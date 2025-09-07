Eclipsă totală de Lună, duminică, pe cerul României: Observatorul Astronomic face anunțul momentului

Momente speciale pe cerul României. O eclipsă totală de lună va avea loc în această seară. Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" va avea duminică program special cu publicul, începând cu ora 20.00 şi până la miezul nopţii, când are loc eclipsa totală de Lună.

"În seara de duminică, 7 septembrie, are loc o eclipsă totală de Lună, vizibilă şi din ţara noastră. Cu ocazia acestui fenomen, Observatorul va avea program cu publicul în seara de 7 septembrie, în intervalul 20:00 - 24:00. Vă informăm că, de obicei, în timpul unor fenomene astronomice se formează cozi lungi la intrarea în Observator, aşa că aşteptaţi-vă să fie coadă", a transmis instituţia pe Facebook.

Potrivit astro-urseanu.ro, dacă va fi senin, eclipsa va putea fi văzută prin instrumentele de la Observator. Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La Bucureşti, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului.

Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada cât Luna se află în umbra planetei noastre şi capătă culoarea roşiatică specifică. Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 şi se termină la ora 21:52. În timpul totalităţii, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est. Eclipsa se termină la ora 23:55. Următoarea eclipsă de Lună care se va vedea din România va avea loc în 28 august 2026.