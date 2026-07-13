Povestea bebelușului născut în timpul cutremurelor din Venezuela, pe un teren de baseball. I-au tăiat cordonul ombilical cu o foarfecă de unghii

În mijlocul haosului provocat de cutremurele devastatoare din Venezuela, o tânără însărcinată a adus pe lume un băiețel pe un teren de baseball, cu ajutorul unui paramedic și al celor care se adăposteau alături de ea. Povestea nașterii, marcată de improvizație și solidaritate, este umbrită de tragedia familiei, care și-a pierdut mai mulți membri sub dărâmături.

Eliana Garcia (19 ani), însărcinată în 38 de săptămâni, a alergat cu familia ei la un teren de baseball în după-amiaza zilei de 24 iunie, când pământul s-a cutremurat violent în La Guaira, pe coasta Venezuelei, unde două cutremure au lovit puternic, arată Japan Times.

Medicii îi spuseseră deja tinerei că nu poate naște pe cale naturală din motive medicale. O cezariană a fost programată pentru o săptămână mai târziu, dar apoi au început contracțiile.

Cei care fugeau cu ea au întins-o pe singurul cearșaf pe care au reușit să-l apuce în haos, un instinct de protecție, având în vedere sarcina ei avansată.

Era dimineața devreme a zilei de 25 iunie. În întuneric și desculță, cumnata ei, Julia Di Giuseppe, s-a dus să caute ajutor. În jurul ei, salvatorii escaladau ruinele pentru a-i ajuta pe oamenii prinși în clădiri, iar motocicletele șerpuiau prin moloz după ce cutremurele prăbușiseră zeci de structuri.

Nimeni nu a ascultat strigătele de ajutor ale lui cumnatei. Ea s-a întors pe terenul de baseball exact la timp pentru a-și auzi cumnata începând să nască în mijlocul unei serii de replici ale cutremurelor.

„Am implorat un paramedic care îi căuta pe membrii familiei sale în ruine, iar el a început să mă ajute", a spus femeia în vârstă de 37 de ani.

Fără apă sau mănuși chirurgicale și doar cu dezinfectant de mâini pentru igienă, paramedicul a asistat la naștere, luminat de luminile telefoanelor mobile care încă mai aveau baterie.

Când s-a născut copilul - un băiat, spre surprinderea familiei, care aștepta o fetiță - nu a plâns imediat. Dar, în timp ce mulțimea prezentă izbucnea în aplauze, dintr-odată a început să plângă.

Următorul punct pe agendă a fost tăierea cordonului ombilical, dar, neavând unelte la îndemână, „oamenii au început să-și scoată bentițele de păr și le-am legat la ambele capete, cu mult alcool", și-a amintit Di Giuseppe. Mai târziu l-au tăiat cu o foarfecă de unghii.

Garcia, care este separată de tatăl bebelușului, nu-și amintește nimic altceva din acel moment. Familia ei a transportat-o cât de bine a putut, mai întâi în brațe, apoi cu o cisternă de gunoi motorizată și, în final, cu o ambulanță, până la un spital public.

Medicii au fost copleșiți de victimele cutremurului, dar cu toate acestea au acordat asistență medicală.

Întreaga familie a fost mutată într-o școală publică care servește drept adăpost în La Guaira, regiunea de coastă cea mai afectată de cutremurele cu magnitudinea de 7,2 și 7,5, care au lăsat peste 4.300 de morți și mii de persoane încă dispărute.

Di Giuseppe a izbucnit în lacrimi în timp ce o privea pe Eliana cum își alăptează fiul.

„L-am salvat, dar le-am pierdut pe cele două nepoate ale noastre", a spus ea.

Fetele, în vârstă de 14 și 11 ani, au fost găsite printre dărâmăturile blocului în care locuiau.

Tatăl lor le-a recunoscut doar după brățara de argint pe care fata mai mare o purta la încheietura mâinii.

Mama fetelor, sora lui Garcia și un nepot sunt încă dispăruți. Eliana plănuise să-și numească copilul Daniel Eduardo dacă ar fi fost băiat. „Dar sora mea îmi spunea mereu să-i pun numele Gael", a spus tânăra femeie plângând. „Așa că, de dragul ei, am decis să-i pun numele Gael Jesus. E felul meu să o am aici, alături de mine."