Tupeu de borfaș: Mitică Dragomir a cerut dar nu a primit de la instantă ordin de restricție contra lui Marian Ceaușescu!
Postat la: 18.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, nu a primit ordinul de protecție cerut împotriva lui Marian Moroșanu - Tivilic, cunoscut ca „Marian Ceaușescu", instanța respingând cererea ca neîntemeiată.
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au pronunțat marți decizia în cazul lui Mitică Dragomir, care a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului cunoscut drept „Marian Ceaușescu". Judecătorii au respins cererea privind emiterea ordinului de protecţie, ca neîntemeiată. Onorariul avocatului din oficiu, în cuantum de 602 lei, va rămâne în sarcina statului. Decizia este cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunțare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
Dumitru „Mitică" Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a deschis o acțiune în instanță prin care solicită emiterea unui ordin de protecție împotriva activistului civic Marian Moroșanu - Tivilic, cunoscut în spațiul public drept Marian Ceaușescu. Dosarul este înregistrat pe rolul Secției I Civile, având ca obiect „ordin de protecție".
Demersul din instanță vine după o serie de episoade tensionate între cei doi. Marian Ceaușescu este cunoscut pentru protestele sale la adresa politicienilor și a diverșilor inculpați din dosare de corupție, pe care îi așteaptă frecvent la intrarea în instanțe, filmând și transmitând în direct pe rețelele sociale. Ultimele confruntări dintre Dragomir și Ceaușescu au avut loc chiar pe holurile instanțelor și în fața acestora, unde protestatarul l-a confruntat în repetate rânduri pe fostul șef al LPF, în contextul proceselor penale în care acesta a fost sau este implicat. Tensiunile dintre cei doi datează încă din 2022, când au existat și altercații fizice, surprinse pe camere și difuzate de televiziuni.
În legătură cu noul proces, Marian Ceaușescu a reacționat public, susținând că Mitică Dragomir vrea ordinul de protecție pentru a-l împiedica să îl mai critice la instanță. Acesta a folosit la adresa lui Dragomir cuvinte dure, numindu-l „borfaș" și acuzându-l de corupție, afirmații care îi aparțin în totalitate protestatarului și care fac parte din retorica sa obișnuită la adresa persoanelor pe care le contestă.
