Un petrolier rus în derivă, încărcat cu gaz natural lichefiat, "bombă ecologică" gata să explodeze în Mediterana

Un petrolier rus supus sancțiunilor, Arctic Metagaz, care este încărcat cu gaz natural lichefiat, a fost grav avariat în urma unui atac. Nava plutește acum în derivă, iar un oficial italian a calificat petrolierul drept o „bombă ecologică" gata să explodeze.

Petrolierul Arctic Metagaz, supus sancțiunilor, este încărcat cu gaz natural lichefiat și a fost grav avariat în urma unui presupus atac cu drone marine în apropierea apelor malteze la începutul acestei luni. Acesta plutește în derivă și fără echipaj la bord. Nouă țări din UE, printre care și Italia, au adresat o scrisoare comună Comisiei Europene prin care au solicitat luarea de măsuri în privința acestei situații.

Secretarul Consiliului de Miniștri al Italiei, Alfredo Mantovano, a atras atenția că riscurile pe care le prezintă petrolierul rus avariat sunt „enorme" și că acesta ar putea „exploda în orice moment". Un oficial din Roma a declarat că nava avea la bord cantități „semnificative" de gaz natural lichefiat, dar și 450 de tone de păcură și 250 de tone de motorină. Petrolierul rus se îndreaptă acum spre sud, îndepărtându-se de apele italiene și de insula Lampedusa.

Acesta este monitorizat de către autoritățile italiene și malteze. Arctic Metagaz a plecat din portul rus Murmansk în februarie, iar la începutul lunii martie a luat foc. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina de producerea atacului, însă Kievul nu a venit cu o reacție în acest sens. Totuși, Ucraina consideră că astfel de petroliere rusești „fantomă" sunt ținte legitime.

Echipajul aflat la bordul navei a fost localizat și salvat de paza de coastă libiană. Inițial, însă, oficialii portuari libieni au declarat că petrolierul s-a scufundat, dar de atunci acesta plutește în derivă. Fundația World Wildlife Fund se află în „alertă maximă" având în vedere situația petrolierului avariat. Fundația a avertizat că o eventuală scurgere ar putea provoca incendii și poluare de lungă durată într-o zonă de „valoare ecologică excepțională".