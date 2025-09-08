Scutirea plății CASS ar putea reveni pentru șase categorii socio-profesionale. Cum s-a răzgândit PSD după ce a susținut măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Postat la: 08.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
După ce a susținut pachetul doi de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan, PSD a depus în Parlament două proiecte de lege care să-l modifice.
Social-democrații vor să se revină la scutirea de CASS pentru deținuții politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal și, de asemenea, indemnizația pentru creșterea copiilor, care se adresează, bineînțeles, mamelor. Liderii PSD spun că sunt proiecte „reparatorii".
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, deputat PSD, a transmis că: „Mamele, veteranții și văduvele de război, deținuții politici, deportații, călugării și călugărițele nu trebuie să aibă de suferit din cauza ambițiilor unor politicieni!
PSD rămâne atașat valorilor social-democrate și echității sociale și, în acest sens, a depus astăzi două proiecte de lege menite să repare nedreptățile din Pachetul 1 de măsuri.
Urmează și a treia lege care va rezolva problema persoanelor cu dizabilități în sensul neimpozitării locuinței personale și a neimpozitării mașinii special amenajate pentru nevoile acestor persoane", a transmis Budăi.
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că formațiunea depune în Parlament două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1: CASS pentru deținuții politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal și, de asemenea, indemnizația pentru creșterea copiilor, care se adresează, bineînțeles, mamelor. El a precizat că sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest Pachet 1.
"Împreună cu colegii mei de la Senat și cu colegii de la Camera Deputaților, așa cum am anunțat noi în urmă cu ceva timp, depunem astăzi două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1, și anume la CASS pentru deținuții politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal și, de asemenea, indemnizația pentru creșterea copiilor, care se adresează, bineînțeles, mamelor", a anunțat Sorin Grindeanu, la Parlament.
Președintele interimar al PSD a arătat că, fiind un partid de stânga într-o coaliție de dreapta, aceste lucruri sunt importante.
"Sunt lucruri pe care le-am spus și când a fost adoptat Pachetul 1 de măsuri, de asemenea le-am spus și le-am susținut, aceste lucruri, în coaliție pentru a fi corectate acum, când vorbim de Pachetul 2. Nefiind adoptate și nefiind acceptate de restul colegilor, noi înțelegem să nu renunțăm, să facem aceste proiecte de lege, care sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest Pachet 1", a subliniat liderul PSD.
El s-a referit și la faptul că propunerile PSD nu au fost acceptate în coaliție, la momentul adoptării măsurilor.
"Pentru mine, acel moment în care n-au fost acceptate aceste amendamente, săptămâna trecută, a fost unul dintre momentele grele, le-am și spus colegilor mei, în sensul de a mai rămâne sau nu în partea acestei coaliții, fiindcă nu văd rostul pentru care aceste amendamente nu au fost acceptate", a spus președintele interimar al PSD.
Sorin Grindeanu a precizat că "sunt niște categorii de excepție".
"Nu vorbim de urmași. Vorbim de acei oameni care, direct, ori au fost deținuți politici, ori sunt veterani de război, ori invalizi, ori văduve", a precizat Grindeanu, arătând că are speranța că aceste proiecte vor trece, pentru că sunt niște excese care trebuie reparate iar cei din Parlament, indiferent de culoarea politică, vor repara aceste nedreptăți.
Senatoarea Victoria Stoiciu a spus că primul proiect este un proiect de modificare a Codului Fiscal și a legii sănătății, care practic revine la situația de dinainte de Pachetul 1, în care mamele aflate în concediu de creștere a copilului erau exceptate de la plata contribuției pentru sănătate.
"Considerăm că este o măsură absolut necesară și o reparare a unei nedreptăți care s-a făcut femeilor, în condițiile în care vorbim de persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate economică și a stării de sănătate și, doi, în condițiile în care România se confruntă cu o mare problemă de natalitate. Considerăm că această măsură din Pachetul 1 va duce și la o degradare a stării de sănătate a mamei, implicit a copilului, dar și la o scădere a natalității, dacă este menținută. Menționez că 30% din mamele aflate în concediul de creștere a copilului au o indemnizație în jur de 1.600 de lei", a menționat Stoiciu. Senatoarea PSD a arătat că premierul Ilie Bolojan a spus că e puțin 10%, 160 de lei.
"Este puțin dacă ai un salariu de 5.000, de 6.000 de lei. Dacă ai 1.600, credeți-mă, 160 de lei este foarte mult, este echivalentul a aproximativ 150 de scutece pentru bebeluși. Deci considerăm că se repară o nedreptate care s-a făcut în Pachetul 1", a mai spus Victoria Stoiciu.
Deputatul Marius Constantin Budăi a declarat la rândul lui că al doilea proiect de act normativ pe care l-au pregătit se referă la veteranii de război.
"Am spus foarte clar de atunci că ni se pare nedrept ca 418 oameni, și repet, insist pe acest lucru, 418 oameni din România, 411 veterani de război și 7 văduve de veterani de război să mai plătească această contribuție. Este un proiect de act normativ care vine să repare ceea ce noi, PSD, prin vocea președintelui Sorin Grindeanu, am solicitat în cadrul coaliției, atât la Pachetul 1 cât și la Pachetul 2 de măsuri", a subliniat Budăi.
El a mai anunțat că PSD va veni și cu al treilea proiect de act normativ pe care o să-l depună imediat după ce procedura legislativă privind legile din Pachetul 2 de măsuri se va finaliza ca să nu existe paralelism legislativ și să nu cadă la Curtea Constituțională.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Spion străin capturat în România. A vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus
Un barbat, in varsta de 47 de ani, cercetat pentru tradare prin transmitere de informații secrete de stat in forma conti ...
-
Limitele inteligenței artificiale: chipul unui acuzat de crimă, folosit ca model Shein
Chipul lui Luigi Mangione, barbat acuzat de uciderea CEO-ului UnitedHealthcare, a devenit in ultimele luni un fenomen vi ...
-
Un avion MiG-29 misterios a apărut pe cerul din Ucraina: Poartă însemnele Kievului, dar schema de camuflaj a unui fost aliat al Rusiei
Un avion de lupta MiG-29 azer, cu un singur loc, purtand insemnele Forțelor Aeriene Ucrainene, dar schema de camuflaj a ...
-
ADIO coif de la Coțofenești. Procurorii olandezi au renunțat la acuzațiile împotriva a trei suspecți în cazul furtului tezaurului DACIC
Procurorii olandezi au anunțat retragerea acuzațiilor impotriva a trei suspecți in cazul furtului coifului de aur de la ...
-
O ipoteză deloc de neglijat: Ce dezastre naturale ar putea avea loc dacă rotația Pământului s-ar accelera
Zilele par din ce in ce mai scurte - și nu este doar o impresie. Potrivit oamenilor de știința, in vara anului 2025, Pam ...
-
Molecule produse doar de organisme vii, pe o exoplanetă aflată la 124 de ani-lumină de Pământ. Am putea fi în fața celei mai importante descoperiri din istorie
Oamenii de știința au detectat pentru prima data pe exoplaneta K2-18b molecule care, pe Pamant, sunt produse doar de org ...
-
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, Muntele Sinai, este transformat intr-un mega-resort de lux, in ciuda protest ...
-
Aurul digital ar putea zgudui în curând piaţa metalelor preţioase din Londra
Londra, cu o piata a aurului evaluata la 930 de miliarde de dolari, s-ar putea confrunta cu o schimbare "transformatoare ...
-
Viitorul lui Zelenski. Ce s-ar putea întâmpla cu președintele ucrainean după încheierea războiului
Viitorul lui Volodimir Zelenski reprezinta un subiect pentru dezbaterea publica, in contextul negocierilor de pace iniți ...
-
Sărbătoare mare la români. Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică, ziua care marchează hotarul dintre vară și toamnă
Creștinii sarbatoresc luni, 8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica, zi care marcheaza inceputul cu ...
-
Operațiune majoră de spionaj: Un mail suspect a încins relațiile dintre SUA și China
Autoritatile americane investigheaza un e-mail fals, pretins a fi trimis de un legislator republican, care continea malw ...
-
Elena Udrea, primul interviu după eliberare: "I-am spus lui Băsescu că tandemul Kovesi-Coldea conduce România"
Elena Udrea a acordat primul interviu dupa ieșirea din inchisoare, la Realitatea PLUS, unde a facut o serie de acuzații ...
-
Premieră la Vatican: Pelerinaj pentru catolicii din comunitatea LGBT+
Pentru prima data, un grup de peste 1.400 de catolici care fac parte din comunitatea LGBT+ și apropiații lor participa, ...
-
Mizele secrete ale inteligenței artificiale și culisele luptei pentru supremația în domeniul AI
Daca vrei sa afli care au fost primele erori ale lui ChatGPT, de ce a fost comparat cu un medicament scos pe piața pentr ...
-
Pelerinajul evreilor ultra-ortodocși în Ucraina în pericol după eșuarea negocierilor cu Republica Moldova. România ar putea deveni o rută de tranzit
Guvernul de la Ierusalim se afla intr-un impas in negocierile cu Moldova privind finanțarea și funcționarea unui termina ...
-
Eclipsă totală de Lună, duminică, pe cerul României: Observatorul Astronomic face anunțul momentului
Momente speciale pe cerul Romaniei. O eclipsa totala de luna va avea loc in aceasta seara. Observatorul Astronomic "Amir ...
-
Incredibil: Procurorii vor verifica medicii antivacciniști. „Este inacceptabil să promoveze în spațiul public informații care nu sunt verificate medical."
Ministrul Sanatații, Alexandru Rogobete, a declarat, duminica, 7 septembrie, ca va fi trimis catre Parchet raportul pe c ...
-
Românul care a șocat SUA. Fura într-un mod ingenios și avea zeci de mandate de arestare pe numele său. „Nu mai văzusem așa ceva până acum"
Un cetațean roman, cautat intr-un caz de furt ilegal de bani in nordul Texasului, a fost arestat recent in zona Houston. ...
-
Noul bilanț după valul de lovituri cu sute de drone rusești în Kiev. Guvernul a luat foc. Ar fi cel mai mare atac cu drone de până acum
O dimineața de groaza a cuprins capitala Ucrainei. Sediul Guvernului de la Kiev a fost lovit de armata rusa in cel mai c ...
-
Mașina îți va spune singură dacă ești prea bătrân ca să mai conduci. Un gigant auto din SUA a brevetat sistemul care te judecă în mers
Pana la ce varsta poate o persoana sa conduca in siguranța este o discuție aprinsa in foarte multe țari de pe glob, care ...
-
Polițist înjunghiat, în timp ce a fost chemat să aplaneze un conflict într-un spital. De la ce a pornit scandalul
Un polițist din Hunedoara a fost ranit, dupa ce a fost injunghiat cu un cuțit, in timpul unei intervenții la spitalul di ...
-
Declaratie virală a Melaniei trup de la Casa Albă: "Roboții sunt deja aici!"
Melania Trump, Prima Doamna a Statelor Unite, a avut joi o apariție publica rara la Casa Alba. Ea a declarat ca „r ...
-
Autoritățile americane se pregătesc să dezvăluie sursa autismului - Un medicament banal și lipsa unei vitamine
Un viitor raport al Departamentului pentru Sanatate și Servicii Umane din SUA va face probabil legatura intre dezvoltare ...
-
Viață veșnică cu transplanturi de organe: Se poate realiza ceea ce au vorbit Vladimir Putin și Xi Jinping?
Este posibil sa ajungi nemuritor cu ajutorul transplanturilor de organe, se intreaba jurnaliștii de la BBC, dupa ultimel ...
-
România, noul magnet pentru forța de muncă din Asia! Topul țărilor care trimit cei mai mulți angajați - unde lucrează și cât câștigă
Romania continua sa fie o destinație tot mai cautata de muncitorii straini, atat necalificați, cat și specialiști inalt ...
-
Trupele speciale americane au suferit un eșec major în Coreea de Nord. Misiunea secretă care nu trebuia deconspirată a iesit la iveală
O operațiune de mare risc, aprobata direct de președintele Donald Trump in 2019, a vizat obținerea unui avantaj strategi ...
-
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată"
Mulți romani care revin din strainatate cu gandul de a-și continua viața in țara se confrunta cu o realitate care le las ...
-
Cum a ajuns o tânără de 23 de ani să fie condamnată la închisoare pe viață în Dubai: „A făcut o greșeală prostească"
O tanara britanica de 23 de ani a primit recent o sentința de inchisoare pe viața in Dubai. Mama ei susține ca fata a co ...
-
Vladimir Putin „este preocupat de sănătate și longevitate". Dezvăluirile omului care i-a scris biografia, despre metodele folosite pentru a-și prelungi viața
Președintele rus Vladimir Putin a fost surprins meditand asupra nemuririi cu omologul sau chinez, Xi Jinping, dar fascin ...
-
Cercetătorii au descoperit ce se află în centrul Pământului
O echipa internaționala de cercetatori a folosit simulari pe scara atomica pentru a investiga formarea nucleului solid a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu