Un pas intermediar spre eutanasiere: Parlamentul a introdus dreptul pacientului la "terapia durerii"

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, luni, în calitate de for decizional, un proiect de lege potrivit căruia asiguraţii au dreptul şi la servicii medicale pentru terapia durerii.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea dreptului asiguratului la servicii medicale pentru terapia durerii, respectiv ansamblul de servicii medicale de diagnosticare, tratament şi monitorizare a pacienţilor de toate vârstele, copii sau adulţi, cu dureri acute sau cronice, având ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora prin controlul sau înlăturarea durerii. Potrivit actului normativ, durerea este "experienţa senzorială şi emoţională neplăcută asociată sau semănând a fi asociată cu o leziune tisulară reală sau potenţială".

Serviciile medicale pentru terapia durerii sunt definite în acest proiect drept "ansamblul de servicii medicale de diagnosticare, tratament şi monitorizare a pacienţilor de toate vârstele, copii sau adulţi, cu dureri acute sau cronice, având ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora prin controlul sau înlăturarea durerii".

In occident, in tarile unde a fost adoptata, eutanasierea e considerata faza cea mai inalta din terapia durerii, acolo unde pacientul, sau in unele cazuri familia, decide la o sinucidere asistata pentru ca durerea cronica si fara leac sa inceteze. In unele tari se pune problema ca statul sa eutanasieze anumite persoane in lipsa deciziei coerente a pacientului, sau in lipsa familiei, lasand loc unor eventuale abuzuri.

"Asiguraţii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicaţiilor ei, pentru recuperarea după boală şi pentru terapia durerii. În cazul asiguraţilor care beneficiază de serviciile medicale pentru terapia durerii, managementul durerii se realizează în cadrul medicinei bazate pe dovezi, în mod integrat şi interdisciplinar, pe baza ghidurilor de practică medicală, protocoalelor naţionale de practică medicală, protocoalelor operaţionale de practică medicală sau a protocoalelor terapeutice", prevede proiectul.

În urma consultării cu organismele profesionale, Ministerul Sănătăţii, celelalte ministere şi instituţiile cu reţea sanitară proprie şi Ministerul Educaţiei elaborează strategia privind formarea profesională în managementul durerii a profesioniştilor, precum şi strategia privind educarea pacienţilor pentru prevenirea şi terapia durerii, mai stipulează actul normativ.