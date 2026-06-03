Psihologul Ion Duvac, dus la audieri după percheziții. Aproape 20 de femei l-au acuzat de hărțuire sexuală și tentativă de viol prin "dezvirginare psihică"

Poliția Capitalei a făcut miercuri, 3 iunie, percheziții domiciliare care l-au vizat pe psihologul Ion Duvac, acuzat de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală. Duvac a demisionat din forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România după ce 19 femei l-au acuzat de hărțuire sexuală și tentativă de viol, acesta propunându-le clientelor o „dezvirginare psihică". Ancheta penală împotriva lui Ion Duvac a început în luna februarie, sub acuzații de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală.

„Având în vedere sesizarea din oficiu întocmită la nivelul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, la data de 23 februarie 2026, în urma căreia au fost demarate cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, viol și agresiune sexuală, fapte care ar fi fost comise de către un bărbat, în vârstă de 64 de ani, medic psiholog din Capitală, în această dimineață sunt puse în executare două mandate de percheziție, în Municipiul București", a transmis Poliția Capitalei. Potrivit HotNews.ro, este vorba despre psihologul Ion Duvac.

Ion Duvac a fost adus la audieri, potrivit aceleiași surse. „Facem un apel către toate persoanele care consideră că au fost victime ale unor astfel de comportamente să se adreseze poliției, în vederea formulării unei plângeri. Asigurăm opinia publică că fiecare sesizare este tratată cu maximă seriozitate, imparțialitate și profesionalism", a transmis Poliția Capitalei după sesizarea din 23 februarie.

PressOne a publicat atunci o investigație potrivit căreia Ion Duvac, doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, este acuzat de hărțuirea pacientelor prin propuneri sexuale explicite și cere poze cu părțile intime ale femeilor, încă de la prima ședință. Unor cliente le-ar fi propus o „dezvirginare psihică", metodă despre care spunea că a dezvoltat-o chiar el.