Sfarsitul unei ere: Bill Gates demisioneaza din consiliul de administratie al Microsoft

Co-fondatorul Microsoft Bill Gates a demisionat din consiliul de administratie al Microsoft pentru a dedica mai mult timp prioritatilor sale filantropice, care includ sanatatea globala, educatia si combaterea schimbarilor climatice, a anuntat vineri compania.

Gates a demisionat si din consiliul de administratie al grupului Berkshire Hathaway, al miliardarului Warren Buffett, din care a facut parte incepand din 2004, relateaza Reuters.

"Am luat decizia de a demisiona din ambele consilii de administratie din care am facut parte, Microsoft si Berkshire Hathaway, pentru a ma dedica mai mult prioritatilor filantropice care includ sanatatea si dezvoltarea, educatia si angajamentul meu tot mai mare in combaterea schimbarilor climatice. Lidershipul companiilor Berkshire si Microsoft sunt mai puternice ca niciodata, asa ca este momentul potrivit sa fac acest pas", a scris Gates pe LinkedIn, citat de CNBC.

Gates a precizat ca demisia din consiliul de administratie al Microsoft nu inseamna in niciun caz o indepartare de companie.

"Microsoft va fi intotdeauna o parte importanta din munca vietii mele si voi continua sa colaborez cu Satya si cu conducerea tehnica, pentru a contribui la conturarea viziunii si la indeplinirea obiectivelor ambitioase ale companiei. Sunt mai optimist ca niciodata in privinta progreselor pe care le face compania si a modului in care poate continua sa aduca beneficii lumii", a scris Gates.

Bill Gates a co-fondat Microsoft in 1975, impreuna cu Paul Allen, care a murit in 2018. Gates a fost CEO pana in anul 2000, cand rolul a fost preluat de Steve Ballmer. Actualul director general al Microsoft, Satya Nadella, a venit la conducerea grupului in 2014.

Gates a fost director al board-ului Microsoft pana in 2014, dar a inceput sa dedice mai mult timp Bill & Melinda Gates Foundation din 2008.

Gates este intre actionarii de top ai Microsoft. Acesta detine 1,36% din actiunile Microsoft, potrivit FactSet. Compania a fost listata la bursa in 1986, iar in prezent este una dintre companiile cele mai valoroase din lume, cu o capitalizare de piata de 1.210 miliarde de dolari.

Acesta este si al doilea cel mai bogat om din lume, cu o avere de 103,6 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes.