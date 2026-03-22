Scandal la baza americanilor de la Kogălniceanu: motorină sustrasă și vândută pe sub mână
Postat la: 22.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Judecătoria Constanța a pronunțat primele condamnări în dosarul care vizează sustragerea unor cantități de motorină din circuitul livrărilor destinate generatoarelor de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Șase inculpați au fost condamnați în primă instanță pentru delapidare, complicitate la delapidare și tăinuire, toate pedepsele fiind cu suspendare. În dosar apar și confiscări de sume de bani, iar printre cei condamnați se află și un consilier local PSD din județul Constanța. Hotărârea nu este definitivă.
Potrivit comunicatului transmis încă din 2023 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, procurorii au susținut că, în perioada mai-iulie 2021, trei angajați ai unei societăți comerciale ar fi pus la punct un mecanism prin care sustrăgeau motorină aparținând firmei, în timp ce raportau intern că respectivul combustibil fusese livrat către Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru alimentarea generatoarelor, în baza contractelor încheiate cu KBR, companie înființată de guvernul Statelor Unite pentru asigurarea logisticii bazelor americane din România.
Anchetatorii au arătat că generatoarele ar fi fost alimentate cu cantități mai mici decât cele trecute în documentele interne ale societății, diferențele transformându-se în surplusuri de motorină care ar fi fost însușite și apoi valorificate către diverse persoane interesate, la aproximativ jumătate din prețul pieței. Prejudiciul reținut în anchetă a vizat o cantitate totală de aproximativ 5.000 de litri de combustibil.
După aproape trei ani de la trimiterea în judecată, Judecătoria Constanța a pronunțat, la data de 20 martie 2026, prima hotărâre în dosar.
Iacob Bogdan Cristian a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru delapidare în formă continuată. Lantzky Karoly a primit o pedeapsă rezultantă de 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare, pentru delapidare în formă continuată și conducerea unui vehicul fără permis. Szabo Zoltan a fost condamnat la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la delapidare.
Pentru tăinuire în formă continuată, Batarlau Florin a primit 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare, Meca Alina a fost condamnată la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare, iar Boef Andrei Robert a primit aceeași pedeapsă, de 1 an și 2 luni cu suspendare.
Instanța a stabilit pentru toți termen de supraveghere, obligația de a se prezenta la Serviciul de Probațiune, participarea la programe de reintegrare socială și prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.
Unul dintre numele care atrag atenția în dosar este cel al Alinei Meca, identificată în spațiul public drept consilier local PSD în Poarta Albă. Aceasta a fost condamnată, în primă instanță, la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare pentru tăinuire în formă continuată.
Prezența unui ales local într-un astfel de dosar ridică inevitabil miza publică a cauzei, mai ales în contextul în care vorbim despre combustibil raportat ca fiind livrat în circuitul unei baze militare de importanță strategică.
Pe lângă condamnările cu suspendare, judecătorii au dispus și confiscări de bani.
De la Iacob Bogdan Cristian a fost confiscată suma de 4.350 de lei, reprezentând jumătate din contravaloarea a 1.450 de litri de motorină însușiți împreună cu un alt inculpat. De la Lantzky Karoly a fost dispusă confiscarea sumei de 24.450 de lei, reprezentând contravaloarea motorinei însușite, potrivit calculelor instanței. De la Meca Alina s-a dispus confiscarea sumei de 18.000 de lei, iar de la Boef Andrei Robert a fost confiscată suma de 2.100 de lei.
În plus, instanța a menținut măsura sechestrului asigurător instituită încă din faza de urmărire penală asupra unor sume ridicate de la unul dintre inculpați.
Un element care iese în evidență din soluția Judecătoriei Constanța este faptul că societatea comercială indicată ca parte vătămată, SC Euro Ecologic SRL, nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.
Cu toate acestea, instanța a dispus confiscări în raport cu beneficiile considerate ilicite și a obligat inculpații la plata cheltuielilor judiciare către stat, în cuantum total de 21.000 de lei.
Un inculpat a recunoscut, potrivit motivării consemnate public
Un alt detaliu relevant este că, potrivit informațiilor publice din dosar, unul dintre inculpați a recunoscut în cursul urmăririi penale că sustrăgea motorină din baza militară, explicând că alimenta generatoarele, iar la unele intervenții consemna în acte cantități maxime, fără ca acestea să fie livrate efectiv în totalitate. Surplusul ar fi fost vărsat în rezervoarele unui cap tractor, scos apoi din bază, iar combustibilul ar fi fost ulterior valorificat.
Acest element a fost reținut de instanță la momentul pronunțării soluției.
Hotărârea Judecătoriei Constanța este una de fond și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Asta înseamnă că verdictul nu este definitiv, iar soluția poate fi schimbată de instanța superioară.
Din perspectivă publică, însă, decizia reprezintă primul verdict într-un dosar sensibil, care leagă acuzații de delapidare și tăinuire de un circuit logistic asociat Bazei Aeriene Mihail Kogălniceanu, unul dintre cele mai importante puncte strategice din România.
