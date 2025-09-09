Medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți ca să arate că este „expert" în resuscitare. 12 oameni au murit

Un fost anestezist din Franța este judecat după ce și-a otrăvit intenționat 30 de pacienți ca să-și arate abilitățile de resuscitare și ca să se răzbune pe foști colegi. Doisprezece pacienți au murit. Frederic Pechier, de 53 de ani, era considerat de colegi un medic foarte talentat.

Medicul a fost investigat prima dată în urmă cu 8 ani, când a fost suspectat de otrăvirea pacienților la două clinici din orașul Besançon între 2008 și 2017. Deși îi erau aduse acuzații grave, Pechier a rămas în libertate sub control judiciar și susține că „nu există nicio dovadă a vreunei otrăviri".

Procesul fostului medic abia a început. Va dura mai mult de 3 luni și implică peste 150 de părți civile care reprezintă 30 de presupuse victime.

Prin ianuarie 2017 au apărut acuzațiile de otrăvire, când o pacientă de 36 de ani, pe nume Sandra Simard, a fost operată la coloana vertebrală, iar inima ei a încetat să mai bată. Starea de sănătate a pacientei era una bună.

După ce un medic de la terapie intensivă nu a reușit s-o resusciteze, Frederic Pechier i-a făcut o injecție, iar pacienta a intrat în comă și a supraviețuit.

Medicamentele intravenoase folosite la tratarea lui Simard au arătat apoi concentrații de potasiu de 100 de ori mai mari decât doza normală, iar procurorii locali au început cercetările.

De asemenea, un alt eveniment grav, în care a fost implicat un bărbat de 70 de ani, a avut loc la câteva zile, când Frederic Pechier a spus că a găsit 3 pliculețe de paracetamol care fuseseră contaminate, după ce administrase o anestezie generală.

Medicul a susținut atunci că este victima unei înscenări, însă după câteva săptămâni a fost plasat sub anchetă oficială.

Unul dintre avocații doctorului a declarat că acesta a așteptat 8 ani ca să-și dovedească nevinovăția, iar Pechier a spus luni, 8 septembrie, la postul de radio RTL că are șansa să pună „toate cărțile pe masă".

„După ce am plecat, au avut încă evenimente adverse grave și stopuri cardiace. De când am plecat, în martie 2017, au mai fost înregistrate alte nouă cazuri", a spus medicul.

Autoritățile au analizat și alte evenimente adverse grave care datează din anul 2008, ce au implicat pacienți cu vârste cuprinse între 4 și 89 de ani, la cele două centre medicale la care lucrase Pechier în Besançon.

În anul 2009, trei persoane fără antecedente de boli de inimă au avut nevoie de resuscitare la Policlinica Franche-Comté, în timpul unor operații minore.

De asemenea, au fost descoperite 12 cazuri suspecte care au implicat pacienți care nu au mai putut fi salvați.

Primul deces a fost înregistrat în octombrie 2008, la un pacient de 53 de ani. Damien Iehlen a intrat la Clinica Saint-Vincent pentru o operație renală de rutină și a decedat după un stop cardiac.

Potrivit testelor ulterioare, Iehlen a murit după ce i s-a administrat o doză potențial letală de lidocaină.

„Este îngrozitor. Nu vă puteți imagina efectul pe care l-a avut asupra familiei mele.

Este de neconceput că s-a putut întâmpla așa ceva și că atât de mulți oameni au fost afectați timp de atâția ani, din 2008 până în 2017", a spus fiica sa, Amandine.

Pechier face parte dintr-o familie de profesioniști din domeniul sănătății, iar tatăl său a fost și el anestezist.

Acest caz este „fără precedent în istoria juridică franceză", a spus procurorul Etienne Manteaux.

Medicul este acuzat că a manipulat medicamentele sau anestezicele colegilor săi pentru a produce situații de urgență în sala de operații, unde se lăuda cu talentul său de resuscitare a pacienților.

„Este acuzat de otrăvirea pacienților sănătoși pentru a le face rău colegilor cu care era în conflict.

Pechier era primul care intervenea când un pacient intra în stop cardiac. Întotdeauna avea o soluție", a adăugat Manteaux.

Fostul anestezist a dat vina pe „erorile medicale" ale colegilor săi în cazul deceselor.

„E foarte ușor să acuzi oameni, e mai greu să dovedești", a declarat avocatul lui Pechier.