Inteligenta Artificială a creat un virus de laborator complet nou care ucide E. Coli rezistentă la antibiotice
Postat la: 28.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Oamenii de știință au făcut un salt important în crearea vieții artificiale folosind inteligența artificială. Au creat un virus complet nou, care nu a existat niciodată în natură, capabil să ucidă bacteria E. Coli rezistentă la antibiotice. Viața creată în laborator a făcut un salt important, deoarece oamenii de știință folosesc inteligența artificială pentru a crea un virus nou, nemaiîntâlnit până acum.
Virusul, numit Evo-Φ2147, a fost creat de la zero folosind noi tehnologii care ar putea revoluționa cursul evoluției. Cu doar 11 gene, față de cele 200.000 din genomul uman, virusul se numără printre cele mai simple forme de viață. Cu toate acestea, oamenii de știință cred că aceleași instrumente ar putea crea într-o zi organisme vii întregi. Sau, ar putea readuce la viață specii dispărute de mult timp.
Virusul artificial a fost creat special pentru a ucide bacteria potențial mortală E. Coli. Pe baza unui virus sălbatic cunoscut pentru infectarea bacteriilor, oamenii de știință au folosit un instrument AI numit Evo2 pentru a crea 285 de viruși de la zero. Deși doar 16 au putut ataca E. Coli, cei mai de succes au fost cu 25% mai rapizi în uciderea bacteriilor decât variantele sălbatice.
Descoperirea provine din munca oamenilor de știință de la un start-up condus de omul de știință britanic și antreprenorul Dr. Adrian Woolfson. „În ultimii 4 miliarde de ani, toată viața de pe Pământ a evoluat prin procesul de încercare și eroare al evoluției darwiniene prin selecție naturală, care nu are niciun fel de previziune sau intenție", a declarat Dr. Woolfson, potrivit Mediafax.
„Evoluția naturală are acum un coautor. Acest coautor, capacitatea emergentă a tehnologiilor de proiectare și construcție a genomului bazate pe IA, are potențialul de a coexista cu evoluția naturală", a adăugat el. Acest lucru a fost posibil datorită dezvoltării simultane a două tehnologii: IA care poate scrie cod genetic și noi instrumente pentru asamblarea genelor în laborator.
Instrumentul IA Evo2 este foarte asemănător cu chatbot-urile ChatGPT și Grok. Evo2 a fost antrenat pe nouă trilioane de „perechi de baze" - literele A, C, T și G individuale care constituie materialul de bază al ADN-ului - pentru a învăța cum sunt asamblate genele. Asta permite Evo2 să creeze coduri complet noi pentru organisme care nu au existat niciodată, special concepute pentru a se potrivi cerințelor „designerului lor".
În același timp, oamenii de știință au creat și o nouă metodă de „asamblare" a genomurilor artificiale, cunoscută sub numele de Sidewinder. Dr. Kaihang Wang, inventatorul tehnologiei, compară Sidewinder cu adăugarea de numere de pagină la fragmentele rupte ale unei cărți.
Datorită acestei noi tehnologii, oamenii de știință pot crea secvențe lungi de ADN în laborator cu o precizie de 100.000 de ori mai mare. Acest lucru ar putea face construirea genomurilor artificiale de 1.000 de ori mai ieftină și de 1.000 de ori mai rapidă.
Dr. Samuel King și Dr. Brian Hie, co-creatorii noului virus, au scris: „Rezistența bacteriană la antibiotice reprezintă una dintre cele mai presante provocări ale medicinei moderne, infecțiile rezistente ucigând anual sute de mii de oameni sau chiar mai mulți. Am vrut să vedem dacă într-o zi vom putea proiecta terapii cu fagi care să fie rezistente la evoluția bacteriană", au adăugat ei.
În viitor, cercetătorii speră că aceste tehnologii vor putea fi utilizate pentru a crea tratamente antibacteriene sau pentru a accelera proiectarea și producția de vaccinuri. Cu toate acestea, experții au sugerat anterior că utilizarea IA are potențialul de a accelera producția de arme biologice, precum și de medicamente.
Observatorul Riscurilor Existențiale consideră că o epidemie proiectată de IA este unul dintre cele mai mari cinci riscuri cu care se confruntă lumea. Pentru a evita utilizarea acestor noi instrumente în scopuri periculoase, cercetătorii au eliminat în mod specific din datele de antrenare exemple care ar putea învăța IA cum să creeze agenți patogeni umani.
