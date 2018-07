Ce inseamna cand visezi pisici. Decodarea mesajelor ascunse in vis

Ce inseamna cand visezi pisici. Cand visezi pisici iese la lumina latura ta feminina. Pisicile reprezinta feminitatea dintr-un om, indiferent ca este femeie sau barbat.

Faptul ca visezi pisici poate avea legatura cu nevoia ta de independenta, dar poate fi, totodata si un semn rau. Pisicile sunt vanatori si obisnuiesc sa pandeasca prada. Asa ca visul poate fi un semn de avertizare. De asemenea, poate fi mesajul unei perioade confuze si ai nevoie de o analiza amanuntita pentru a intelege ce se petrece de fapt.

Ai pisica? Iti plac pisicile? Daca visezi pisici, cel mai probabil primesti mesaje de la subconstient. Pisicile sunt asociate cu abilitatea de a vedea ceea ce este ascuns. Asocierea este datorata faptului ca pisicile pot vedea noaptea.

Daca visezi un copil care tine in brate o pisica, poate insemna ca urmeaza sa se intample ceva foarte important pentru tine in viitor. Daca visezi ca adopti o pisica, inseamna ca urmeaza sa impartasesti cuiva niste idei, ganduri. Daca visezi o pisica agresiva, poate insemna ca cineva din viata ta nu este de incredere sau te-a tradat (te va trada).

Daca pisica este blanoasa, inseamna ca esti in cautarea confortului in viata ta si poate fi un mesaj sa ai multa grija de tine. Daca visezi ca te zgarie o pisica, s-ar putea sa ai probleme cu o persoana de sex feminin.

Daca alergi dupa o pisica poate insemna ca se anunta obstacole in punerea in practica a unui proiect. Daca visezi ca pisica se bate, poate simboliza actiunea cuiva care iti poate afecta reputatia sau situatia materiala.

Daca visezi ca dispare o pisica, poate simboliza faptul ca cineva dispare din anturajul tau, se indeparteaza sau ca ar trebui sa lasi pe cineva sa plece de langa tine, sa il eliberezi.

Daca pisica miauna, poate insemna ca ai prin preajma un prieten fals. Iar daca "tipa" poate simboliza ca cineva care te-a ranit prin vorbele sale merita sa fie iertat. Daca pisica vorbeste, este un mesaj ca e nevoie sa-ti accepti latura feminina sau sa schimbi ceva legat de viata profesionala.

Daca visezi o pisica ce a murit in viata de zi cu zi, este un mesaj ca trebuie sa-ti asculti sentimentele profunde, din adancul sufletului tau. Este timpul sa-ti eliberezi emotiile.

Cand visezi o pisica alba, s-a putea sa apara situatii dificile, in timp ce pisica neagra poate simboliza o situatie in care eziti sa iei decizii. Daca pisica are si alb si negru, poate insemna ca simti o oarecare tristete cu privire la un eveniment va urmeaza sa aiba loc. Daca pisica are mai multe culori, poate simboliza o actiune la care vor lucra, in echipa, mai multe persoane.

Daca pisica este murdara, poate simboliza ca cineva din anturajul tau se va vindeca dupa o indelunga suferinta, fizica sau sufleteasca.

Daca visezi o pisica in miniatura, poate simboliza ca a venit momentul sa iti asculti vocea interioara. Daca visezi un pisoi, simbolul este ca poti fi inselat de cei din jurul tau. Daca esti om de afaceri, poate insemna ca se apropie de tine concurentii.

Daca pisica nu are coada, inseamna ca iti este teama sa nu pierzi controlul asupra unei situatii.

Daca visezi o pisica salbatica, inseamna ca ai nevoie de o noua perspectiva in viata. Pisica salbatica inseamna libertate, ceea ce tu apreciezi la altii, insa iti este frica sa experimentezi.

Cand visezi o pisica ratacita inseamna ca te cauti, ca te simti singur sau ca oamenii nu au fost foarte saritori in cazul tau. Mai poate insemna ca viata ta este un haos si ai nevoie de ceva stabil. Daca hranesti pisica ratacita, este un semn ca este timpul sa-ti hranesti visele si sa o iei de la capat cu o actiune la care renuntasei din cauza amaraciunii sau deziluziei. Daca ii oferi adapost unei pisici ratacite, inseamna ca faci loc cuiva in viata si in inima ta. Daca pisica are paraziti sau este bolnava, visul sugereaza ca nu vei beneficia de suportul unei persoane pe care te bazezi. Daca pisica ratacita te ataca, subconstientul iti transmite mesajul ca trebuie sa te pui la adapost, din punct de vedere fizic sau financiar.

Cand visezi o pisica ce bea apa, mesajele au legatura cu emotiile tale. Daca bea apa din toaleta, poate insemna ca cineva se va juca cu sentimentele tale. Daca pisica bea lapte sau tu ii dai apa, inseamna ca e nevoie sa faci ceva care sa-ti dea incredere de sine.

Daca visezi ca cineva iti fura pisica inseamna ca te simti pierdut in viata de zi cu zi sau ca te pacalesti singur. Da-ti voie sa traiesti asa cum vrei si cum simti. Daca visezi ca ti-a disparut pisica, poate insemna ca esti ingradit de propriile frici sau credinte limitative. Sau poate indica faptul ca esti prea preocupat de altceva ca sa-ti tai seama de unele pericole. Fii atent la ce se intampla in jurul tau.