Shein retrage de la vânzarea pe piața europeană păpuşi sexuale cu aspect de copil care erau destinate pedofililor sub acoperire
Postat la: 03.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Retailerul online chinez Shein a retras de la vânzare păpuşi sexuale cu aspect infantil, după ce acestea au fost descoperite pe site-ul companiei de către autoritatea franceză pentru protecţia consumatorilor, DGCCRF (Direcţia Generală pentru Concurenţă, Consum şi Combaterea Fraudelor).
"Descrierea şi clasificarea acestor produse pe site lasă puţine dubii asupra naturii lor de pornografie infantilă", se arată în comunicatul DGCCRF, care a subliniat că site-ul nu dispunea de filtre eficiente pentru a bloca accesul minorilor la conţinut explicit. Într-un răspuns transmis agenţiei Reuters, Shein a precizat: "Produsele în cauză au fost imediat eliminate de pe platformă de îndată ce am fost informaţi despre aceste abateri grave."
Incidentul survine chiar înainte de deschiderea primului magazin fizic Shein în Franţa, programată miercuri la Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) din Paris. Retailerul, cunoscut pentru preţurile sale extrem de scăzute, a fost anterior criticat de brandurile locale de modă, care susţin că modelul său comercial afectează concurenţa. Shein intenţionează, de asemenea, să deschidă alte cinci magazine în cadrul galeriilor Lafayette din Angers, Dijon, Grenoble, Limoges şi Reims.
Torsuri de păpuși pentru abuz sexual asupra copiilor și capete decapitate sunt scoase la vânzare pe Temu și Shein, într-o încercare, potrivit susținătorilor, de a ocoli legile. Activștii spun că produsele sunt promovate ca manechine pentru coafură și sunt adesea descrise ca „jucării pentru adulți", în ciuda trăsăturilor lor copilărești.
Torsuri și capete de păpuși pentru abuz sexual asupra copiilor sunt scoase la vânzare pe piețele online chinezești Temu și Shein, într-o aparentă încercare de a ocoli legile care interzic importul de materiale cu abuz sexual. Păpușile pentru abuz sexual asupra copiilor sunt păpuși de dimensiuni reale, realizate să arate ca niște copii pubescenți și prepuberi, destinate utilizării sexuale de către bărbați.
În marea majoritate, păpușile pentru abuz sexual reprezintă fetițe, uneori de numai 60 de centimetri înălțime și cu aproximativ aceeași greutate ca un copil. Produse în prezent pe piețele externe, inclusiv China, Hong Kong și Japonia, acestea sunt proiectate cu vaginuri, anusuri și guri care se potrivesc cu penisul unui adult.
Cumpărătorii pot personaliza culoarea pielii, a părului și a ochilor, trăsăturile faciale, forma corpului, WMDoll, unul dintre cei mai mari producători de păpuși sexuale din China, afirmă pe site-ul său web. Chiar și cu trăsături adulte, cum ar fi machiajul sau sânii dezvoltați, acestea sunt în continuare ilegale.
Activistii spun că păpușile sunt promovate de Temu și Shein pe platforme globale, inclusiv Instagram și X. Caitlin Roper este autoare și manager de campanie pentru Collective Shout (CS), un grup activist care luptă împotriva sexualizării fetelor în mass-media, publicitate și cultura populară. Ea spune că vânzătorii găsesc modalități de a ocoli restricțiile și legile.
„Ei pot cumpăra păpușa în părți, cumpăra capete de copii separat, astfel încât să poată susține că nu era vorba de o păpușă pentru abuz sexual asupra copiilor", a spus doamna Roper. „În unele cazuri extreme, un producător a spus: «Voi organiza un tutorial pentru oricine este interesat, vă voi trimite o păpușă sau piese și apoi vă voi învăța cum să faceți singuri orificiile penetrabile»."
„Acum câțiva ani, am observat că termeni precum „piept plat", „loli", „mini" și „fată tânără" erau folosiți pentru a promova aceste produse", a spus ea. „Apoi am observat o schimbare distinctă - vânzătorii foloseau termeni precum „adult", „cupă D", „femeie" și „iubită" pentru păpuși care erau, fără îndoială, modelate după fete prepuberale."
În august anul trecut, CS a denunțat pentru prima dată Temu pentru vânzarea de păpuși sexuale pentru copii și replici ale părților corpului. CS a creat o pagină de alertă prin care susținătorii puteau trimite e-mailuri directorilor Temu pentru a cere site-ului să elimine toate păpușile sexuale pentru copii.
După câteva săptămâni și 465 de e-mailuri de la susținători, produsele au fost eliminate, iar termenii de căutare „păpușă sexuală pentru copii" și „păpușă sexuală pentru fete" au fost blocați. Două săptămâni mai târziu, CS a descoperit capete de copii vândute de un alt retailer chinez, marca de modă rapidă Shein.
Campania a denunțat online Shein pentru sexualizarea fetelor, dar nu a primit niciun răspuns. În iulie anul acesta, CS a găsit pe Temu ceea ce păreau a fi capete de păpuși sexuale pentru copii. Dar de data aceasta erau comercializate ca manechine pentru practica machiajului, coafurii și pentru expunerea bijuteriilor și pălăriilor.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum au fraudat frații miliardari Micula statul cu sute de milioane de euro. Perchezitii DIICOT pentru recuperarea a 400 de milioane de euro
Procurorii DIICOT și polițiștii economici efectueaza luni percheziții in județul Bihor la mai multe societați din grupul ...
-
Legătura cu OZN-urile: Testele nucleare din anii 50 au provocat apariția unor fenomene cerești inexplicabile
Luminile enigmatice care au traversat cerul in anii 1940 și 1950, adesea catalogate drept fenomene aeriene neidentificat ...
-
A rămas insarcinata cu Inteligenta Artificială asistată de robotică: La 13 zile de la transfer femeia a avut un test de sarcina pozitiv
Colaborarea intre tehnologii de ultima generație, precum inteligența artificiala și robotica, a facut posibila o sarcina ...
-
Americanii au dezvoltat primul submarin nedetectabil cu propulsie magnetică. Cum vor să-l folosească Statele Unite
În Statele Unite, compania de aparare General Atomics dezvolta un submarin cu o tehnologie fara precedent, concepu ...
-
Cum să îți cureți plămânii în mod natural. Resursele care sunt la îndemâna tuturor
Plamanii sunt organe vitale responsabile pentru oxigenarea organismului și au o capacitate remarcabila de auto-curațare. ...
-
Scandal cat Casa Albă! Donald Trump anunță că SUA nu vor da liber cipul Nvidia pentru export
Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca țara sa nu va da liber cipul Nvidia pentru export. Acesta este ...
-
Care este de fapt situația rachetelor nucleare din lume: Câte se află în Europa și cine deține supremația
Reluarea testelor nucleare de catre Statele Unite, anunțata de președintele Donald Trump dupa o pauza de 33 de ani, read ...
-
Șeful AI de la Microsoft: "Doar ființele biologice pot avea conștiință reală. Este posibilă doar într-un creier viu. Conștiința artificială e periculoasă!"
Mustafa Suleyman, directorul diviziei de inteligenta artificiala a Microsoft, a declarat ca doar fiintele biologice pot ...
-
Invazia auto chineză ajunge și în România. Cota de piață la care au ajuns zecile de mărci chinezești disponibile românilor
Timp de ani intregi, ideea ca automobilele chinezești ar putea concura cu marcile europene parea improbabila. În 2 ...
-
Rusia a egalat Marea Britanie la numărul de miliardari în dolari, în ciuda războiului și sancțiunilor
Rusia a urcat pe locul al patrulea in lume dupa numarul de miliardari in dolari, potrivit unui nou raport publicat de co ...
-
China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „O problemă veche de un secol a fost rezolvată"
Cercetatorii chinezi susțin ca au facut un salt tehnologic uriaș. Este vorba despr un cip analogic revoluționar, capabil ...
-
Mascații au spart ușa casei unei foste membre SOS România. Amalia Bellantoni, reținută de polițiști. Împreună cu soțul ei ar fi bătut și tâlhărit doi vecini
Amalia Bellantoni, fosta membra a SOS Romania, care a contestat candidatura Dianei Sosoaca la alegerile prezidentiale, a ...
-
Depopularea planetei prin fructele si legumele "fără sâmburi"? Organismele modificate genetic pot afecta fertilitatea prin rescrierea ADN-ului uman
Este la moda prin supermarketuri sa se vanda fructe si legume "fara samburi". Lumea e fascinata de strugurii, pepenii, r ...
-
Un român a adormit în timpul unui jaf din Austria. S-a îmbătat cu alcoolul pe care voia să-l fure
Un jaf care parea planificat a luat o turnura neașteptata in Austria. Un roman de 49 de ani a fost arestat dupa ce s-a i ...
-
O pastilă cu efecte adverse grave a devenit virală pe TikTok și face ravagii printre adolescenți: Promite o pierdere rapidă în greutate
O pastila numita Molecule, care promite o pierdere rapida in greutate, a devenit virala pe TikTok la inceputul acestui a ...
-
Oglinzile temporale sunt reale: o nouă dimensiune a luminii dezvăluită de cercetători
Timpul, considerat de secole o linie dreapta care curge neabatut inainte, tocmai a fost zguduit din temelii. Oamenii de ...
-
China deschide primul spital AI din lume - medicii roboți tratează 3.000 de pacienți pe zi
Într-un salt revoluționar pentru tehnologia medicala, China a dezvaluit primul spital din lume alimentat cu AI, un ...
-
Misterul culorilor de toamnă: de ce își schimbă frunzele nuanțele. Două teorii principale
Chimia culorilor de toamna este bine cunoscuta, insa motivul pentru care arborii au evoluat astfel incat sa-și coloreze ...
-
Cercetătorii au descoperit cum pot face cancerul să se autodistrugă. Tratamentul care ar putea schimba medicina pentru totdeauna
Cercetatorii au descoperit o strategie de tratament care determina moartea celulelor canceroase intr-un mod ce activeaza ...
-
Răsturnare de situație în cazul trupelor SUA din România. Alianță în congresul american pentru blocarea deciziei lui Trump
O alianta bipartita formata din personalitati influente din domeniul apararii din Congresul american intentioneaza sa bl ...
-
Proiectul Looking Glass - Tehnologia care ar fi permis vizualizarea viitorului
În deșertul din Nevada, intr-o zona asociata cu faimoasa Area 51, exista o baza mult mai puțin cunoscuta: S4. Acol ...
-
Mucosul lui Vicol: "Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Trimiteți-vă părinții la munca, de ce nu faceți și voi asta?"
Luca Vicol, fiul Laurei Vicol, a starnit un val de reacții pe rețelele sociale dupa o serie de declarații facute TikTok. ...
-
A construit o toaletă din aur masiv și a botezat-o America: Va fi un adevărat magnet pentru bogații care nu agreează SUA
O toaleta din aur creata de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasa la licitatie in noiembrie, la New York, a an ...
-
Damian Drăghici se încăpățânează să mai creadă în emoții reale și să sfideze Inteligența Artificială și răceala transumanismului fără de suflet!
Intr-o lume in care omul de desprinde și se desparte defintiv de creatie - atat din cer, cat si de pe pamant - in care e ...
-
Ar putea fi Armaghedonul Ucrainean - cea mai dură bătălie a întregului război: Au fost trimise trupele de asalt, iar rușii sunt câtă frunză, câtă iarbă
Una dintre cele mai aprige batalii din razboiul de trei ani din Ucraina se da in Pokrovsk, un important nod feroviar car ...
-
Se pune la cale ceva intens: Întâlnire ultra-secretă la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei va gazdui marți, 4 noiembrie, la Madrid, o reuniune „secreta, cu ușile in ...
-
Ce stiu ei si nu stim noi? Oficialii administrației Trump se baricadează: Tot mai mulți se mută în reşedinţe militare din zona Washingtonului
Mai multi oficiali ai administratiei Trump, intre care seful Pentagonului, Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio ...
-
Soarele de sub Pământ: Cel mai mare proiect științific din lume intră într-o fază finală
O mașina colosala ingropata in sudul Franței ar putea dezlanțui in curand energia stelelor. Susținut de 35 de țari și de ...
-
Se distruge bariera naturală a lumii: Efectele vor fi atât de grave încât sunt și greu de cuantificat
Cresterea temperaturilor oceanice ar putea provoca pierderea stabilitatii pe termen lung a aproximativ 60% dintre princi ...
-
De la Ilie "Nenorocire" pentru toți românii: Facturile cresc de la 1 noiembrie si vor băga populatia intr-o saracie crunta!
Începand de sambata, 1 noiembrie 2025, taxa pentru cogenerarea de inalta eficienta va crește cu 62%, de la 0,0084 ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu