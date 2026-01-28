"Bestia" s-a prăbușit cu 15.000 de litri de combustibil la bord: Cea mai mare platformă de foraj din Alaska s-a făcut una cu pământul

Un accident spectaculos a avut loc în nordul Alaskăi, unde cea mai mare platformă mobilă de foraj terestru s-a prăbușit în timp ce era transportată spre o nouă locație. Instalația, supranumită „Bestia", a cedat brusc și s-a răsturnat în zăpadă, incidentul fiind surprins pe o filmare care a devenit rapid virală.

Platforma, cunoscută sub numele tehnic Doyon 26, cântărea aproximativ 5.000 de tone și avea un turn metalic de aproape 50 de metri. Accidentul s-a produs vineri după-amiază, în apropierea comunității inuit Nuiqsut. Zona este una izolată, traversată de drumuri de pietriș folosite exclusiv pentru operațiuni industriale.

În imaginile surprinse, structura uriașă poate fi văzută cum se înclină lent, apoi se prăbușește complet, fiind urmată de apariția unor flăcări la nivelul epavei. Potrivit companiei ConocoPhillips, care opera platforma, doi muncitori se aflau pe instalație în momentul incidentului. Aceștia, alături de mai mulți membri ai echipelor de intervenție, au fost transportați la spital, însă nu au suferit răni grave.

Autoritățile de mediu din Alaska au confirmat ulterior existența unor scurgeri de motorină în apropierea unui curs de apă secundar al râului Colville. La bordul platformei se aflau peste 15.000 de litri de combustibil, iar amploarea exactă a poluării nu este încă stabilită. Din motive de siguranță, accesul la epavă rămâne restricționat, existând riscul ca structura instabilă să continue să se dezmembreze.

Cauza accidentului nu a fost stabilită. Localnici din Nuiqsut au dat vina pe condițiile meteo atipice, cu temperaturi mai ridicate decât normalul sezonului, care ar fi putut afecta stabilitatea drumului sau a gheții. La scurt timp după incident, vremea s-a schimbat radical, cu temperaturi de până la minus 30 de grade Celsius.

Guvernatorul statului Alaska a transmis că nu există indicii privind un impact major asupra mediului sau asupra infrastructurii petroliere. Experți în protecția mediului spun că incidentul scoate din nou în evidență fragilitatea operațiunilor industriale din Arctica, o regiune tot mai afectată de încălzirea globală.

Potrivit celor mai recente date climatice, Arctica traversează cea mai caldă perioadă înregistrată vreodată, cu temperaturi medii semnificativ peste valorile istorice. Specialiștii avertizează că aceste schimbări cresc riscul unor accidente similare, mai ales în cazul transportului și exploatării industriale în zone izolate și instabile.