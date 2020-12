Spionii care au incercat sa-l asasineze pe Aleksei Navalnii. Acest grup primeste ordine direct de la Vladimir Putin

Disidentul rus Aleksei Navalnii sustine ca o echipa de agenti ai serviciului secret rus FSB (Serviciul Federal de Securitate) a incercat sa-l ucida la ordinul presedintelui Vladimir Putin, transmite DPA.

Potrivit unei inregistrari postate pe YouTube de Navalnii in cursul zilei de luni, 14 decembrie, aceasta echipa a incercat de cel putin doua ori sa-l otraveasca cu substanta neurotoxica Noviciok, inainte de incidentul din luna august, cand i s-a facut rau la bordul unui avion cu care zbura intre Tomsk si Moscova, ulterior fiind transferat la un spital in Germania unde i s-a confirmat otravirea cu Noviciok.

Opozantul rus mai sustine ce tentativele precedente de a-l otravi au esuat pentru ca echipa de asasini a fost atenta sa nu foloseasca o doza prea mare de otrava, intrucat o moarte instantanee ar fi fost prea usor de investigat. Aleksei Navalnii isi sprijina afirmatiile pe inregistrari telefonice si date ale pasagerilor companiilor aeriene, considerandu-le o dovada a faptului ca a fost urmarit de agentii FSB.

Organizatia jurnalistilor de investigatie Bellingcat, care l-a sustinut pe Navalnii in investigatiile sale, sustine intr-o declaratie ca un membru al grupului presus implicat in ultima tentativa de asasinare a opozantului rus ii raporta direct presedintelui Vladimir Putin. Autoritatile ruse au negat in mod repetat orice implicare in tentativa de asasinare a lui Navalnii.

Tot cu un agent neurotoxic din grupa Noviciok au fost otraviti in urma cu doi ani in Marea Britanie fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia. Ei au supravietuit, dar un cetatean britanic care a intrat in contact cu respectiva substanta a murit.