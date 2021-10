Un "influencer" a luat o șpagă de 150.000 de euro folosind numele lui Marcel Vela. Avea legături puternice la vârful PNL

A trecut total neobservata metodologia Covid-19 care se afla pe siteul oficial al INSP. Exista mai multe variante in decursul timpului, functie de evolutia bolii si alte cercetari stiintifice aparute, sau de folosirea vaccinarii etc. Ne vom referi in cele ce urmeaza la ultima varianta postata, updatata pe 23 septembrie 2021.