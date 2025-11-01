Se distruge bariera naturală a lumii: Efectele vor fi atât de grave încât sunt și greu de cuantificat

Creşterea temperaturilor oceanice ar putea provoca pierderea stabilităţii pe termen lung a aproximativ 60% dintre principalele banchize din Antarctica până în anul 2300, avertizează un nou studiu publicat în revista ştiinţifică Nature, citat vineri de agenţia Xinhua. Banchizele de ghețari constituie o barieră naturată a lumii, iar distrugerea acesteia are efecte greu cuantificabile, principalul efect fiind creșterea mărilor.

Banchizele sunt vaste extensii plutitoare ale calotei glaciare din Antarctica, care acţionează ca bariere naturale, încetinind fluxul de gheaţă terestră în ocean. Când aceste platforme devin fragile sau se prăbuşesc, se accelerează pierderea gheţii de pe continent, unul dintre principalii factori ai creşterii nivelului mărilor.

Cercetătorii au evaluat stabilitatea banchizelor prin analizarea efectelor combinate ale topirii gheţii în urma condiţiilor atmosferice şi oceanice. Fenomenul de pierdere a stabilităţii apare atunci când topirea şi desprinderea aisbergurilor depăşesc în mod constant reacumularea gheţii de pe continent, ducând la o subţiere pe termen lung şi la o vulnerabilitate din ce în ce mai mare la rupere.

În cazul unui scenariu cu niveluri ridicate de emisii, studiul a constatat că până la 38 dintre cele 64 de banchize principale ale Antarcticii ar putea deveni instabile până în anul 2300. Cu toate acestea, majoritatea banchizelor ar rămâne intacte dacă încălzirea globală este limitată la sub 2 grade Celsius comparativ cu nivelurile din perioada preindustrială.

Dacă aceste banchize vulnerabile s-ar prăbuşi, regiunile calotei glaciare pe care le protejează în prezent ar putea creşte în cele din urmă nivelul mărilor cu până la 10 metri la nivel global, se arată în studiu. Autorii au făcut apel la o reducere rapidă şi susţinută a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea protejării liniilor de coastă din lume. Totodată, ei au avertizat că, în pofida estimărilor făcute, unele banchize s-ar putea destabiliza mai devreme, sub presiunea combinată a creşterii temperaturilor şi a slăbirii structurale.