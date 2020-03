Urmasul lui Beuran, șeful chirurgilor de la Floreasca, acuzat ca si-a atacat doi colegi cu bisturiul electric

Un medic de la Spitalul Floreasca din Bucuresti, care este si seful chirurgilor este acuzat de doi colegi ca i-ar fi amenintat cu electrocauterul, pe care il folosise in prealabil la o pacienta care are Hepatita C in blocul operator. Unul dintre medici sustine ca ar fi fost taiat la mana, iar celalalt ca ar fi fost "alergat cu siringa" in plina operatie.

Este vorba despre seful Sectiei de Chirurgie II de la Floreasca, unde a inceput o ancheta. "A fost transmisa oficial, de registratura spitalului, o plangere de doamna doctor care ar fi fost agresata. Domnul manager a dispus imediat constituirea unui comisii de ancheta administrativa. A fost informat Serviciul de prevenire si combatere a infectiilor asociate cu practica medicala, medicul de Medicina Muncii. Au fost audiate mai multe persoane, audierile au continuat astazi", a spus purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca, Bogdan Oprita.

Incidentul a avut loc, vineri, in timpul unei interventii chirurgicale. Medicul Sorin Paun a devenit seful Sectiei de Chirurgie II, dupa ce medicul Mircea Beuran, care ocupa aceasta functie, a fost implicat intr-o ancheta penala ce vizeaza o pacienta care a luat foc pe masa de operatie de la Floreasca.