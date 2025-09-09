Momente de panică în conferința de presă - Ministra suedeză a sănătății s-a prăbușit chiar în timp ce era prezentată

Elisabet Lann, noul ministru al sănătății din Suedia, a leșinat și s-a prăbușit marți, în timp ce era prezentată la o conferință de presă a guvernului.

Lann, din partea Partidului Creștin-Democrat, era flancată de prim-ministrul Ulf Kristersson și de alți oficiali, când a căzut brusc, lovindu-se cu capul de pupitrul din sală.

Liderul partidului, Ebba Busch, și alți oficiali au intervenit rapid pentru a o ajuta pe ministru, care a primit asistență medicală din partea personalului de securitate înainte de a fi condusă în afara sălii.

Lann a revenit în sală la scurt timp după aceea, spunând: "Nu a fost o zi de marți tocmai normală și asta este ceea ce se poate întâmpla atunci când ai o scădere a glicemiei".

Nu a fost imediat clar dacă Lann a avut nevoie de vreun tratament medical, deși nu părea să fie rănită. Conferința de presă a fost anulată.

"Arăta foarte rău. A căzut chiar în fața mea", a declarat un reporter DN.

Lann, consilier municipal în Göteborg, a fost anunțată ca ministru al sănătății marți, după ce predecesoarea sa, Acko Ankarberg Johansson, a demisionat brusc cu o zi înainte.