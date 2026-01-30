Ia-uite, domnule, că se poate!

Astăzi, copilul criminal de 13 ani, care a ucis un alt copil, de 15 ani, a fost luat din familie și pus în custodia statului. Părinților lui le-au fost suspendate drepturile părintești. Va fi supus testelor medicale necesare în anchetă, pe care mama lui le refuzase.

Așa trebuia să se întâmple din primul minut după audierile la Parchet, când a fost recunoscută crima.

De ce a fost nevoie de atâta tărăboi în societate, pentru ca instituțiile responsabile și magistrații să ia această decizie?

Cum a fost posibil să fie lăsat liber, să meargă pe unde voia, să stea lângă mamă, ca și când ar fi spart doar un geam la primărie?

Dacă nu se revolta lumea din sat, dacă nu reacționa întreaga societate, ce făceau doamnele de la Protecția Copilului Timiș, care mi se par total depășite de situație? Ce făcea procurorul de caz? Tot așa, ridicau din umeri că n-au legislație să-l pună sub control pe criminalul de 13 ani?

Mi se pare incredibil cât de puțin se implică cei care ar trebui să fie primii care să reacționeze pentru a apăra interesul public. Cât de repede sar unii în apărarea acestora, că vezi Doamne, n-au ce să facă...

Cred că dacă avocatul familiei copilului ucis nu ar fi avertizat insistent că autorul crimei poate pleca oricând din țară, totul ar fi rămas la stadiul de a privi pasiv nenorocirea asta. Incredibil! Incredibil!

