Schema prin care o familie de romani a inselat statul german cu 1,2 milioane de euro, ajutoare de stat pentru combaterea pandemiei

O familie numeroase de romani este acuzata ca ar fi inselat statul german, in timpul pandemie, pentru obtinerea de ajutoare de stat pentru combaterea urmarilor crizei COVID-19, in valoare de 1,2 milioane de euro. Dupa o serie de perchezitii si razi in Koln, patru barbati au fost deja arestati.

Conform presei germane, suspectii au solicitat ajutor, impreuna cu alti 9 membri ai familiei, la Guvernul districtului Dusseldorf, pentru companii aflate intr-o presupusa dificultate, din cauza pandemiei de COVID-19, arata WDR. Potrivit parchetului, un total de 800.000 de euro au fost deja platiti suspectilor, informeaza sursa citata mai sus.

In timpul anchetei, politia a constatat ca familia extinsa a operat un atelier de falsificare in Pulheim. Se presupune ca toate cartile de identitate si permisele de conducere au fost falsificate acolo. Mai mult decat atat, cu ajutorul documentelor false, anchetatorii sustin ca suspectii au solicitat in mod gresit ajutorul pentru copii. Potrivit procurorului, prejudiciul se ridica la 1,5 milioane de euro.