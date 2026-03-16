Trump trimite prima unitate de elită în Războiul din Iran. "Force 911" se îndreaptă spre Strâmtoarea Ormuz

Securizarea Strâmtorii Ormuz a devenit una dintre cele mai presante probleme pentru administrația americană. După un weekend tensionat, în care Washingtonul a încercat să convingă mai multe state să participe la o coaliție pentru protejarea navelor comerciale de posibile atacuri ale Iranului, Pentagonul a decis să trimită în zonă una dintre cele mai pregătite unități de intervenție ale armatei americane.

Este vorba despre Unitatea 31 Expediționară a Infanteriei Marine, cunoscută în mediul militar drept „Force 911", o trimitere la numărul de urgență din Statele Unite, notează Onet. Force 911 este deja în deplasare către zona de conflict și ar putea ajunge pe poziții deșfășurate în maximum zece zile. Unitatea este formată din aproximativ 2.200 de pușcași marini și marinari și este specializată în operațiuni complexe. Structura sa include trupe de infanterie, artilerie, vehicule amfibii și elicoptere, iar sprijinul aerian poate fi asigurat de avioane de vânătoare de ultimă generație, precum Lockheed Martin F‑35 Lightning II.

Datorită acestor capabilități, unitatea poate interveni în situații de criză, mai ales în operațiuni care presupun trecerea de la operațiuni maritime la acțiuni pe uscat. Deși Pentagonul nu a făcut publice ordinele exacte pentru această desfășurare, analiștii militari consideră că misiunea principală ar putea fi stabilizarea situației din Strâmtoarea Ormuz. Un scenariu discutat de experți ar fi preluarea controlului asupra unor insule strategice pe care Iran le-ar putea utiliza pentru lansarea de mine navale sau pentru alte atacuri asupra navelor comerciale.

Potrivit lui Jonathan Hackett, fost specialist în contrainformații al Corpului Pușcașilor Marini, doar o astfel de forță expediționară poate executa rapid operațiuni amfibii de amploare, care presupun transportul și desfășurarea trupelor direct de pe nave către obiective de pe țărm. Analiștii susțin că strategia Washingtonului se axează acum pe un singur obiectiv: menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului.

Tensiunile cresc pe fondul intensificării operațiunilor militare. Israel a anunțat bombardamente de amploare asupra unor infrastructuri din Teheran, Shiraz și Tabriz, dar și operațiuni terestre limitate în sudul Liban. În același timp, Iran a continuat atacurile aeriene îndreptate către Emiratele Arabe Unite și teritoriul israelian, ceea ce alimentează temerile privind o extindere a conflictului în întregul Orient Mijlociu.