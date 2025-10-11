Trump a prăbușit cu 20 miliarde de dolari criptomonedele după noul război comercial cu China

Postat la: 11.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Trump a prăbușit cu 20 miliarde de dolari criptomonedele după noul război comercial cu China

Piața criptomonedelor s-a prăbușit cu peste 20 miliarde de dolari pe fondul escaladării disputelor comerciale dintre Statele Unite și China, devenind cea mai mare scădere din aprilie, cel puțin, relatează Bloomberg.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul va crește taxele vamale pentru China cu 100% începând cu 1 noiembrie sau mai devreme și va introduce controale la export pentru toate programele software critice.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Trump a prăbușit cu 20 miliarde de dolari criptomonedele după noul război comercial cu China

Postat la: 11.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Piața criptomonedelor s-a prăbușit cu peste 20 miliarde de dolari pe fondul escaladării disputelor comerciale dintre Statele Unite și China, devenind cea mai mare scădere din aprilie, cel puțin, relatează Bloomberg.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul va crește taxele vamale pentru China cu 100% începând cu 1 noiembrie sau mai devreme și va introduce controale la export pentru toate programele software critice.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE