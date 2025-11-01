Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei va găzdui marți, 4 noiembrie, la Madrid, o reuniune „secretă, cu ușile închise" a "Coaliției de Voință", adică liderii care susțin Ucraina. Întâlnirea va fi una extrem de importantă, iar regulile sunt stricte: nimeni nu are voie cu telefoanele și nici să comunice absolut nimic din ceea ce se discută în interior, informează Pravda.

La reuniune vor participa reprezentanți ai 35 de țări, care se vor întâlni pentru a discuta despre sprijinul suplimentar acordat Ucrainei, a informat El Mundo. Va fi o zi de lucru intensă, care va începe la ora 09:00 și se va încheia după ora 15:30, cu două serii de discuții privind acordarea de ajutor pentru Kiev. Modalitățile de desfășurare a reuniunii sunt strict confidențiale. Participanții au fost avertizați că telefoanele mobile sunt interzise și vor fi depozitate într-un loc special amenajat.

Participanții au fost, de asemenea, avertizați că detaliile întâlnirii nu pot fi făcute publice. „Delegații sunt rugați să nu publice informații despre întâlnire pe platforme publice sau pe rețelele de socializare", se arată într-un document consultat de ziar. Întâlnirea va aborda modul în care se poate avansa în creșterea sprijinului acordat Ucrainei, modul în care se pot satisface nevoile financiare urgente ale acesteia, inclusiv cele legate de eforturile sale militare și de apărare, precum și modul în care se pot coordona inițiativele pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei.

Printre altele, participanții își propun să specifice prioritățile în materie de ajutor și să ajungă la acorduri. Ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, va lua apoi cuvântul în cadrul reuniunii și va avea un schimb de opinii cu participanții. Cu toate acestea, șeful diplomației spaniole nu va fi prezent la toate mesele de lucru, deoarece aceasta este o reuniune la nivel inferior.

În cadrul celei de-a doua serii de discuții, participanții vor încerca să elaboreze o abordare comună privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și vor face un schimb de opinii cu privire la discuțiile în curs în acest sens. O atenție specială va fi acordată cadrelor juridice, politice și diplomatice, precum și contribuției pe care Coaliția celor dispuși să acționeze ar putea-o avea la descurajarea unei viitoare agresiuni din partea Rusiei.