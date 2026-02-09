Wall Street pierde 611 miliarde de dolari într-o săptămână, pe fondul temerilor legate de inteligența artificială

Piețele financiare americane au înregistrat pierderi semnificative săptămâna trecută, după ce lansarea unor noi instrumente de inteligență artificială a amplificat temerile investitorilor privind impactul tehnologiei asupra modelelor tradiționale de afaceri.

Potrivit Bloomberg, un portofoliu format din 164 de acțiuni din sectoarele software, servicii financiare și administrare de active a pierdut aproximativ 611 miliarde de dolari din valoarea de piață - cel mai abrupt declin de acest tip de la criza financiară din 2009.

Scăderile au urmat anunțului făcut de start-up-ul american Anthropic, care a prezentat noi instrumente AI capabile să automatizeze o gamă largă de activități profesionale, de la servicii juridice și analiză financiară până la cercetare economică. Investitorii au reacționat prin vânzări masive ale acțiunilor companiilor considerate vulnerabile în fața acestei transformări tehnologice.

Printre cele mai afectate titluri s-au numărat Expedia Group, Salesforce și London Stock Exchange Group.

Acțiunile companiei canadiene Thomson Reuters au scăzut cu 20% într-o singură săptămână, marcând cel mai puternic declin din istoria sa. Morningstar a consemnat cea mai slabă săptămână pe bursă din 2009 încoace, în timp ce HubSpot, Atlassian și Zscaler au pierdut fiecare peste 16%.

Deși potențialul disruptiv al inteligenței artificiale este discutat încă de la lansarea ChatGPT, la sfârșitul anului 2022, atenția investitorilor a fost concentrată până recent aproape exclusiv asupra beneficiarilor direcți ai boomului AI - producători de cipuri, echipamente de rețea, companii energetice și furnizori de materiale.

Această strategie s-a dovedit extrem de profitabilă: indicele care urmărește acțiunile companiilor din domeniul semiconductorilor a crescut de peste trei ori din 2022, comparativ cu un avans de 61% al fondului IGV și de 81% al indicelui S&P 500.

Analiștii spun însă că ritmul accelerat cu care companii precum Anthropic, OpenAI sau Google lansează produse capabile să înlocuiască activități umane face ca efectele disruptive ale AI să nu mai fie doar teoretice.

În ultima lună, Google a provocat turbulențe în industria jocurilor video, după lansarea unui instrument care poate crea lumi digitale complexe pornind de la simple comenzi text sau grafice. În paralel, un asistent de lucru dezvoltat de Anthropic, bazat pe modelul său Claude, a contribuit la scăderea accentuată a acțiunilor din sectorul software.

Tensiunile de pe piață au fost amplificate de o serie de rezultate financiare sub așteptări raportate de giganți ai tehnologiei. Microsoft a pierdut într-o singură zi aproximativ 357 de miliarde de dolari din capitalizare, după ce a anunțat o încetinire a creșterii veniturilor din cloud, alimentând îngrijorările legate de costurile ridicate ale investițiilor în AI.

ServiceNow și SAP au înregistrat scăderi de 10%, respectiv 15%, după publicarea unor rezultate similare.

„Au fost chiar companiile de referință cele care ne-au dezamăgit. Dacă ele nu livrează rezultate solide, apare întrebarea câtă încredere mai putem avea în restul sectorului", a declarat Jackson Ader, analist software la KeyBanc.

Cele mai dure corecții au fost resimțite de companiile software tradiționale, aflate deja sub presiune de peste un an. Salesforce a pierdut aproape jumătate din valoare față de maximul atins în decembrie 2024, iar ServiceNow a scăzut cu peste 50% de la vârful din ianuarie 2025.

Pe fondul acestor evoluții, fondurile speculative și-au redus drastic expunerea la sectorul software, care a devenit cel mai vândut segment al pieței de la începutul anului.

Cu toate acestea, unii analiști susțin că reacția pieței ar putea fi exagerată. Datele Bloomberg Intelligence arată că estimările de creștere a profiturilor pentru companiile software și de servicii din S&P 500 au fost revizuite în sus, la 19% pentru 2026.

„Există presupunerea că performanțele operaționale se vor prăbuși. Sunt sceptic. Este posibil ca profiturile și marjele să rămână solide, chiar și într-un context de transformare", a spus Michael Mullaney, director de cercetare la Boston Partners.

Indicatorii tehnici sugerează, de asemenea, că multe acțiuni din sector se află în zona de „supravânzare", unde investitorii anticipează adesea o revenire.

Îngrijorările legate de inteligența artificială nu se limitează la piețele financiare. Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a avertizat recent că AI ar putea afecta până la 60% dintre locurile de muncă din economiile dezvoltate și aproximativ 40% la nivel global, prin transformare, înlocuire sau eliminare.

Pentru investitori, rămâne deschisă întrebarea esențială: care companii vor reuși să se adapteze și să profite de revoluția AI și care vor fi lăsate în urmă.