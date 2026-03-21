Scenariul de coșmar care ar putea deveni realitate în câteva săptămâni: o lovitură economică mult mai dură decât Covid

Temerile cresc rapid că lumea s-ar putea îndrepta spre o criză economică de proporții, posibil mai severă decât cea provocată de pandemia de COVID-19, pe fondul conflictului cu Iranul și al impactului asupra aprovizionării globale cu petrol și gaze, scrie Daily Mail.

Economiștii avertizează că, dacă situația scapă de sub control, efectele ar putea fi resimțite imediat în viața de zi cu zi: penurii de alimente, zboruri anulate, cumpărături haotice și o presiune uriașă asupra economiilor naționale.

În centrul crizei se află Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează zilnic aproximativ o cincime din petrolul și gazele lumii. Dacă această rută rămâne blocată, consecințele pot deveni dramatice.

Analiștii spun că nu mai este vorba doar despre creșterea prețurilor, ci despre riscul real ca unele state să nu mai poată asigura necesarul de energie. De aici, un efect în lanț care poate lovi transporturile, industria și agricultura.

Gigantul financiar Bank of America avertizează că prețul gazelor în Europa ar putea exploda de la circa 29 de euro la până la 500 de euro în iarnă, dacă blocajul persistă - un nivel fără precedent, chiar și comparativ cu perioada de după invazia Rusiei în Ucraina.

Un astfel de salt ar însemna, practic, o stare de urgență economică în Europa, Regatul Unit și mari părți din Asia, cu industrii forțate să-și reducă activitatea și costuri energetice scăpate de sub control.

Situația s-a agravat după atacuri asupra unor infrastructuri energetice majore din Iran și Qatar, inclusiv instalații esențiale pentru aprovizionarea globală cu gaze. Reparațiile ar putea dura luni sau chiar ani.

Între timp, piețele petroliere dau deja semne de nervozitate. Țările se grăbesc să-și asigure resursele, iar diferența dintre prețurile oficiale și cele reale de tranzacționare crește.

Kurt Barrow, de la S&P Global Energy, avertizează că lumea s-ar putea confrunta în curând cu penurii reale și chiar cu raționalizarea consumului.

„Dacă strâmtoarea rămâne închisă două luni, vom vedea fabrici fără materii prime. Va apărea raționalizarea. Vom avea cumpărături în panică și stocări masive", spune acesta.

Marea Britanie a evitat până acum penuria de medicamente legată de războiul din Orientul Mijlociu, însă creșterea costurilor de transport reduce marjele producătorilor de medicamente generice și ar putea declanșa în curând creșteri de prețuri, penurie de aprovizionare sau ambele, a avertizat grupul comercial Medicines UK.

Directorul executiv Mark Samuels a declarat că Marea Britanie este „la un pas" de o penurie de medicamente dacă instabilitatea persistă, stocurile oferind doar o rezervă temporară.

Deși aprovizionarea continuă, el a spus că producătorii de medicamente generice ieftine, care reprezintă cea mai mare parte a volumului de medicamente NHS, se aflau deja sub presiunea costurilor de transport mai mari și a perturbărilor legate de transport. Dacă costurile de transport persistă, este posibil ca producătorii să nu le mai poată absorbi.

Reuters a relatat că războiul deja perturbă fluxurile de medicamente esențiale către Golf, punând în pericol rutele de aprovizionare cu medicamente anticancerigene și alte tratamente sensibile la temperatură, deoarece companiile au redirecționat zborurile și au căutat alternative terestre.

Medicamentele biosimilare au fost mai expuse decât medicamentele orale standard, a spus el, deoarece necesită timpi de livrare mai lungi și o fabricație mai complexă, a spus Samuels.

Deja sunt întârzieri pe lanțul de aprovizionare, iar furnizorii din Asia anunță creșteri uriașe de prețuri, și s-ar putea ajunge chiar la o criză severă, anunță șeful Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România.

Dragoș Damian, de la Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România, spune că "Estimările de creșteri de prețuri tot de la acești furnizori sunt între trei și zece ori. Toți producătorii au stocuri pentru două luni. Ne așteptăm la penurii cam pentru toate medicamentele. Vorbim despre cele mai utilizate medicamente pentru bolile cronice."

Costurile cresc și din cauza energiei, însă prețurile medicamentelor compensate nu pot fi majorate, fiind reglementate. În plus, producătorii plătesc și taxa clawback, de peste 15%.

Simona Cocoș, de la Asociația Prod. de Medicamente Generice, a declarat: "suntem afectați de creșterea prețurilor la benzină, la gaz. Acum 3 ani a existat o actualizare a prețurilor cu inflația. Dacă prețurile vor crește în continuare, vom solicita acest lucru."

O viitoare directivă europeană ar putea agrava situația: noi taxe de mediu ar duce la scumpiri masive, inclusiv pentru antibiotice și tratamente pentru diabet.

Simona Cocoș, de la Asociația Prod. de Medicamente Generice, a precizat că estimările făcute în Olanda și în Germania arată că prețul metforminului va crește de până la zece ori. Fie vom fi nevoiți să creștem prețul, fie medicamentul va dispărea de pe piață. Nu vom putea susține acele costuri. Au un impact absolut devastator asupra producției de medicamente. Solicităm implicarea autorităților din sănătate."

Cele mai afectate ar fi medicamentele generice, folosite de majoritatea pacienților.

Impactul nu s-ar opri la energie. Jeff Currie, de la Carlyle Group, avertizează că efectele s-ar propaga rapid în întreaga economie.

„Am putea ajunge să ținem avioanele la sol, să închidem uzine chimice și să acceptăm producții agricole mai mici", spune el.

Petrolul și gazele sunt coloana vertebrală a economiei globale, iar o criză de aprovizionare nu ar însemna doar prețuri mai mari, ci și blocaje în transport, industrie și agricultură.

Pe piață, semnele sunt deja vizibile: unele tipuri de petrol din Orientul Mijlociu se tranzacționează la aproape 170 de dolari pe baril, în timp ce combustibilul pentru aviație a ajuns la peste 200 de dolari în hub-uri majore precum Rotterdam și Singapore.

Există temeri tot mai mari că situația s-ar putea agrava dacă conflictul se extinde și în alte puncte-cheie, precum Strâmtoarea Bab el-Mandeb, la intrarea în Marea Roșie.

Helima Croft avertizează că implicarea rebelilor houthi ar putea amplifica și mai mult criza.

„Chiar și câteva rachete sau drone lansate în Bab el-Mandeb ar împinge prețurile petrolului și mai sus", explică ea.

Pe fondul acestor evoluții, scenariul unei crize globale majore nu mai pare unul teoretic. Cu rute energetice blocate, infrastructură avariată și tensiuni în creștere, lumea s-ar putea confrunta, în doar câteva săptămâni, cu una dintre cele mai severe perturbări economice din istorie.