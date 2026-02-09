Wall Street pierde 611 miliarde de dolari într-o săptămână, pe fondul temerilor legate de inteligența artificială
Postat la: 09.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Piețele financiare americane au înregistrat pierderi semnificative săptămâna trecută, după ce lansarea unor noi instrumente de inteligență artificială a amplificat temerile investitorilor privind impactul tehnologiei asupra modelelor tradiționale de afaceri.
Potrivit Bloomberg, un portofoliu format din 164 de acțiuni din sectoarele software, servicii financiare și administrare de active a pierdut aproximativ 611 miliarde de dolari din valoarea de piață - cel mai abrupt declin de acest tip de la criza financiară din 2009.
Scăderile au urmat anunțului făcut de start-up-ul american Anthropic, care a prezentat noi instrumente AI capabile să automatizeze o gamă largă de activități profesionale, de la servicii juridice și analiză financiară până la cercetare economică. Investitorii au reacționat prin vânzări masive ale acțiunilor companiilor considerate vulnerabile în fața acestei transformări tehnologice.
Printre cele mai afectate titluri s-au numărat Expedia Group, Salesforce și London Stock Exchange Group.
Acțiunile companiei canadiene Thomson Reuters au scăzut cu 20% într-o singură săptămână, marcând cel mai puternic declin din istoria sa. Morningstar a consemnat cea mai slabă săptămână pe bursă din 2009 încoace, în timp ce HubSpot, Atlassian și Zscaler au pierdut fiecare peste 16%.
Deși potențialul disruptiv al inteligenței artificiale este discutat încă de la lansarea ChatGPT, la sfârșitul anului 2022, atenția investitorilor a fost concentrată până recent aproape exclusiv asupra beneficiarilor direcți ai boomului AI - producători de cipuri, echipamente de rețea, companii energetice și furnizori de materiale.
Această strategie s-a dovedit extrem de profitabilă: indicele care urmărește acțiunile companiilor din domeniul semiconductorilor a crescut de peste trei ori din 2022, comparativ cu un avans de 61% al fondului IGV și de 81% al indicelui S&P 500.
Analiștii spun însă că ritmul accelerat cu care companii precum Anthropic, OpenAI sau Google lansează produse capabile să înlocuiască activități umane face ca efectele disruptive ale AI să nu mai fie doar teoretice.
În ultima lună, Google a provocat turbulențe în industria jocurilor video, după lansarea unui instrument care poate crea lumi digitale complexe pornind de la simple comenzi text sau grafice. În paralel, un asistent de lucru dezvoltat de Anthropic, bazat pe modelul său Claude, a contribuit la scăderea accentuată a acțiunilor din sectorul software.
Tensiunile de pe piață au fost amplificate de o serie de rezultate financiare sub așteptări raportate de giganți ai tehnologiei. Microsoft a pierdut într-o singură zi aproximativ 357 de miliarde de dolari din capitalizare, după ce a anunțat o încetinire a creșterii veniturilor din cloud, alimentând îngrijorările legate de costurile ridicate ale investițiilor în AI.
ServiceNow și SAP au înregistrat scăderi de 10%, respectiv 15%, după publicarea unor rezultate similare.
„Au fost chiar companiile de referință cele care ne-au dezamăgit. Dacă ele nu livrează rezultate solide, apare întrebarea câtă încredere mai putem avea în restul sectorului", a declarat Jackson Ader, analist software la KeyBanc.
Cele mai dure corecții au fost resimțite de companiile software tradiționale, aflate deja sub presiune de peste un an. Salesforce a pierdut aproape jumătate din valoare față de maximul atins în decembrie 2024, iar ServiceNow a scăzut cu peste 50% de la vârful din ianuarie 2025.
Pe fondul acestor evoluții, fondurile speculative și-au redus drastic expunerea la sectorul software, care a devenit cel mai vândut segment al pieței de la începutul anului.
Cu toate acestea, unii analiști susțin că reacția pieței ar putea fi exagerată. Datele Bloomberg Intelligence arată că estimările de creștere a profiturilor pentru companiile software și de servicii din S&P 500 au fost revizuite în sus, la 19% pentru 2026.
„Există presupunerea că performanțele operaționale se vor prăbuși. Sunt sceptic. Este posibil ca profiturile și marjele să rămână solide, chiar și într-un context de transformare", a spus Michael Mullaney, director de cercetare la Boston Partners.
Indicatorii tehnici sugerează, de asemenea, că multe acțiuni din sector se află în zona de „supravânzare", unde investitorii anticipează adesea o revenire.
Îngrijorările legate de inteligența artificială nu se limitează la piețele financiare. Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a avertizat recent că AI ar putea afecta până la 60% dintre locurile de muncă din economiile dezvoltate și aproximativ 40% la nivel global, prin transformare, înlocuire sau eliminare.
Pentru investitori, rămâne deschisă întrebarea esențială: care companii vor reuși să se adapteze și să profite de revoluția AI și care vor fi lăsate în urmă.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Americanii confirmă: urmează retragerea soldaților din Europa și înlocuirea lor cu „capacități europene"
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a raspuns luni la unele dintre concluziile raportului premergator al Conferin ...
-
Tehnologia care îți poate spiona telefonul fără ca tu să atingi ecranul. Ce țară vrea să o importe
Radiant Research Labs, un startup lansat in mai 2023, a atras atenția comunitații internaționale de securitate ciberneti ...
-
Detalii noi în cazul crimelor misterioase din Bulgaria desprinse parcă din filmele de groază: 6 morți și teorii extreme
Un caz intunecat, cu ecouri de thriller sumbru, ține Bulgaria in stare de șoc de mai bine de o saptamana. Șase oameni au ...
-
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici"
Romania este campioana europeana la scumpiri, iar inflația este practic de 5 ori mai mare decat media in statele Uniunii ...
-
Schimbare majoră pe piețele americane: Investitorii de pe Wall Street se îndepărtează de AI și giganții tech
Investitorii de pe Wall Street se indreapta tot mai mult catre companii mai mici si mai putin costisitoare, in timp ce i ...
-
Masoneria de cartier e abonată la banii statului. Mulți politicieni, oameni de afaceri si interlopi fac parte din Loja de la cârciumă
Restaurantul cunoscut in trecut sub numele „Barlogul lupilor", redenumit ulterior „Le Blanc", apare in mai m ...
-
Obsesia majoră a lui Epstein: Visa la o rasă de oameni superiori prin îmbunătățirea ADN-ului
În corespondențe cu cercetatori renumiți, Epstein explora idei controversate și eugeniste, de la modificarea genet ...
-
Un fenomen rar din adâncul Pământului devine piesa-cheie într-un mister geologic vechi de generații
De mai bine de un secol, cursul raului Green prin Munții Uinta din Utah a reprezentat un mister geologic care parea sa s ...
-
Oamenii de știință au rezolvat un mister vechi de 100 de ani: ce s-a aflat despre aerul pe care îl respirăm
Cercetatorii de la Universitatea din Warwick au dezvoltat o noua metoda care permite predicția modului in care nanoparti ...
-
Un anticilon mobil lovește puternic România și toată Europa de Est: Temperaturi greu de suportat și revin ninsori abundente
Meteorologii avertizeaza asupra unei schimbari drastice a condițiilor climatice la finalul acestei saptamani. Un anticic ...
-
Cum ajung Visa și Mastercard arme financiare în noul război economic între Europa si SUA
Europa are nevoie „urgent" sa-și reduca dependența de grupuri americane precum Visa și Mastercard, a declarat șefa ...
-
Cum alegi patul perfect pentru dormitorul tău
Un somn odihnitor incepe cu alegerea unui pat potrivit pentru nevoile tale și pentru spațiul de care dispui. Un pat dorm ...
-
Motivul real pentru care Elon Musk a fuzionat cele două fime ale sale: xAI cu SpaceX. Valoarea totală a trecut de 1,25 trilioane de dolari
Pe langa extinderea „luminii conștiinței catre stele", așa cum a descris Musk tranzacția, aceasta creeaza o afacer ...
-
Jeffrey Epstein şi-a făcut teste genetice pentru a obţine material cu care să-şi regenereze corpul
Jeffrey Epstein si-a facut teste genetice intr-o incercare aparenta de a-si utiliza propriul material genetic pentru med ...
-
NSA a detectat un spion străin care a contactat un apropiat al lui Trump. Informatia a fost ascunsă Congresului
Agenția de Securitate Naționala (NSA) a SUA a detectat in primavara anului trecut dovezi ale unui apel telefonic neobișn ...
-
Mita de la 5: Cum strângea polițistul "Pedro" șpăgile pentru șefi în toaleta primăriei fiului lui Piedone
Procurorii DNA au demarat ancheta de corupție de la Primaria Sectorului 5 dupa ce un polițist local, cu porecla "Pedro", ...
-
România lui Epstein. Cum alegea victimele de la noi din țară cel mai mare prădător sexual al lumii
Romania se numara printre țarile din Europa de Est de unde Jeffrey Epstein racola victime pentru activitațile sale ilici ...
-
Primul pacient oficial care va beneficia de vaccinul rusesc anti-cancer ENTEROMIX. Daca va fi o reusită atunci Big Pharma occidentului se va prăbuși cu intreaga industrie
ENTEROMIX este cea mai teribila lovitura pe care Rusia o poate da Occidentului. Daca vaccinul anticancer va trece testel ...
-
Războiul Anthropic cu OpenAI a trecut la alta fază iar victimele directe vor fi oamenii Planetei
Ieri, s-a intamplat ceva in Silicon Valley. La ora 9:45 dimineața, Anthropic a lansat Claude 4.6 Opus. Cincisprezece min ...
-
Nanotehnologie: Cercetătorii au dezvoltat o terapie care elimină tumorile fără a afecta țesutul sănătos
O terapie inovatoare bazata pe nanotehnologie distruge tumorile in studii preclinice, folosind chimia cancerului și prot ...
-
Cercetătorii au creat o mini-gaură de vierme în interiorul computerului cuantic al Google prin care au teleportat informatie
Experimentul computerului cuantic de la Google a testat o idee remarcabila: ca entalgementul quantic (unde particulele r ...
-
VIDEO Bogații lumii se tem tot mai mult de sfârșitul lumii: În Emiratele Arabe se construiește Arca lui Noe
Cercetatorii creeaza o Arca a lui Noe moderna, o arhiva genetica high-tech menita sa protejeze speciile amenințate și sa ...
-
Blocaj în dosarul lui Călin Georgescu. Judecătorii nu s-au pus de acord asupra soluției - când are loc următorul termen
Dosarul in care Calin Georgescu a fost trimis in judecata pentru propaganda legionara s-a blocat vineri, 6 februarie, la ...
-
Gafă monumentală pe o bursă crypto: Bitcoin de 44 de miliarde de dolari, trimiși accidental utilizatorilor
O greșeala operaționala fara precedent a zguduit piața criptomonedelor, dupa ce bursa sud-coreeana Bithumb a distribuit ...
-
Rolul OIREP în transferul de responsabilitate pentru ambalajele generate de producători și importatori
În prezent, problemele de mediu devin din ce in ce mai presante, astfel ca gestionarea eficienta a ambalajelor est ...
-
Curcumina – cum contribuie la sănătatea articulațiilor și la confortul mobilității tale
Sanatatea articulațiilor joaca un rol esențial in calitatea vieții tale, indiferent de varsta sau nivel de activitate. F ...
-
Se mai dezumflă un mit: Mașinile electrice încep să lase urme serioase în calitatea aerului
Adoptarea vehiculelor electrice in California este asociata cu reduceri masurabile ale poluarii aerului, potrivit unui n ...
-
Fizicienii au găsit modul în care materia se naște din „nimic". Practic particulele materiale apar din "particule virtuale" rezultate din coliziuni subatomice de energie
O fereastra catre modul in care materia vizibila apare din „nimicul" vidului a fost deschisa de fizicienii de la R ...
-
"Alesul" Donald Trump face un miting uriaș de rugăciune la Washington pentru a "dedica din nou America lui Dumnezeu". Alții cred ca el e mai degraba Anticristul VIDEO
Președintele american Donald Trump a anunțat organizarea la 17 mai, la Washington, a unui miting de rugaciune pentru a " ...
-
Mai rău ca Epstein: Un tată și-a otrăvit fiica de trei ani ca să scape de plata pensiei alimentare. Individul a folosit un produs pentru combaterea rozătoarelor
O fetița mica, de doar trei ani, neajutorata, dependenta de persoana care ar fi trebuit sa o protejeze, ar fi primit otr ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu