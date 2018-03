Jean Paler a fost internat de urgenta in spitalul din Ploiesti. Starea de sanatate a artistului este fragila

Jean Paler a fost internat de urgenta in spitalul din Ploiesti, la sectia Cardiologie. Acesta a luat un tratament pentru diabet si mai multe organe i-au fost afectate. Artistul va sta spitalizat timp de o saptamana.

Jean Paler trebuia sa fie prezent, in urma cu o zi, la un spectacol, insa, din cauza problemelor medicale, acesta a fost nevoit sa ramana internat in spitalul din Ploiesti, pe perfuzii. Sursele sustin faptul ca starea de sanatate a lui Jean Paler este delicata. Artistul vorbeste greu si are probleme de respiratie.