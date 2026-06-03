Visul profetic al românului din Chicago: "Nu am știut cine este Irinel Columbeanu dar trebuia să-i duc o Biblie la București"

Felician Vitcă, românul stabilit în Chicago, este bărbatul care a dorit să-i facă o bucurie lui Irinel Columbeanu, la împlinirea vârstei de 69 de ani. „În octombrie 2025, într-un vis profetic, la ora 3.00 dimineața, am fost însărcinat să trimit o Biblie, la azilul de bătrâni, din Ghermănești, Snagov, la Irinel Columbeanu.", spune Vitcă.

"Nu am știut cine e Irinel Columbeanu, nici la Snagov nu am fost niciodată, am plecat în SUA la vârstă de 15 ani. După etape și bariere, domnul Burloi, de la Biserica 'Limanuri bune' și domnul Marașanul, de la Biserica 'Buna Vestire', din București, l-au dus pe Irinel la biserică, să fie botezat. Am aflat apoi că și tatăl lui fusese botezat la aceeași biserică", povestește Felician Vitcă.

După visul avut, Felician Vitca a venit degrabă în România, pentru a-l întâlni pe fostul milionar de la Izorani, care, în decembrie 2025, s-a pocăit, în urma botezului primit: „Am venit la Cluj, în vacanță, și am zburat la București, pe 16 mai. Pe 17 mai am fost la Biserica 'Oastea Domnului' Siliștea Snagovului, unde este preot Daniel Avram, un vorbitor autentic în lumea spirituală. Apoi, am ajuns la azilul din Ghermănești, Snagov, ca să mă întâlnesc prima dată în viață cu Irinel Columbeanu, omul la care trebuia să ajungă Biblia. În 17 mai 2026, am avut rezervată masa de dragoste, de ziua lui și de botez, la localul 'Doina' București, împreună cu Irinel Columbeanu, patronul Ion Cassian, soția lui și eu".

„Am făcut comandă la tort tiramisu, dar în meniu au mai fost și caracatiță, preferata lui Irinel, icre, ficat de rață, piept de rață, mici, ciorbe, cârnați oltenești. Am ținut ziua mai repede, înainte de ziua de naștere a lui Irinel Columbeanu, pentru că trebuia să revin pe 22 mai 2026 la Chicago. O companie privată cu șofer și mașină a fost închriată, pentru deplasarea lui Irinel Columbeanu, de la Snagov, la București, și toate lucrurile au decurs bine. Irinel nu a fost singur și nu a fost uitat de cei din diaspora din Chicago. Preotul Daniel Avram, de la Siliștea Snagovului, și Vladimir Puștan, de la biserica „Sfânta Treime", din Beiuș sunt singurii care fac rugăciuni pentru Irinel Columbeanu, Ion Cassian și familia, dar și pentru mine", mai povesteste Vitcă pentru Libertatea.