Tot mai mulți români pleacă din Spania se întorc acasă. O treime a dispărut deja: "Putem trăi la fel, dar lângă familie"

Fenomenul tăcut, dar de amploare, schimbă radical direcția migrației românești: românii care au plecat în Spania în căutarea unui trai mai bun aleg, în număr tot mai mare, să revină în țară. Datele oficiale confirmă o scădere de peste 30% a comunității românești în doar un deceniu, iar poveștile celor întorși arată că nu mai este vorba doar despre dor, ci despre o schimbare profundă de realitate.

Potrivit datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică din Spania, comunitatea românească a cunoscut o diminuare semnificativă în ultimii ani. Dacă în 2012 erau înregistrați aproape 900.000 de români, în 2022 numărul acestora a ajuns la aproximativ 620.000, potrivit Cadena Ser.

Scăderea de peste 30% nu poate fi ignorată și indică o tendință clară: tot mai mulți români aleg să plece din Spania. Deși rămân una dintre cele mai numeroase comunități străine din această țară, românii nu mai sunt la nivelul de altădată, iar dinamica migrației s-a schimbat vizibil.

Pentru mulți dintre cei care au decis să se întoarcă, diferențele economice dintre România și Spania nu mai sunt decisive. După ani de muncă în străinătate, concluzia este tot mai des aceeași: sacrificiul nu mai merită. „Putem face același lucru în România și să fim lângă familie", spun românii care au ales să revină. Această idee apare constant în mărturiile celor întorși și reflectă o schimbare de mentalitate.

Un alt român povestește că, deși în Spania câștiga mai bine, viața era dominată de muncă și stres: „Acolo muncești foarte mult, dar nu ai viață. Aici poate câștigi puțin mai puțin, dar ai liniște". Pentru mulți români, începutul în Spania nu a fost deloc ușor. Cei care au plecat în anii 2000 își amintesc de condițiile dificile în care au fost nevoiți să trăiască și să muncească.

„Lucram și 11 ore pe zi. Era muncă grea, pe care nu o voia nimeni", povestește unul dintre românii intervievați. Mulți au început fără acte, pe salarii foarte mici, în condiții precare. O femeie își amintește că la început câștiga doar 400 de euro și lucra fără întrerupere: „Nu aveam timp liber. În weekend mergeam la muncă extra, la nunți, ca să câștig mai mult".

Problemele nu se opreau aici. Locuințele supraaglomerate erau o realitate pentru mulți: „Stăteam câte șase sau șapte într-un apartament. Nu aveai spațiu, nu aveai liniște". După ani de muncă și după ce au reușit să își stabilizeze situația, mulți români au început să își pună altfel problema viitorului. Familia, copiii și dorința de stabilitate au devenit priorități.

„Mă bucur că m-am întors. Dacă rămâneam acolo, nu știu dacă aș fi avut o familie", spune o româncă revenită în țară. Pentru mulți, întoarcerea nu mai este o opțiune sentimentală, ci una pragmatică. Alții spun că au descoperit că pot câștiga bani similari în România: „Poți face același lucru aici. Nu mai e diferența de acum 20 de ani".

Transformările economice din România au schimbat semnificativ percepția celor plecați. Creșterea nivelului de trai, investițiile și oportunitățile noi îi determină pe mulți să revină. „Avem casă, avem pământ, putem trăi bine aici fără să mai plecăm", spun românii care s-au întors definitiv. Pentru cei care dețin deja o locuință sau o bază în țară, decizia este și mai simplă.

În plus, apropierea de familie rămâne un factor decisiv. „Nu se compară nimic cu faptul că ești lângă ai tăi", spun cei întorși. Chiar dacă există și români care aleg să rămână în Spania sau să plece mai departe, spre alte țări europene, trendul general este evident: migrația nu mai este într-un singur sens.

Fenomenul întoarcerii capătă amploare și schimbă imaginea unei diaspore care, ani la rând, părea stabilă și în creștere. După decenii în care România a pierdut milioane de oameni prin migrație, lucrurile încep să se echilibreze. Tot mai mulți români aleg să revină, iar cifrele arată că acest proces este abia la început.

Fenomenul poate fi descris ca un adevărat „efect de bumerang": românii care au plecat pentru un trai mai bun se întorc acum acasă, convinși că pot avea o viață echilibrată și în România. Iar dacă tendința continuă, diaspora românească din vestul Europei ar putea suferi transformări majore în anii următori.