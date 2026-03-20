Un blogger pro-Kremlin a postat "Cinci motive pentru care am încetat să-l susţin pe Vladimir Putin", iar apoi a fost internat într-o unitate pshiatrică

O figură pro-Kremlin care l-a criticat pe neaşteptate pe preşedintele rus Vladimir Putin şi războiul din Ucraina într-o postare pe social media din această săptămână care a devenit virală a fost plasat într-o unitate psihiatrică, relatează media ruse joi.

Ilia Remeslo a făcut carieră din denunţarea criticilor lui Putin până când a devenit unul dintre aceştia el însuşi, postând marţi seara un manifest către cei 90.000 de susţinători ai săi pe Telegram cu titlul "Cinci motive pentru care am încetat să-l susţin pe Vladimir Putin".

El a afirmat că Putin poartă un "război eşuat" în Ucraina în care au murit milioane şi a torpilat economia Rusiei în detrimentul bunăstării cetăţenilor săi. "Vladimir Putin nu este un preşedinte legitim. Vladimir Putin trebuie să demisioneze şi să fie judecat ca un criminal de război şi un hoţ", a mai scris Remeslo în postarea sa.

Joi, ziarul Fontanka din Sankt Petersburg a relatat că Remeslo a fost spitalizat la Spitalul de psihiatrie nr. 3 din oraş. Potrivit sursei citate, biroul de informaţii al spitalului a confirmat că un pacient cu numele şi prenumele lui Remeslo a primit pachete. Reuters menţionează că nu a putut confirma că Remeslo se află în unitatea pshiatrică. Ziarul Fontanka nu a specificat motivele pentru care bloggerul ar fi fost internat.