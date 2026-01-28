Efectul Băsescu-Boc: Dezastrul demografic al unei generații din cauza austerității din 2011-2012

Generația care va intra la liceu în septembrie 2026 este cea mai mică din ultimele decenii, iar acest lucru este efectul deciziilor guvernamentale concrete. În 2011, în următorul an după pachetul de austeritate adoptat de Guvernul Emil Boc, în România s-au născut doar 196.242 de copii, cu aproape 16.000 mai puțini decât în 2010 - o scădere de 7,5% într-un singur an, fără precedent în perioadele de stabilitate economică.

Efectul acestui șoc se vede acum în sistemul de educație: mai puțini elevi de gimnaziu, mai puține clase de a IX-a planificate pentru 2026-2027 și, inevitabil, mai puține norme didactice. În 2011 au fost cei mai puțini nou-născuți din 1930 până atunci, potrivit INS. Această cohortă, născută în 2011, este astăzi în clasa a VIII-a și va intra la liceu în toamna anului 2026. Efectele deciziilor bugetare de atunci sunt deja vizibile în sistemul de educație: planurile de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027, elaborate acum de școli, avizate de inspectorate și transmise Ministerului Educației pentru bugetare, indică un număr semnificativ mai mic de clase de a IX-a. Reducerea se traduce direct în mai puține ore și, implicit, în mai puține norme didactice.

Scăderea demografică lovește însă un sistem educațional deja fragilizat de decizii recente. Vine după creșterea numărului de elevi la clasă, după comasarea școlilor și după majorarea normei didactice, măsuri adoptate în ultimii ani în numele eficientizării bugetare. În acest context, liceele vor resimți direct și din plin, chiar din anul școlar 2026-2027, efectele unei cohorte de elevi semnificativ mai mici. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în 2010 s-au născut în România 212.199 copii, iar în 2011 numărul născuților-vii a scăzut la 196.242. Diferența de aproape 16.000 de nașteri într-un singur an înseamnă o reducere de aproximativ 7,5%, greu de explicat printr-o evoluție demografică graduală.

16.000 de copii mai puțin înseamnă, în teorie, cu 570 de clase de elevi mai puțin, la un calcul cu 28 de elevi în medie per clasă. Însă nu toți copiii născuți atunci mai sunt în școală, cu atât mai puțini mai sunt în clasa a VIII-a și chiar mai puțini vor ajunge în clasa a IX-a la liceu - detalii mai jos. Deciziile luate într-un an, decizii care au afectat direct veniturile și protecția socială, s-au reflectat instantaneu în comportamentul reproductiv. Există studii care au documentat impactul măsurilor de austeritate asupra fertilității și ratei nașterilor de la momentul respectiv.