit nicio listă.
Trump a țesut și o poveste despre Ucraina. Se spune că este un loc corupt, îndepărtat, irelevant pentru interesele SUA și condamnat să se predea mai devreme sau mai târziu, pentru că Rusia este pur și simplu mai mare și mai puternică. Mai mult, conflictul este vina oricui, nu a Rusiei. A fost inițiat de NATO, de fostul președinte american Joe Biden sau de ucraineni înșiși - alegeți cum doriți - doar nu de Putin, omul care a dat ordinul de invazie. SUA, conform acestei fantezii macabre, au irosit sume uriașe de bani publici care erau necesari pe plan intern.
Din fericire, de îndată ce Trump ar fi fost președinte și ar fi putut intra într-o cameră cu Putin, acest război inutil s-ar fi terminat. Acest lucru nu a funcționat, pentru că Putin a început războiul și până acum nu a reușit să-și atingă obiectivele. Pokrovsk este asediat de aproape un an și, având în vedere că SUA urmăresc acum umbre create de Kremlin, are cea mai bună șansă să reușească să-l cucerească. Nu există niciun motiv pentru Rusia să se oprească și să facă pace.
