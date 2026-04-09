CTP îl face "muci" pe Nicușor după numirile din Justiție: "Amice, ești idiot? Cam cât ați calculat că suntem de idioți?"

Gazetarul Cristian Tudor Popescu lansează un atac extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după decizia acestuia de a semna numirile la conducerea marilor parchete, în ciuda controverselor din spațiul public. Într-o postare acidă, CTP ironizează discursul șefului statului și pune sub semnul întrebării logica explicațiilor oferite, folosind una dintre cele mai celebre replici din Caragiale.

Mesajul integral al lui Cristian Tudor Popescu:

„Cam cât de idioți suntem

Președintele Dan și-a început discursul de astă-seară, în fața presei, cu o logicăreală tâmpă, însoțită de hlizeala pe care o credeam dispărută: cică Giovanni Falcone, dacă ar veni să candideze la șefia unui Parchet de la noi, ar trebui să-și depună dosarul la ministrul Justiției (a zis cineva că nu?) și „Giovanni Falcone nu e pesedist". Dar cine a zis că este? Ce caută în propoziție Falcone? Problema e că ministrul Justiției este pesedist, plagiator, executant întocmai și la timp al poruncilor Partidului!

Nu mai am putere să fac analiza critică a șirului înfiorător de prostiri în față și coimăneli care au urmat. Ca susținător în alegeri și votant al dlui Dan, n-o să-l întreb caragialește: „Amice, ești idiot?", că acum e președinte, dar pot să-l întreb, ca pe un matematician: cam cât ați calculat că suntem de idioți cei care v-am votat?", afirmp Cristian Tudor Popescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Numirile la vârful parchetelor au declanșat scandalul

Reacția jurnalistului vine după ce Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele pentru numirea noilor șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT, precum și a unor adjuncți. Decizia a fost una intens contestată în spațiul public, mai ales în contextul discuțiilor despre rolul ministrului Justiției în procedură și despre posibile influențe politice.

Comparația cu Falcone, punctul critic al discursului prezidențial

În conferința de presă, președintele a respins acuzațiile că ar fi validat „propuneri ale PSD" și a folosit un exemplu ipotetic: chiar și celebrul magistrat italian Giovanni Falcone, dacă ar fi fost procuror în România, ar fi trebuit să urmeze aceeași procedură și să depună dosar la Ministerul Justiției.

Această comparație este cea care a provocat reacția lui Cristian Tudor Popescu, care a criticat logica argumentului și a pus accentul pe faptul că ministrul Justiției este un actor politic. Poziția lui CTP este cu atât mai relevantă cu cât jurnalistul s-a numărat printre susținătorii lui Nicușor Dan în alegeri.