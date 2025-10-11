Trump a prăbușit cu 20 miliarde de dolari criptomonedele după noul război comercial cu China

Piața criptomonedelor s-a prăbușit cu peste 20 miliarde de dolari pe fondul escaladării disputelor comerciale dintre Statele Unite și China, devenind cea mai mare scădere din aprilie, cel puțin, relatează Bloomberg.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul va crește taxele vamale pentru China cu 100% începând cu 1 noiembrie sau mai devreme și va introduce controale la export pentru toate programele software critice.