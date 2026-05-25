Nicușor Dan va fi "consultat strategic" și asistat în relațiile cu SUA în baza unui contract de 565.000 de dolari pe lună cu Eversheds Sutherland

Administrația Prezidențială a anunțat luni că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA, ce vizează printre altele creșterea capacității de apărare și de descurajare a României, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale. Contractul, în valoare de maxim 565 de mii de dolari lunari, e o premieră pentru Administrația Prezidențială.

Contractul a fost semnat cu firma americană Eversheds Sutherland, al cărei birou din România e condus de avocatul Mihai Guia. Compania americană Eversheds Sutherland are sedii în mai multe orașe din SUA, inclusiv Washington, și are o prezență internațională, inclusiv în România. La biroul din România, managing partner este Mihai Guia, iar ceilalți parteneri sunt Cristian Guia, Cristian Lina, Oana Paliță (Dobre), Luminița Popa, Alexandra Sulea, Sorin Susnea și Elena Teletin. Eversheds Sutherland operează în București după ce a înglobat societatea de avocatură Lina & Guia. Compania e înregistrată în SUA și pentru activități de lobby. La nivel global, compania e condusă de directorii generali Keith Froud și Lino Mendiola III.

Din comunicatul Administrației Prezidențiale reiese că acest contract are ca obiectiv și aderarea României la OCDE, unde Bucureștiul are nevoie de votul SUA. Comunicatul Cotroceniului arată că printre obiectivele contractului se numără și "integrarea în structuri internaționale importante", or, OCDE e singura structură internațională la care România face eforturi să adere. „Aprofundarea relației strategice cu Statele Unite ale Americii, în toate domeniile, este un obiectiv de interes național, asumat la nivel instituțional și susținut prin consens politic de forțele democratice pro-occidentale din România.

El răspunde, de asemenea, unei așteptări a majorității cetățenilor noștri. Prin proiecte bilaterale concrete, în domeniile apărării, securității, energiei și tehnologiilor de vârf, România devine mai puternică, deopotrivă în beneficiul românilor, al aliaților și partenerilor țării noastre. În sensul celor de mai sus, Administrația Prezidențială informează că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA. Contractul vizează atingerea unor obiective de importanță strategică pentru România: creșterea capacității de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale, și altele.

Contractarea acestor servicii s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale Președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale. Contractul a fost încheiat cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP, o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. Prestigiul câștigat îi conferă companiei Eversheds Sutherland acces direct la mediile politice și administrative relevante la Washington.

Contractarea acestui tip de servicii reprezintă o practică uzuală în relația cu administrația americană, utilizată și de alte state aliate, pentru facilitarea dialogului instituțional și pentru susținerea unor obiective de interes național în raport cu Administrația și Congresul SUA. Această inițiativă completează demersurile oficiale ale Președintelui României, ale Guvernului, ale Parlamentului și ale celorlalte instituții naționale relevante.

Obiectivul general al acestui contract este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu Statele Unite și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil. Contractul are o durată inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 USD/lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate. Administrația Prezidențială își reafirmă angajamentul pentru transparență instituțională, utilizarea responsabilă a fondurilor publice și consolidarea aportului țării noastre la unitatea euroatlantică, unul din fundamentele politicii externe și de securitate a României", se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.