Scenariu cutremurător în privința coronavirusului! Cine ar urma să ajungă să conducă România: ‘Pe perioada stării de urgență'

Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea vine cu un scenariu cutremurător! Profesor la Facultatea de Drept a Universității București, Gheorghe Piperea susține că în România se va instala starea de urgență, pe fondul răspândirii masive a coronavirusului.

Avocatul spune că, în aceste condiții, România ar ajunge să fie condusă prin decrete, susținute de Armată.

Asta înseamnă, potrivit lui Piperea, că drepturile civile ale românilor se suspendă, iar noțiuni ca „partide, alegeri, talk-show-uri, party-uri, cafea gratis la birou, flirturi in team-building si glume pe facebook la adresa gardienilor viitoarei inchisori etc. vor fi suspendate, intrerupte, interzise".

„A inceput cu meciurile de fotbal, cu spectacolele si cu slujbele religioase cu mai mult de 1000 de enoriasi. Va continua cu cluburile, restaurantele, metroul, scolile, facultatile. Cica va tine doar pana la 31 martie*.

E doar carantina (=40 de zile de izolare, ca in evul mediu italian).

Va culmina, insa, cu starea de urgenta.

Pentru cei care solicita cu ovatii astfel de masuri de "protectie" am o veste: pe perioada starii de urgenta, drepturile civile se suspenda, iar tara se conduce prin decrete. sustinute de armata. Notiuni ca partide, alegeri, talk-show-uri, party-uri, cafea gratis la birou, flirturi in team-building si glume pe facebook la adresa gardienilor viitoarei inchisori etc. vor fi suspendate, intrerupte, interzise. Totul pentru amenintarea cu efectele unui virus care, cica, in Romania, se elimina pe cale naturala, in 2 zile, daca nu intalneste alte maladii sau oameni foarte batrani. Nu o spun eu, ci Arafat. Totul pentru amenintarea globala cu efectele unui virus pentru care, cica, exista un curativ, un anti-viral creat candva, tot sub amenintarea unei pandemii, cea de ebola. Nu o spun eu, o spun oficiali ai OMS.

Aplaudati, deci, in continuare, sacrificiul drepturilor noastre civile si renuntarea (cica temporara) la stilul nostru de viata. Sigur veti obtine imunitatea de turma, ca asa va asigura statul pe care il considerati cel mai corupt din Europa.

*Cine ne asigura ca nu va fi 31 martie 2021? Deja in UK se vorbeste, complet aberant, de milioane se infectati pana la Pasti.", este scenariul făcut public de Gheorghe Piperea.