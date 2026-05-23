Iată de ce aproape toți oamenii sunt dreptaci. Este un motiv cel puțin ciudat dar foarte spectaculos

Aproximativ 90% dintre oameni sunt dreptaci. Un nou studiu condus de Universitatea din Oxford oferă un răspuns evolutiv surprinzător. Aproximativ 9 din 10 persoane au ajuns să folosească mult mâna dreaptă datorita unui tipar comportamental atât de comun încât a devenit aproape invizibil în viața noastră de zi cu zi. Totuși, dacă privim lucrurile din perspectivă evolutivă, această preferință este de-a dreptul bizară. Nicio altă specie de primate nu se apropie măcar de o tendință atât de puternică și constantă la nivelul întregii populații.

Deci, de ce suntem atât de speciali? O nouă analiză fascinantă sugerează că această trăsătură umană pe care o luăm de-a gata ar fi, de fapt, rezultatul a două dintre cele mai dramatice schimbări din istoria noastră evolutivă: mersul în poziție verticală și expansiunea creierului nostru. Deși folosirea mâinii drepte pare astăzi un detaliu banal, descoperirea cercetătorilor rescrie ceea ce știam despre modul în care anatomia și eliberarea mâinilor au accelerat dezvoltarea inteligenței umane.

Pentru a dezlega acest mister, o echipă de cercetători condusă de Universitatea din Oxford a examinat lateralitatea la 41 de specii de maimuțe și primate, bazându-se pe un set masiv de date provenite de la 2.025 de indivizi. Rezultatele lor, publicate în prestigioasa revistă PLOS Biology, aduc o perspectivă nouă: oamenii încetează să mai pară o excepție statistică odată ce adăugăm în ecuație doi factori anatomici cruciali. Aceștia sunt dimensiunea creierului și lungimea relativă a brațelor în comparație cu picioarele - un indicator standard indisolubil legat de bipedism.

Această descoperire este o piesă esențială de puzzle, deoarece lateralitatea umană a rezistat decenii la rând încercărilor de a-i găsi o explicație simplă. Oamenii de știință au căutat rădăcinile acestei trăsături în genetică, în dezvoltarea embrionară și în specializarea emisferelor cerebrale. Știm că preferința pentru o mână pare să înceapă foarte devreme, posibil chiar din pântec, și se consolidează odată cu vârsta. Dar niciuna dintre aceste piese nu răspundea la întrebarea de ansamblu: de ce noi, spre deosebire de verii noștri evolutivi, am ajuns o specie dominată covârșitor de dreptaci?

Echipa de la Oxford - condusă de dr. Thomas A. Püschel și Rachel M. Hurwitz, în colaborare cu profesorul Chris Venditti de la Universitatea din Reading - a decis să testeze simultan cele mai populare ipoteze propuse până acum. Pe lista suspecților s-au aflat utilizarea uneltelor, dieta, mediul de viață (habitatul), masa corporală, sistemul social, dimensiunea creierului și locomoția.

Pentru a face acest lucru, au folosit o unealtă statistică de mare precizie: o meta-analiză comparativă filogenetică bayesiană. În termeni simpli, aceasta este o metodă sofisticată concepută pentru a compara speciile, ținând cont în mod riguros de istoria lor evolutivă comună și calibrând diferențele de metodologie dintre studiile anterioare. Cercetătorii au analizat lateralitatea pe două axe principale: direcția (dacă o specie înclină spre dreapta sau spre stânga la nivel general) și intensitatea (cât de puternic favorizează indivizii o anumită mână, indiferent care este aceea).

Când a venit vorba de direcție, oamenii au ieșit complet din tipare. Dintre toate primatele antropoide analizate, noi am înregistrat cel mai mare indice de lateralitate spre dreapta: o valoare absolută de 0,76. Nicio altă specie nu a demonstrat o tendință de populație nici măcar pe aproape. Cimpanzeii, gorilele și maimuțele Diana au prezentat o ușoară înclinație spre dreapta, în timp ce alte primate preferau mai degrabă stânga. Însă, în marea majoritate a cazurilor, aceste tipare au fost atât de variabile încât nu au putut fi clasificate drept tendințe puternice la nivel de specie.

Concluzia a fost frapantă: primatele au, într-adevăr, o preferință puternică pentru o mână. Ceea ce le lipsește, însă, este o înclinație direcțională comună spre dreapta. Povestea a luat o întorsătură interesantă când echipa și-a ajustat modelele matematice pentru a include volumul endocranian (o măsură direct legată de dimensiunea creierului) și indicele intermembral (care surprinde raportul exact dintre lungimea brațelor și cea a picioarelor).

Oamenii au un indice intermembral neobișnuit de scăzut, de doar 72. Acest număr reflectă faptul că picioarele noastre sunt mult mai lungi decât brațele, o trăsătură anatomică distinctivă a mersului biped exclusiv. În momentul în care acest indice și volumul creierului au fost introduse în modelul de calcul, comportamentul extrem al oamenilor a fost, în mare parte, elucidat.

Testele filogenetice au făcut această schimbare extrem de evidentă. Într-un model teoretic din care oamenii au fost excluși, direcția de lateralitate (intervale de referinţă -1,0 = complet stângaci, 0,0 = perfect ambidextru, +1,0 = complet dreptaci) prevăzută pentru Homo sapiens era un neutru 0,0 - o valoare complet ruptă de realitatea observată de 0,76. Însă, în momentul în care modelul a inclus dimensiunea creierului, indicele intermembral și o variabilă legată de sistemul social, predicția a sărit la 0,74. O valoare aproape identică cu realitatea noastră.

Același salt spectaculos s-a observat și la intensitatea lateralității. Intensitatea reală, observată la oameni, a fost de 0,94. Modelul „fără oameni" ne prezicea un modest 0,43. Dar, odată ce au fost adăugați factorii relevanți - în special indicele intermembral -, predicția a urcat vertiginos la 0,86.

Cu alte cuvinte, nu mai părem o eroare ciudată a naturii atunci când iei în calcul anatomia unică a mersului biped și efectele pe care le aduce un creier substanțial mai mare. Dr. Püschel a subliniat că acest studiu este primul care a reușit să testeze simultan mai multe explicații majore pentru lateralitatea umană într-un singur cadru analitic coerent. Conform cercetătorului, rezultatele indică clar că această trăsătură este indisolubil legată de atribute esențiale pentru însăși condiția umană.

Partea cu adevărat fascinantă a studiului a venit când echipa a folosit aceste modele rafinate pentru a estima cum arăta lateralitatea la homininii de mult dispăruți. Ceea ce au descoperit nu a fost o mutație bruscă peste noapte, ci o tranziție evolutivă constantă și treptată.

Modelele sugerează că strămoșii noștri timpurii, precum Ardipithecus ramidus și Australopithecus afarensis, aveau doar o preferință foarte ușoară pentru mâna dreaptă, prezentând niveluri de lateralitate mai degrabă comparabile cu cele ale maimuțelor mari din prezent. Dar, pe măsură ce avansăm pe linia genealogică umană, preferința a devenit tot mai pronunțată. Analiza a prezis o creștere constantă a direcției lateralității: de la 0,16 la Ardipithecus ramidus, la 0,32 la Australopithecus afarensis, crescând apoi la 0,50 la Homo ergaster, 0,54 la Homo erectus și ajungând la un impresionant 0,64 la Homo neanderthalensis.

Acest crescendo se aliniază perfect cu marea poveste a evoluției noastre. Mersul în poziție verticală a apărut cel mai probabil primul, eliberând definitiv mâinile de povara locomoției. Acest salt biomecanic a deschis o lume întreagă de oportunități pentru comportamentul manual de finețe, crescând enorm avantajele folosirii unei mâini dominante în mod consecvent. Ulterior, pe măsură ce speciile din genul Homo au dezvoltat creiere din ce în ce mai mari, această tendință spre mâna dreaptă s-a cristalizat și mai puternic.

Interesant este că analiza arată că intensitatea preferinței pentru o mână ar fi rămas la cote ridicate de-a lungul întregii noastre istorii evolutive. Chiar și speciile timpurii aveau o mână favorită bine definită. Ceea ce s-a schimbat dramatic, însă, a fost direcția. Întrebarea nu mai era dacă un individ preferă o mână sau alta, ci cum de populații întregi au început să tragă în exact aceeași direcție.

A existat însă o specie fosilă care a rupt complet acest tipar progresiv: Homo floresiensis, hominidul de talie redusă și cu creier mic descoperit în Indonezia, supranumit și „hobbitul". Modelul a estimat pentru el o tendință spre dreapta mult mai slabă, de doar 0,28.

Autorii studiului sugerează că această anomalie se potrivește perfect cu anatomia sa la fel de neobișnuită. Deși „hobbitul" prezenta adaptări incontestabile pentru mersul biped, alte elemente ale scheletului său indică un stil de locomoție mixt, care implica încă o doză semnificativă de cățărare prin copaci. În plus, creierul său considerabil mai mic a jucat cu siguranță un rol limitativ.

Această combinație - o locomoție mixtă și un grad mai redus de encefalizare - validează practic teoria generală a studiului. Homininii care nu s-au dedicat 100% bipedismului terestru sau care nu au beneficiat de expansiunea cerebrală masivă observată ulterior în evoluția umană, pur și simplu nu au dezvoltat același nivel de specializare extremă spre mâna dreaptă.

La nivel mai larg, cercetătorii au observat că printre primatele non-umane, speciile arboricole (cele care trăiesc în copaci) prezintă adesea preferințe manuale mai puternice decât cele care trăiesc la sol. Este o adaptare logică: printre crengi, corpul are nevoie constantă de stabilizare. Ai nevoie de o mână care să ofere un sprijin ferm de bază, în timp ce cealaltă rămâne liberă pentru a efectua mișcări precise, cum ar fi culegerea hranei. În acest context, oamenii reprezintă un caz excepțional. Suntem o specie strict terestră, dar cu mâini complet libere, ceea ce a creat o presiune evolutivă unică și o oportunitate rară pentru o specializare manuală dusă la extrem.

Evident, aceste rezultate nu pun capăt tuturor dezbaterilor științifice legate de lateralitate. Autorii studiului din PLOS Biology sunt primii care recunosc anumite limite ale cercetării. Acestea includ diferențele de metodologie în colectarea datelor între oameni și animale, faptul că preferința pentru o mână poate depinde mult de contextul acțiunii, dar și provocările inerte ale comparării directe a comportamentului între specii atât de diferite. Totodată, ei subliniază că, deși biologia ne-a setat fundația, cultura umană poate contribui semnificativ la consolidarea și uniformizarea lateralității spre dreapta, chiar dacă ea singură nu poate fi cauza acestui fenomen masiv.

Cu toate aceste nuanțe, lucrarea reușește să clarifice o mare parte din imaginea noastră evolutivă. Ea ne arată că dreptacitatea nu este o bizarerie izolată care a apărut din neant, ruptă de legile biologiei primatelor. Este, din contră, un produs direct al acelorași schimbări anatomice majore care ne-au remodelat corpul și ne-au extins mintea.

Dincolo de a fi doar o curiozitate științifică, această perspectivă oferă un instrument valoros pentru cercetările viitoare. Ea le trasează oamenilor de știință o hartă mult mai clară atunci când investighează evoluția lateralizării creierului, motivele fascinante pentru care stângacii continuă să existe în populație sau dacă tiparele similare de asimetrie observate la papagali, canguri sau alte animale reprezintă paralele evolutive mult mai adânci.

Și, nu în ultimul rând, ne oferă o perspectivă profundă asupra unui gest aparent banal. Data viitoare când vei întinde mâna să iei cana de cafea sau să îți folosești telefonul, amintește-ți că mâna pe care ai ales-o instinctiv este, de fapt, un ecou al unei istorii evolutive de milioane de ani. Acesta este, în definitiv, motivul real pentru care oamenii sunt dreptaci: o semnătură lăsată de primele primate care au decis să pășească vertical și să-și folosească o mână dominantă pentru a schimba lumea.