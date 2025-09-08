Spion străin capturat în România. A vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus
Postat la: 08.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un bărbat, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat în formă continuată, a fost prins luni, 8 septembrie, în România, anunță SRI.
Autoritățile române, cehe și maghiare au colaborat cu Eurojust pentru a captura o persoană anchetată pentru infracțiunea de trădare prin transmiterea de secrete de stat în mod continuu.
"În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.
Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova", se arată în comunicatul SRI.
Probele din dosar au scos la iveală faptul că individul a fost implicat în divulgarea neautorizată a secretelor de stat către reprezentanți ai unei puteri străine, și anume ofițeri ai serviciilor secrete din Belarus, începând cu anul 2024. Suspectul a deținut anterior o funcție de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
Se presupune că intenția întâlnirilor de la Budapesta a fost ca suspectul să furnizeze informații în schimbul unor bani și să primească instrucțiuni suplimentare.
Sub coordonarea Eurojust, autoritățile din România, Cehia și Ungaria au putut face schimb de informații și probe și să dovedească activitatea infracțională a persoanei respective. Agenția a asigurat, de asemenea, executarea rapidă a mai multor ordine europene de anchetă.
În după-amiaza zilei de 8 septembrie, persoana respectivă a fost capturată în România. Succesul operațiunii se datorează sprijinului vital din partea procurorilor, poliției și serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia. Aceasta demonstrează importanța cooperării transnaționale în investigarea unor astfel de activități rău intenționate, deoarece suspecții pot beneficia de libertatea de circulație în întregul spațiu Schengen. Anchetele privind suspectul continuă.
Cine este spionul capturat la Timișoara
Conform surselor, cel capturat este fostul adjunct al directorului SIS (Serviciul de Informații și Securitate) din Republica Moldova, Alexandru Bălan.
Numele lui Bălan nu este menționat în comunicatul oficial postat de Eurojust (agenția Uniunii Europene pentru cooperare în domeniul justiției penale), care descrie pe larg operațiunea care a avut loc în România.
Alexandru Bălan s-a născut în 1978, în Republica Moldova, în satul Alexandru Ioan Cuza, din raionul Vulcănești. Este căsătorit și are doi copii.
S-a angajat în SIS (Serviciul de Informații și Securitate moldovean) după ce a absolvit Academia de Studii Economice de la Chișinău în 2000. De-a lungul carierei sale, Bălan a lucrat în Centrul Antiterorism, fiind avansat de mai multe ori, până a ajuns în funcția de șef al contrainformațiilor.
În 2012 presa de peste Prut a criticat decorarea lui Bălan cu medalia Meritul Militar, acuzându-l că ar fi fost implicat în reprimarea protestelor anti-Voronin din 2009.
Potrivit acelorași publicații, care citau declarația unui martor, în 2011, Alexandru Bălan ar fi fost complice la evadarea din închisoare a scriitorului și bloggerului rus Eduard Baghirov.
În ciuda tuturor acuzațiilor, în 2016, președintele moldovean de atunci, Nicolae Timofti, l-a numit în funcția de adjunct al directorului SIS, pe care a ocupat-o pentru câțiva ani.
A fost trecut, ulterior, în rezervă, cu grad de general și a devenit, în ultima vreme, o prezență constantă în media și pe rețelele sociale, unde critică în termeni duri noua conducere a SIS.
