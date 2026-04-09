CTP îl face "muci" pe Nicușor după numirile din Justiție: "Amice, ești idiot? Cam cât ați calculat că suntem de idioți?"
Postat la: 09.04.2026 |
Gazetarul Cristian Tudor Popescu lansează un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după decizia acestuia de a semna numirile la conducerea marilor parchete, în ciuda controverselor din spațiul public. Într-o postare acidă, CTP ironizează discursul șefului statului și pune sub semnul întrebării logica explicațiilor oferite, folosind una dintre cele mai celebre replici din Caragiale.
Mesajul integral al lui Cristian Tudor Popescu:
„Cam cât de idioți suntem
Președintele Dan și-a început discursul de astă-seară, în fața presei, cu o logicăreală tâmpă, însoțită de hlizeala pe care o credeam dispărută: cică Giovanni Falcone, dacă ar veni să candideze la șefia unui Parchet de la noi, ar trebui să-și depună dosarul la ministrul Justiției (a zis cineva că nu?) și „Giovanni Falcone nu e pesedist". Dar cine a zis că este? Ce caută în propoziție Falcone? Problema e că ministrul Justiției este pesedist, plagiator, executant întocmai și la timp al poruncilor Partidului!
Nu mai am putere să fac analiza critică a șirului înfiorător de prostiri în față și coimăneli care au urmat. Ca susținător în alegeri și votant al dlui Dan, n-o să-l întreb caragialește: „Amice, ești idiot?", că acum e președinte, dar pot să-l întreb, ca pe un matematician: cam cât ați calculat că suntem de idioți cei care v-am votat?", afirmp Cristian Tudor Popescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Numirile la vârful parchetelor au declanșat scandalul
Reacția jurnalistului vine după ce Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele pentru numirea noilor șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT, precum și a unor adjuncți. Decizia a fost una intens contestată în spațiul public, mai ales în contextul discuțiilor despre rolul ministrului Justiției în procedură și despre posibile influențe politice.
Comparația cu Falcone, punctul critic al discursului prezidențial
În conferința de presă, președintele a respins acuzațiile că ar fi validat „propuneri ale PSD" și a folosit un exemplu ipotetic: chiar și celebrul magistrat italian Giovanni Falcone, dacă ar fi fost procuror în România, ar fi trebuit să urmeze aceeași procedură și să depună dosar la Ministerul Justiției.
Această comparație este cea care a provocat reacția lui Cristian Tudor Popescu, care a criticat logica argumentului și a pus accentul pe faptul că ministrul Justiției este un actor politic. Poziția lui CTP este cu atât mai relevantă cu cât jurnalistul s-a numărat printre susținătorii lui Nicușor Dan în alegeri.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Europarlamentarul Cristian Terheș știe cine e vinovat după ce România a pierut în procesul vaccinurilor Covid: solicitare fermă pentru Guvernul Bolojan
Europarlamentarul Cristian Terheș cere Guvernului Ilie Bolojan sa publice contractele din pandemie, astfel incat romanii ...
-
Daniel Florea preia PUSL București și promite „curățenie" în administrația Capitalei
Organizația București a Partidului Umanist Social Liberal intra intr-o noua etapa politica, dupa ce Daniel Florea a fost ...
-
PSD a decis să nu mai continue guvernarea cu Ilie Bolojan: Social-democrații iau în calcul susținerea unei moțiuni de cenzură. Userizarea PNL continuă neabătut
Conducerea PSD a luat decizia de principiu ca nu mai poate continua guvernarea alaturi de premierul Ilie Bolojan, au dec ...
-
Azi aflăm dacă Șoșoacă e întreagă la cap! Procurorii Parchetului General vor expertiză psihiatrică fiindcă a negat Holocaustul
Europarlamentarul SOS Romania Diana Șoșoaca a fost chemata la Parchetul General, ca sa fie expertizata psihiatric. Procu ...
-
Avertismentul ministrului Finanțelor Alexandru Nazare: „Urmează etapa decisivă - execuția responsabilă"
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, afirma ca bugetul intra in vigoare, fiind publicat in Monitorul Oficial, dar acu ...
-
Rareș Bogdan explică de ce a votat înăsprirea regulilor privind migrația în UE: "Este exact ce își doresc cetățenii"
Europarlamentarul Rareș Bogdan explica de ce a votat inasprirea politicilor privind migrația din UE. Migranții ilegali v ...
-
Diana Șoșoacă răstoarnă ironia lui CTP despre „inviolabilitatea" ei: „Sunteți irefutabil!"
Dupa ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu a numit-o pe Diana Șoșoaca „singura femeie inviolabila", politiciana i- ...
-
Diana Șoșoacă cere ieșirea României din UE de la tribuna Parlamentului European
Din plenul Parlamentului European, Diana Șoșoaca cere, in numele „majoritații romanilor", ieșirea Romaniei din Uni ...
-
Ce spune Mirabela Grădinaru despre controversa titlului de "Primă Doamnă" iscată în România după plecarea sa în SUA
Mirabela Gradinaru susține ca implicarea sa civica va ramane o constanta, indiferent de statutul oficial, afirmand ca va ...
-
Călin Georgescu face declarații controversate: "Sunt forțe care vor eliminarea mea fizică"
Calin Georgescu a facut miercuri seara o serie de declarații controversate, susținand ca exista „forțe din Europa ...
-
Parlamentul a adoptat „Legea femicidului". Pedepse până la închisoare pe viață pentru crimele motivate de gen
Parlamentul Romaniei a adoptat legea privind prevenirea și combaterea femicidului, un act normativ care introduce pentru ...
-
Se refac jocurile de putere pentru o nouă coaliție fără PSD: Ilie Bolojan vrea să construiască o majoritate PNL cu AUR
Ce pare, la prima vedere, o noua criza politica intre partidele aflate la guvernare, care nu s-au ințeles perfect inca d ...
-
Mirabela Grădinaru, pe scena internațională alături de Melania Trump: apel pentru educația digitală a copiilor
Partenera presedintelui Nicusor Dan, Mirabela Gradinaru, care se afla in vizita oficiala in SUA la invitatia Primei Doam ...
-
PSD pregătește ieșirea din coaliție. Ce scenarii iau în calcul social-democrații și ce ultimatul au dat liberalii (stenograme)
Criza politica de la varful puterii pare sa fi intrat intr-o faza ireversibila, dupa ce semnalele venite din interiorul ...
-
Surse: Bolojan și Simion au bătut palma în culise. AUR ar susține Guvernul în Parlament
Președintele AUR, George Simion, ar fi avut, saptamana trecuta, o intalnire cu liderul liberal Ilie Bolojan, in urma car ...
-
Zeci de mii de români s-au solidarizat cu mesajul transmis coaliției de guvernare de Ramona Ioana Bruynseels
Prezenta la dezbaterea și votul pe buget, dupa o saptamana de discuții și tensiuni in Comisia pentru Buget-Finanțe, Ramo ...
-
Soarta lui George Simion a fost deja pecetluită. Un europarlamentar știe ce se va întâmpla cu liderul AUR în viitorul apropiat: „E pe cale de a ieşi din acest joc"
Invitat in cadrul unei emisiuni TV, europarlamentarul Serban Dimitrie Sturdza, fost membru fondator AUR, a facut cateva ...
-
Ilie Bolojan joacă cu mandatul pe masă: Vrea să demisioneze, dar are opoziție puternică inclusiv în PNL
Situația din coaliția de guvernare este una cu adevarat exploziva, iar tensiunile aparute la construirea Legii bugetului ...
-
Ministrul Finanțelor, îngrijorat de „creșterile spectaculoase" ale prețurilor carburanților
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat marți, 17 martie, ca „stocurile pe care le au producatorii și d ...
-
Călin Georgescu a cerut amânarea procesului de propagandă legionară. A citat din Nicolae Iorga, asasinat chiar de membrii Gărzii de Fier
Ședința de marți, privind dosarul in care Calin Georgescu a fost trimis in judecata pentru propaganda legionara, nu a du ...
-
PSD extremă-urgență: Planul de la Vila Lac pentru debarcarea lui Bolojan
Liderii PSD fac primul pas spre indepartarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Sorin Grindeanu i-a convocat pe pr ...
-
A fost publicat proiectul bugetului de stat pentru 2026. Ministrul Nazare indică principalele domenii care vor primi bani
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost publicat, in vederea dezbaterii publice, a anunțat, in dupa-amiaza ...
-
Nu scăpăm de ăștia, ca de râie: "Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare!"
Uniunea Salvați Romania nu intenționeaza sa paraseasca actuala coaliție de guvernare, chiar daca PSD ar dori o schimbare ...
-
I se cere lui Victor Ponta să explice din ce bani și-a cumpărat apartamentele din Dubai și Istanbul: „Valoare cumulată de 1 milion de euro"
Filologul Adrian Papahagi intervine in controversa legata de faptul ca fiica lui Victor Ponta ar fi fost impiedicata sa ...
-
Scandalul "Fiica lui Ponta" - Clotilde Armand, reacție după declarațiile Dacianei Sârbu: „Să dovedească public. Cu probe. Nu cu lacrimi în prime time"
Scandalul legat de refuzul repatrierii prioritare a fiicei fostului premier Victor Ponta și a fostei europarlamentare Da ...
-
Miruță e atât de prost că bubuie. Analiza ministrului Apărării: "Iranul evită statele NATO", zice el. În realitate e fix pe dos - celulele teroriste amenință Europa, SUA si Canada
Conflictul din Orientul Mijlociu ramane, in acest moment, limitat la un nivel regional, iar statele membre NATO nu sunt ...
-
Ce crede Călin Georgescu despre războiul isralo-american cu Iranul și daca România e în pericol
Calin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, s-a prezentat, marți, din nou la Poliția din Buftea pentru a semna co ...
-
Cică Georgescu și-a făcut partid. Rămâne să vedem dacă pe ăsta îl recunoaște. Nume cu greutate dintre fondatorii „România Românilor" spun că "Voievodul" o să confirme
Tribunalul București a admis, luni, cererea de inregistrare a formațiunii politice „Romania Romanilor" și a dispus ...
-
Stenograme din ședința PSD - Grindeanu, despre partenerii de guvernare: „Au așteptat 6-7 luni să intre România în recesiune?"
Tensiunile din interiorul coaliției de guvernare s-au amplificat luni, dupa ședința conducerii PSD, in care Biroul Perma ...
-
Ministrul Finanțelor anunță că ianuarie e prima lună cu excedent bugetar
Gura de oxigen pentru Romania, in prima luna a anului 2026. "Prima luna cu excedent bugetar din 2019: o noua confirmare ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu