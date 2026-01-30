DOCUMENT: Ca să ajungă președinte, Nicușor Dan a fost împrumutat cu 12 milioane de euro în timp record, dintre care 9 milioane nu știm nici până azi de unde au venit

Căutam numărul de creditori rămași anonimi din declarația de avere a lui Nicușor, ca să constat că la vremea respectivă nici măcar o singură publicație din România n-a catadicsit să-i numere; sau măcar să menționeze chestiunea mai mult decât în treacăt, pe vreun fund de articol.

Așa că am aruncat cifrele într-un excel, ca să fac o situație, măcar de dragul faptului divers.

Iată ce a ieșit:

Total: 350 de împrumuturi, primite de la aproape tot atâtea persoane (unele nume figurează cu câte două donații).

Dintre care anonime: 210 împrumuturi, cu explicația la fiecare că finanțatorul "nu și-a exprimat acordul pentru publicarea numelui și prenumelui".

Valoarea împrumuturilor: 58.257.915,57 lei, adunați din credite între 10.000 și 800.000 de lei (cu doar câteva excepții mai mici).

Dintre care de la donatori anonimi: 44.286.170,57 de lei, adică peste 75% din total.

Pe scurt, ca să câștige președinția, Nicușor Dan a fost împrumutat cu aproape 12 milioane de euro, dintre care 9 milioane nu știm nici până în ziua de azi de unde au venit.

Lucian Davidescu