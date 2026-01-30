Hai să ne lămurim puțin, că aici e o schizofrenie legislativă și morală!

Dacă vii cu 60.000 de euro numerar, bani frumoși, fizici, palpabili, că îi aduci într-un sac, într-o sacoșă, într-o pungă de plastic, de cadou,chiar nu mai contează, merge perfect, atâta timp cât scopul este șpaga. Nicio problemă, nicio alertă, nicio întrebare despre proveniență, nimeni nu scoate POS-ul, nimeni nu te întreabă dacă vrei să faci transfer bancar.

Exact așa cum vedem acum, în cazul Adriana Georgescu, avocată penelistă prinsă în flagrant cu 60.000 de euro numerar. Și nu, nu vorbim despre o femeie care „strângea bani pentru ea". Din stenograme, din probe, din ce a apărut public până acum, reiese destul de clar că vorbim despre un pion, un intermediar, o rotiță într-un mecanism mult mai mare, care colecta și direcționa șpăgi către zona politică, acolo unde se dau contractele, se închid dosarele și se face liniștea. Așa se lucrează astăzi: nu direct, nu pe față, ci prin intermediari „respectabili".

În schimb, dacă ești tu, om simplu, cetățean onest, și vrei să-ți cumperi ceva absolut banal, o mobilă, un serviciu, o lucrare și depășești pragul ăla magic de 5.000 de lei, dintr-odată statul intră în fibrilație. Nu se mai poate cash, nu e voie, trebuie card, bancă, trasabilitate, antifraudă, antievaziune, că tu ești marele pericol al economiei naționale. Tu, cu salariul tău impozitat de trei ori, ești suspectul de serviciu.

Și atunci apare întrebarea firească: evaziunea e o problemă doar când banii nu sunt pentru șpagă? Pentru că șpaga, se pare, are un regim special. Ea poate circula liber, nestingherit, indiferent de sumă, de regim, de guvern sau de partid. Șpaga nu se digitalizează, nu se fiscalizează și nu se plafonează. Funcționează impecabil de zeci de ani.

Vrei să faci afaceri? Se rezolvă. Vrei contracte babane? Se discută. Vrei să dispară un dosar sau să se „miște" ceva? Există soluții. Antreprenorii care dau bani ajung, ca de fiecare dată, la cele mai tari contracte și cele mai profitabile combinații, indiferent cine vine la putere și ce promisiuni electorale se spun la televizor.

Angelica Alexe