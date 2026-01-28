Băutură la negru ca pe vremea prohibiției: Şapte milioane de sticle de băuturi spirtoase au dispărut din piaţa fiscalizată în urma majorării accizelor

Asociaţia patronală Spirits România atenţionează că, în 2025, cantitatea de alcool accizat a înregistrat o contracţie de 7% faţă de 2024 în cazul băuturilor spirtoase, echivalentul a aproape şapte milioane de sticle de 700 ml (la 40% alcool).

Potrivit unui comunicat al asociaţiei patronale, „dispariţia" bruscă a aproximativ şapte milioane de sticle de băuturi spirtoase din piaţa fiscalizată a generat încasări bugetare mai mici cu circa 154 de milioane de lei faţă de nivelul prognozat de industrie ţinând cont de creşterea accizelor în anul 2025.

„Această scădere reflectă o migrare accelerată a consumului de alcool către piaţa neagră, pe fondul majorării accizei cu aproximativ 15% în 2025 faţă de 2024. Noua creştere a accizelor de 10% de la 1 ianuarie 2026 va amplifica acest fenomen. Faţă de 2024, consumatorii plătesc 4,13 lei în extra taxe pentru fiecare sticlă de băutură spirtoasă de 700 ml, un salt periculos de 26% în numai 13 luni. Efectele directe asupra veniturilor bugetare şi a siguranţei consumatorilor sunt considerabile, după cum am prognozat încă de anul trecut", a declarat Florin Rădulescu, preşedintele Spirits România.

În context, Spirits România avertizează că încasările mai mari din accize din lunile noiembrie şi decembrie 2025 nu trebuie interpretate ca un succes al politicii fiscale, deoarece sunt rezultatul stocării anticipate realizate de producători şi distribuitori înainte de noua majorare de 10% anunţată pentru 2026. Acest fenomen va afecta în mod dramatic achiziţiile din primul trimestru al acestui an, cu consecinţe directe în nivelul scăzut al accizelor colectate la buget în primul trimestru din 2026.

Experienţele anterioare confirmă acest risc. În 2013, o majorare de 34% a accizei a dus, în 2014, la o scădere de aproximativ 20% a consumului taxat, în timp ce veniturile din accize au crescut cu doar 9%. Mai grav, deşi consumul total de băuturi spirtoase a rămas relativ stabil, consumul netaxat a crescut cu aproximativ 10%, indicând o migrare clară către piaţa ilicită.

Potrivit unui studiu Roland Berger publicat în octombrie 2025, între 30% şi 40% din consumul de băuturi spirtoase din România este netaxat, fiind asociat producţiei ilicite, contrabandei sau produselor contrafăcute. Impactul este major: pierderi anuale estimate între 45 şi 65 de milioane de euro, dar şi riscuri serioase pentru sănătatea publică.

În prezent, accizele şi TVA-ul reprezintă aproximativ 60% din preţul final al băuturilor spirtoase. Deşi toate băuturile alcoolice conţin acelaşi ingredient activ - etanolul - taxarea este profund disproporţionată. Consumatorii plătesc de aproape patru ori mai multă acciză pentru o unitate standard de băutură spirtoasă decât pentru bere şi de până la 64 de ori mai mult decât pentru vin, în condiţiile în care efectul asupra organismului este similar.