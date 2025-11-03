Shein retrage de la vânzarea pe piața europeană păpuşi sexuale cu aspect de copil care erau destinate pedofililor sub acoperire

Retailerul online chinez Shein a retras de la vânzare păpuşi sexuale cu aspect infantil, după ce acestea au fost descoperite pe site-ul companiei de către autoritatea franceză pentru protecţia consumatorilor, DGCCRF (Direcţia Generală pentru Concurenţă, Consum şi Combaterea Fraudelor).

"Descrierea şi clasificarea acestor produse pe site lasă puţine dubii asupra naturii lor de pornografie infantilă", se arată în comunicatul DGCCRF, care a subliniat că site-ul nu dispunea de filtre eficiente pentru a bloca accesul minorilor la conţinut explicit. Într-un răspuns transmis agenţiei Reuters, Shein a precizat: "Produsele în cauză au fost imediat eliminate de pe platformă de îndată ce am fost informaţi despre aceste abateri grave."

Incidentul survine chiar înainte de deschiderea primului magazin fizic Shein în Franţa, programată miercuri la Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) din Paris. Retailerul, cunoscut pentru preţurile sale extrem de scăzute, a fost anterior criticat de brandurile locale de modă, care susţin că modelul său comercial afectează concurenţa. Shein intenţionează, de asemenea, să deschidă alte cinci magazine în cadrul galeriilor Lafayette din Angers, Dijon, Grenoble, Limoges şi Reims.

Torsuri de păpuși pentru abuz sexual asupra copiilor și capete decapitate sunt scoase la vânzare pe Temu și Shein, într-o încercare, potrivit susținătorilor, de a ocoli legile. Activștii spun că produsele sunt promovate ca manechine pentru coafură și sunt adesea descrise ca „jucării pentru adulți", în ciuda trăsăturilor lor copilărești.

Torsuri și capete de păpuși pentru abuz sexual asupra copiilor sunt scoase la vânzare pe piețele online chinezești Temu și Shein, într-o aparentă încercare de a ocoli legile care interzic importul de materiale cu abuz sexual. Păpușile pentru abuz sexual asupra copiilor sunt păpuși de dimensiuni reale, realizate să arate ca niște copii pubescenți și prepuberi, destinate utilizării sexuale de către bărbați.

În marea majoritate, păpușile pentru abuz sexual reprezintă fetițe, uneori de numai 60 de centimetri înălțime și cu aproximativ aceeași greutate ca un copil. Produse în prezent pe piețele externe, inclusiv China, Hong Kong și Japonia, acestea sunt proiectate cu vaginuri, anusuri și guri care se potrivesc cu penisul unui adult.

Cumpărătorii pot personaliza culoarea pielii, a părului și a ochilor, trăsăturile faciale, forma corpului, WMDoll, unul dintre cei mai mari producători de păpuși sexuale din China, afirmă pe site-ul său web. Chiar și cu trăsături adulte, cum ar fi machiajul sau sânii dezvoltați, acestea sunt în continuare ilegale.

Activistii spun că păpușile sunt promovate de Temu și Shein pe platforme globale, inclusiv Instagram și X. Caitlin Roper este autoare și manager de campanie pentru Collective Shout (CS), un grup activist care luptă împotriva sexualizării fetelor în mass-media, publicitate și cultura populară. Ea spune că vânzătorii găsesc modalități de a ocoli restricțiile și legile.

„Ei pot cumpăra păpușa în părți, cumpăra capete de copii separat, astfel încât să poată susține că nu era vorba de o păpușă pentru abuz sexual asupra copiilor", a spus doamna Roper. „În unele cazuri extreme, un producător a spus: «Voi organiza un tutorial pentru oricine este interesat, vă voi trimite o păpușă sau piese și apoi vă voi învăța cum să faceți singuri orificiile penetrabile»."

„Acum câțiva ani, am observat că termeni precum „piept plat", „loli", „mini" și „fată tânără" erau folosiți pentru a promova aceste produse", a spus ea. „Apoi am observat o schimbare distinctă - vânzătorii foloseau termeni precum „adult", „cupă D", „femeie" și „iubită" pentru păpuși care erau, fără îndoială, modelate după fete prepuberale."

În august anul trecut, CS a denunțat pentru prima dată Temu pentru vânzarea de păpuși sexuale pentru copii și replici ale părților corpului. CS a creat o pagină de alertă prin care susținătorii puteau trimite e-mailuri directorilor Temu pentru a cere site-ului să elimine toate păpușile sexuale pentru copii.

După câteva săptămâni și 465 de e-mailuri de la susținători, produsele au fost eliminate, iar termenii de căutare „păpușă sexuală pentru copii" și „păpușă sexuală pentru fete" au fost blocați. Două săptămâni mai târziu, CS a descoperit capete de copii vândute de un alt retailer chinez, marca de modă rapidă Shein.

Campania a denunțat online Shein pentru sexualizarea fetelor, dar nu a primit niciun răspuns. În iulie anul acesta, CS a găsit pe Temu ceea ce păreau a fi capete de păpuși sexuale pentru copii. Dar de data aceasta erau comercializate ca manechine pentru practica machiajului, coafurii și pentru expunerea bijuteriilor și pălăriilor.