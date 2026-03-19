Un înalt oficial acuză: războiul SUA cu Iranul este „cea mai mare eroare de calcul" a administrației Trump

Ministrul de externe al Omanului, Sayyid Badr Albusaidi, care a mediat discuții între Washington și Teheran înainte de izbucnirea războiului, a îndemnat, într-un articol de opinie publicat în The Economist, aliații americani să intervină pentru a contribui la încheierea a ceea ce a numit un „război ilegal".

Ministrul de externe a calificat conflictul drept „cea mai mare eroare de calcul" a administrației Donald Trump, descriind impactul acestuia asupra economiei globale și securității regionale. Statele din Golf, inclusiv Oman, au cumpărat timp de decenii armament american și au găzduit baze ale Statelor Unite în speranța descurajării unui posibil atac iranian. Pacea și prosperitatea relative de care aceste state s-au bucurat sunt acum amenințate, a scris Albusaidi, deoarece Statele Unite „și-au pierdut controlul asupra propriei politici externe".

„Întrebarea pentru prietenii Americii este simplă. Ce putem face pentru a scoate superputerea din această încurcătură nedorită?", a scris el. „În primul rând, prietenii Americii au responsabilitatea de a spune adevărul. Acest lucru începe cu faptul că există două părți în acest război care nu au nimic de câștigat din el și că interesele naționale atât ale Iranului, cât și ale Statelor Unite constau în încheierea cât mai rapidă a ostilităților."

El a adăugat că se pare că Israel a „convins" Statele Unite că ar fi un război ușor de câștigat - însă, pentru a atinge obiectivele Israelului, Statele Unite ar trebui să desfășoare trupe la sol și să se angajeze într-un tip de război de durată pe care Trump a promis că îl va încheia. Administrația Trump se pregătește să ridice temporar restricțiile federale privind benzina de vară, pentru a frâna creșterea prețurilor la carburanți cauzată de conflictul cu Iranul, relatează Mediafax.

Măsura ar putea reduce prețul cu câțiva cenți pe galon și ar beneficia atât consumatorilor, cât și rafinăriilor. SUA trec în mod normal la amestecuri de benzină de vară pentru a reduce poluarea aerului. Aceste amestecuri au o volatilitate mai scăzută, limitând evaporarea care contribuie la smog în vreme caldă, potrivit Reuters. Suspendarea temporară a acestor reguli ar permite rafinăriilor să continue să vândă benzină obișnuită, mai ieftină. Comercianții ar putea menține în vânzare și benzina E15 - amestecată cu 15% etanol - pe tot parcursul sezonului estival.

Analiștii spun că schimbarea ar reduce prețurile de vânzare cu amănuntul cu câțiva cenți pe galon. Prețurile de vânzare cu amănuntul ale benzinei din SUA se află în prezent la 3,84 dolari pentru un galon de benzină obișnuită. Cu o lună în urmă, prețul era de 2,92 dolari. Creșterea de 29% în doar 18 zile este una dintre cele mai rapide înregistrate vreodată, comparabilă cu șocul provocat de uraganul Katrina în 2005.

Țițeiul american a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată de la șocul energetic Rusia-Ucraina din 2022. Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a declarat că va colabora cu statele pentru a reduce costurile, astfel încât prețurile la benzină să „rămână accesibile pentru toți americanii pe durata verii". Un oficial al Casei Albe a precizat că nu s-a luat nicio decizie finală. Măsura face parte dintr-un efort mai amplu de a limita consecințele economice ale crizei energetice înaintea sezonului de vârf al călătoriilor de vară.