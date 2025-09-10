Papa Leon spune că atacurile israeliene asupra Qatarului creează o situaţie „foarte gravă"

Papa Leon al XVI-lea, care de obicei se abţine să vorbească spontan, şi-a exprimat marţi deosebit de puternic îngrijorarea cu privire la consecinţele atacului Israelului din Qatar, relatează Reuters, transmite News.ro.

„Există o ştire foarte gravă în acest moment: atacul Israelului asupra unor lideri Hamas în Qatar", a declarat pontiful jurnaliştilor în faţa reşedinţei sale de vară de la Castel Gandolfo.

„Întreaga situaţie este foarte gravă", a spus Papa Leon. „Nu ştim cum vor evolua lucrurile. Este foarte grav", a repetat el.

Leon al XVI-lea, primul papă american, a avut tendinţa de a avea o abordare diplomatică mai moderată decât predecesorul său, Papa Francisc. Papa Leon se ţine de obicei de limbajul diplomatic prudent al Vaticanului, dar şi-a intensificat criticile la adresa campaniei militare a Israelului în Gaza.

Papa s-a întâlnit cu preşedintele israelian Isaac Herzog la Vatican săptămâna trecută, după care Vaticanul a declarat că Papa Leon a deplâns împreună cu Herzog „situaţia tragică din Gaza".

Papa Leon a vorbit marţi după ce s-a aflat că Israelul a lansat un atac în Doha care a vizat liderii Hamas, între care Khalil al-Hayya, şeful exilat din Gaza şi negociatorul principal al grupării palestiniene.

„Trebuie să continuăm să lucrăm şi să insistăm pentru pace", a declarat papa jurnaliştilor, care i-au cerut şi comentarii despre situaţia din Gaza.

Leon a mai spus că a încercat să-l sune pe pastorul singurei biserici catolice din Gaza, reverendul Gabriel Romanelli, care vorbea frecvent cu fostul papă Francisc.

Vaticanul nu a precizat anterior dacă Leon a vorbit personal cu Romanelli.

Papa Leon şi-a petrecut ziua de marţi la Castel Gandolfo, la aproximativ o oră de mers cu maşina sud de Roma, şi s-a întors la Vatican în după-amiaza târziu.