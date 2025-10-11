"Urmează un măcel!" O scrisoare anonima plasata intre lumânări la Notre Dame a băgat Parisul în panică generală
Postat la: 11.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Alertă de proporții la Notre-Dame, Paris, după ce o scrisoare anonimă, care avertiza asupra unui atentat, a fost descoperită printre lumânări. Poliția a demarat o anchetă, iar sâmbătă, catedrala a fost deschisă sub supravegherea forțelor de ordine.
Scrisoarea a fost descoperită vineri, în jurul orei 17:00 de un paracliser al catedralei, care a alertat rapid paza. Potrivit publicației Le Figaro, mesajul dactilografiat avertiza că în ultimele zile, în interiorul clădirii, au fost ascunse arme și cuțite. De asemenea, era solicitat ca Notre-Dame să nu fie deschisă pe 11 și 12 octombrie.
Textul, plasat lângă lumânările aprinse, se încheia cu o rugăminte: „Vă rog, nu deschideți catedrala. Va fi un măcel." Forțele de ordine au declanșat rapid o amplă operațiune de verificare în interiorul catedralei. Deși vizitatorii prezenți nu au fost evacuați, echipele de securitate au controlat minuțios fiecare zonă, inclusiv băncile, vitraliile și spațiile laterale.
„Căutările au clarificat orice îndoială", a transmis poliția municipală din Paris. Până la finalul zilei, autoritățile au confirmat că nu s-au găsit arme sau obiecte suspecte. Cu toate acestea, prezența forțelor de ordine a fost menținută la un nivel ridicat.
Sâmbătă dimineață, după o nouă inspecție de securitate efectuată împreună cu Direcția de Ordine Publică și Circulație, catedrala și-a redeschis porțile pentru vizitatori. Prefectura de poliție din Paris a anunțat că nu există niciun, dar a dispus supravegherea permanentă a sitului.
„Personalul prefecturii de poliţie, sprijinit de militarii din Forţa Sentinelle, este permanent mobilizat pentru a garanta siguranţa catedralei", se arată în comunicatul autorităților. Poliția franceză a deschis o anchetă pentru a-l identifica pe autorul scrisorii. Responsabilii catedralei au declarat că vor depune plângere.
Anchetatorii analizează imaginile de supraveghere și compară amprentele ridicate de pe plic cu cele dintr-o bază de date. O ipoteză luată în calcul este cea a unei posibile legături cu incidentul din aprilie, când o altă scrisoare anonimă, descoperită în interiorul catedralei, anunța un atac de Paște.
Scrisoarea descoperită în primăvară avea un conținut aproape identic cu cea de acum. Hârtia fusese lăsată pe o bancă și a declanșat o anchetă de proporții. Oamenii legii iau în calcul ca în spatele acestor două amenințări să fie același autor.
